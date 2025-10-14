VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 11:00 pm

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"La guerra ha terminado": Trump firma Plan de Paz para la Franja de Gaza desde Egipto

VIDEO: El Presidente de Francia recibe cachetada de su esposa; "bromeábamos", dice

Trump pide expulsar a España de la OTAN por no elevar gasto en defensa a 5% del PIB

Durante la cubre de paz celebrada en Gaza, Donald Trump y Emmanuel Macron protagonizaron un peculiar apretón de manos que, por su duración e intensidad, dio paso a una ola de memes.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Donald Trump y Emmanuel Macron, respectivos presidentes de Estados Unidos y Francia, protagonizaron un peculiar momento durante la llamada "Cumbre de Paz" celebrada hoy en Gaza, donde ambos mandatarios se enfrascaron en un apretón de manos que se extendió por varios segundos.

En el evento, distintos jefes de Estado se acercaron al republicano para intercambiar saludos y posar frente a las cámaras. Cuando tocó el turno al Presidente francés, éste subió al escenario donde se encontraba Trump y estrechó su mano; sin embargo, en vez de que ambos se soltaran, sostuvieron el apretón en lo que pareció convertirse en una prueba de fuerza.

Durante prácticamente 30 segundos tanto Macron como Trump no cedieron ante el otro y siguieron sujetándose con bastante ímpetu, llegando incluso a cambiar el modo de sujeción y estirando por momentos el brazo de cada uno. Todo ello, ante la mirada de decenas de reporteros y fotógrafos que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento.

Como era de esperarse, el peculiar apretón de manos se viralizó en redes sociales, donde una vasta cantidad de usuarios no tardó en realizar comentarios de todo tipo acerca de lo acontecido, pues mientras algunos se burlaron del hecho, otros señalaron que se trató de un gesto para mostrar autoridad por parte de Trump.

El saludo entre los presidentes de Estados Unidos y Francia también dio lugar a memes, ya que algunos internautas aprovecharon el encuentro para realizar ediciones del video y recrear ciertos escenarios divertidos.

Por ejemplo, en un video se muestra a Trump haciendo girar a Macron a gran velocidad para luego soltarlo y que éste salga disparado.

En otra publicación, compartida a través de la red social X (antes Twitter), los dos mandatarios aprietan sus manos con tal fuerza que empiezan a emitir humo, mientras una mueca de dolor se dibuja en el rostro del Presidente de Francia.

Un video más, editado mediante inteligencia artificial, deja ver a Macron siendo lanzado por los aires tras estrechar la mano de Donald Trump.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

+ Sección

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Japón, del mito al manga
1

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
2

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
3

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Pleno del TFJA
4

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Sergio Gutiérrez y su esposa
6

Nepotismo honorario

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
7

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
8

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
9

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
10

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y alumna del CCH Naucalpan, habría sido plagiada por estos dos hombres al salir de un café-Internet el 2 de octubre.
11

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
12

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
13

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
14

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
15

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
1

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
2

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
3

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas.
4

#PuntosYComas ¬ En Jalisco, no sólo desaparecen personas, sino también cadáveres

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
5

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Pleno del TFJA
6

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
7

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

8

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
9

Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
10

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
11

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
12

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?