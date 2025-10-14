VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Durante la cubre de paz celebrada en Gaza, Donald Trump y Emmanuel Macron protagonizaron un peculiar apretón de manos que, por su duración e intensidad, dio paso a una ola de memes.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Donald Trump y Emmanuel Macron, respectivos presidentes de Estados Unidos y Francia, protagonizaron un peculiar momento durante la llamada "Cumbre de Paz" celebrada hoy en Gaza, donde ambos mandatarios se enfrascaron en un apretón de manos que se extendió por varios segundos.

En el evento, distintos jefes de Estado se acercaron al republicano para intercambiar saludos y posar frente a las cámaras. Cuando tocó el turno al Presidente francés, éste subió al escenario donde se encontraba Trump y estrechó su mano; sin embargo, en vez de que ambos se soltaran, sostuvieron el apretón en lo que pareció convertirse en una prueba de fuerza.

Durante prácticamente 30 segundos tanto Macron como Trump no cedieron ante el otro y siguieron sujetándose con bastante ímpetu, llegando incluso a cambiar el modo de sujeción y estirando por momentos el brazo de cada uno. Todo ello, ante la mirada de decenas de reporteros y fotógrafos que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento.

Como era de esperarse, el peculiar apretón de manos se viralizó en redes sociales, donde una vasta cantidad de usuarios no tardó en realizar comentarios de todo tipo acerca de lo acontecido, pues mientras algunos se burlaron del hecho, otros señalaron que se trató de un gesto para mostrar autoridad por parte de Trump.

Macron and Trump playing tug of war with these handshakes. Spoiler Alert: Macron won. Looks like not everyone is afraid of Tariff Hitler 🤣 🇫🇷 pic.twitter.com/Z7CkxSoXKc — Astraia Intel 🎖️ 🇺🇦🇮🇱🇺🇸 (@astraiaintel) October 13, 2025

El saludo entre los presidentes de Estados Unidos y Francia también dio lugar a memes, ya que algunos internautas aprovecharon el encuentro para realizar ediciones del video y recrear ciertos escenarios divertidos.

Por ejemplo, en un video se muestra a Trump haciendo girar a Macron a gran velocidad para luego soltarlo y que éste salga disparado.

En otra publicación, compartida a través de la red social X (antes Twitter), los dos mandatarios aprietan sus manos con tal fuerza que empiezan a emitir humo, mientras una mueca de dolor se dibuja en el rostro del Presidente de Francia.

Un video más, editado mediante inteligencia artificial, deja ver a Macron siendo lanzado por los aires tras estrechar la mano de Donald Trump.

President Trump and French President Macron handshake.

A dance for Peace in the Middle East. ترمب

ترامب pic.twitter.com/nYmDB2Zeiv — Mo (@Mohammed2030___) October 13, 2025

Trump manhandled Macron. What a handshake! pic.twitter.com/j1hllVkM4Y — Norwegian Nerd (@ShipGeneration) October 13, 2025