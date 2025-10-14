El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

El presunto responsable del homicidio del abogado David Cohen Sacal fue detenido por elementos de la Fiscalía de la CdMx.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció durante los primeros minutos de este martes tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
De acuerdo con el reporte médico, el litigante, de 48 años de edad, perdió la vida debido a lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego, esto mientras era atendido en un hospital privado de la capital.
