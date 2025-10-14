Hamás acusa a Israel de violar alto al fuego: nuevos ataques dejan 5 muertos en Gaza

Europa Press

14/10/2025 - 8:32 am

Al menos 5 palestinos murieron en ataques perpetrados por el ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en Gaza.

Las fuerzas armadas de Israel aseguraron que las víctimas cruzaron la “línea amarilla” y que se acercaron a sus tropas, mientras Gaza denunciaba una nueva violación del pacto.

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos cinco palestinos murieron este martes en ataques perpetrados por el ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza (norte), y a los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), a pesar del alto al fuego alcanzado recientemente en línea con la propuesta presentada por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Fuentes médicas palestinas indicaron que varios drones abrieron fuego contra un grupo de personas que estaba inspeccionando sus hogares en el este de Gaza, matando a cuatro de ellas, según informó la agencia palestina de noticias WAFA, si bien fuentes locales citadas por el diario palestino Filastin elevaron a cinco los fallecidos.

El ejército israelí precisó posteriormente que estas personas “cruzaron la ‘línea amarilla’, a la que se habían replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo, y se acercaron a tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el norte de la Franja, lo que supuso una violación del acuerdo”.

“Se llevaron a cabo esfuerzos para sacar del lugar a los sospechosos, que no respondieron y siguieron acercándose a las fuerzas, por lo que abrieron fuego para eliminar la amenaza”, señaló, antes de negar que estas personas hubieran llegado a entrar en un puesto de control israelí en la zona.

“Las FDI pidieron a los residentes de Gaza que obedecieran las instrucciones y no se acercaran a las fuerzas desplegadas en el área”, recalcó, dado que sus fuerzas seguían presentes en más del 50 por ciento del territorio del enclave, zonas que consideraban cerradas y a las que prohibían todo acceso.

Por otra parte, al menos una persona murió en otro ataque con dron contra la localidad de Al Fajari, al este de Jan Yunis (sur), sin que por ahora hayan trascendido más detalles y sin que el ejército de Israel hubiera emitido comunicado alguno sobre lo acaecido.

En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció estos incidentes y acusó a Israel de “violar el acuerdo de alto al fuego”. “Pedimos de nuevo a las partes que supervisen el comportamiento de la ocupación y no permitan que evada sus obligaciones ante los mediadores sobre el fin de la guerra en Gaza”, declaró el portavoz del grupo, Hazem Qasem.

Las FDI emitieron varias advertencias a la población gazatí contra la posibilidad de acercarse a zonas en las que los militares aún seguían presentes tras su repliegue parcial antes de la entrada en vigor del alto al fuego, que estaba en pie desde la jornada del domingo y tras el que ya se habían registrado denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas israelíes.

Los ataques tuvieron lugar después de que Israel y Hamás pactaran el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que llevó aparejado un alto al fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, que dejaron unos mil 200 muertos y 250 secuestrados, según Israel, y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

El ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O, que dejó hasta la fecha cerca de 67 mil 900 muertos y más de 170 mil heridos, tal y como denunciaron las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se temía que la cifra fuera mayor, ya que seguían hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se habían replegado en los últimos días.

