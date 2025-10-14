Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

Salvador Guerrero Chiprés

14/10/2025 - 12:02 am

Un vehículo del Gobierno de la Ciudad de México destinado a ayudar en las tareas de auxilio a la población de Veracruz. Foto: Gobierno de la CdMx

Cuando la naturaleza se desborda la voluntad de responder lo hace también. México tiene memoria hecha de reconstrucciones: de "Otis" a los sismos, de la tragedia a la organización, del dolor a la cooperación.

Tras la tragedia provocada por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y el saldo fatal —hasta ayer lunes 64 muertos y 65 fallecidos— se confirma una verdad repetida en la historia reciente: el apoyo solidario.

Estos días quedan definidos por la capacidad de reacción institucional y social frente a la catástrofe. Más de cinco mil 400 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional operan bajo el Plan DN-III-E, mientras la Marina ha desplegado más de tres mil 300 integrantes con vehículos, embarcaciones y aeronaves dentro del Plan Marina. Las imágenes de rescates, techos improvisados, brigadas que cocinan colectivamente, revelan una cadena humana cuando más falta hace.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió las zonas afectadas, conoció la desesperación, frustración y enojo de las y los damnificados. Con empatía, fue categórica: “No vamos a dejar a nadie desamparado”. Si algo muestran las tragedias es la interdependencia, la necesidad de autoridades presentes y una ciudadanía vigilante, solidaria y resistente.

El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz al Plan DN-III y adoptó una lógica de corresponsabilidad federalista: apoyará directamente a los municipios de Poza Rica y Álamo. Se desplaza con todo el equipo la Secretaría de Protección Civil, encabezada por Myriam Urzúa, 136 servidores públicos y vehículos para la atención de emergencias.

Institucionalidad en movimiento, no sólo de maquinaria. En la capital nacional se instalaron 32 centros de acopio, cuya logística está a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana y la verificación recae en la Contraloría General, para garantizar trazabilidad y transparencia.

México ya ha enfrentado este tipo de pruebas. En 2017, tras el sismo del 19 de septiembre, el país fue testigo de una movilización espontánea que superó cualquier estructura formal. En 2023, cuando el huracán Otis devastó Acapulco, esa misma energía ciudadana y la coordinación institucional marcaron una nueva etapa en la gestión del desastre.

Una fábula cuenta que cuando un incendio arrasó la selva y todos los animales escapaban, un colibrí volaba una y otra vez hasta el río para recoger con su pico pequeñas gotas de agua y lanzarlas sobre el fuego. Un tigre se burló de su aparente inutilidad. Sin detenerse, el ave le respondió: “solo hago mi parte”.

Ante la tragedia, cada persona tiene la oportunidad de hacer su parte.

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

