Noruega lamenta cierre de Embajada de Venezuela; Premio Nobel es independiente, dice

Europa Press

14/10/2025 - 9:27 am

Noruega lamentó la decisión de Venezuela de cerrar su Embajada en Oslo y recordó que el Premio Nobel es "independiente" de las consideraciones políticas.

Venezuela justificó el cierre de su Embajada en Noruega con el argumento de que es parte de una "reestructuración integral de su Servicio Exterior".

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Noruega tachó de "lamentable" la decisión de las autoridades de Venezuela de cerrar su Embajada en Oslo y, ante la posibilidad de que se trate de una represalia por la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, apuntó que dicho galardón es "independiente" de las consideraciones políticas.

"El Premio Nobel de la Paz es independiente del Gobierno noruego", aseguró una portavoz del Ministerio de Exteriores en declaraciones a Europa Press, horas después de recibir la información "sin ningún tipo de explicación" sobre el cierre de la Embajada venezolana.

En este sentido, y a pesar de las "diferentes posturas" que puedan existir con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, el Ejecutivo del país nórdico se declaró "comprometido para mantener un diálogo abierto con Venezuela" y "seguirá trabajando hacia ese objetivo".

El Gobierno venezolano enmarca el cierre de la Embajada dentro de una "reestructuración integral de su Servicio Exterior" que tendría el objetivo de "defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial", lo que pasaría entre otras cosas por potenciar las relaciones diplomáticas con África.

Sin embargo, la clausura fue anunciada apenas tres días después de que el Comité Noruego reconociese con el Nobel de la Paz a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela, y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

