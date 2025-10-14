Más de 300 localidades permanecen incomunicadas en 4 estados tras las lluvias: SICT

Sugeyry Romina Gándara

14/10/2025 - 10:40 am

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dijo que al menos 307 localidades siguen incomunicadas en cuatro estados tras las lluvias.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que continúan los trabajos de rehabilitación y limpieza en las zonas afectadas por las devastadoras lluvias.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Al menos 307 localidades quedaron incomunicadas en cuatro estados del país por las intensas lluvias provocadas por los fenómenos asociados a las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla". Además, aún hay al menos 137 caminos cerrados en entidades como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, presentó hoy, en la conferencia matutina, un reporte sobre las carreteras y caminos que continúan afectados por las precipitaciones registradas en los últimos días.

Hidalgo es la entidad con mayores daños, con 155 comunidades incomunicadas. En el estado, 72 caminos permanecen cerrados, 85 fueron reabiertos parcialmente y 87 completamente, mientras que 24 puentes resultaron dañados.

En Puebla, donde 77 localidades se mantienen incomunicadas, 15 caminos siguen cerrados, 14 fueron abiertos parcialmente y cuatro totalmente. Asimismo, se reportan 19 puentes afectados.

En Veracruz, con 57 localidades incomunicadas y 10 municipios devastados, 34 caminos continúan cerrados, seis fueron abiertos parcialmente y uno totalmente. También se registran nueve puentes con daños.

En Querétaro, donde hay 18 localidades incomunicadas y cuatro municipios con estragos, siete caminos siguen cerrados, 23 fueron abiertos parcialmente y dos puentes presentan afectaciones.

En San Luis Potosí, no se reportan comunidades incomunicadas, aunque nueve caminos han sido reabiertos parcialmente.

Esteva Medina destacó que en Querétaro ha disminuido el número de localidades incomunicadas conforme avanzan los trabajos de rehabilitación y limpieza en la red carretera.

