El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 8:36 am

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.

El presunto responsable del homicidio del abogado David Cohen Sacal fue detenido por elementos de la Fiscalía de la CdMx.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció durante los primeros minutos de este martes tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.

De acuerdo con el reporte médico, el litigante, de 48 años de edad, perdió la vida debido a lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego, esto mientras era atendido en un hospital privado de la capital.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

