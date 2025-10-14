Más de 300 localidades permanecen incomunicadas en 4 estados tras las lluvias: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que continúan los trabajos de rehabilitación y limpieza en las zonas afectadas por las devastadoras lluvias.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Al menos 307 localidades quedaron incomunicadas en cuatro estados del país por las intensas lluvias provocadas por los fenómenos asociados a las tormentas tropicales "Raymond" y "Priscilla". Además, aún hay al menos 137 caminos cerrados en entidades como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, presentó hoy, en la conferencia matutina, un reporte sobre las carreteras y caminos que continúan afectados por las precipitaciones registradas en los últimos días.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, acompaña a la Presidenta en la conferencia matutina para informar los avances de los trabajos en los estados afectados por las lluvias.

Hidalgo es la entidad con mayores daños, con 155 comunidades incomunicadas. En el estado, 72 caminos permanecen cerrados, 85 fueron reabiertos parcialmente y 87 completamente, mientras que 24 puentes resultaron dañados.

En Puebla, donde 77 localidades se mantienen incomunicadas, 15 caminos siguen cerrados, 14 fueron abiertos parcialmente y cuatro totalmente. Asimismo, se reportan 19 puentes afectados.

Con apoyo del Centro SICT Puebla, damos continuidad a las labores de recuperación de vialidades con diversos frentes de trabajo en los puntos en donde se registran incidentes originados por la recientes lluvias. En el Gobierno de México, brindamos el apoyo necesario en esta emergencia.

En Veracruz, con 57 localidades incomunicadas y 10 municipios devastados, 34 caminos continúan cerrados, seis fueron abiertos parcialmente y uno totalmente. También se registran nueve puentes con daños.

En Querétaro, donde hay 18 localidades incomunicadas y cuatro municipios con estragos, siete caminos siguen cerrados, 23 fueron abiertos parcialmente y dos puentes presentan afectaciones.

Damos seguimiento a los trabajos que se realizan en Hidalgo tras las lluvias que afectaron diversos puntos de la Red Carretera federal, de la estatal y de los caminos alimentadores. Contamos con personal y maquinaria a cargo del Centro SICT Hidalgo que mantiene las labores para la rehabilitación.

En San Luis Potosí, no se reportan comunidades incomunicadas, aunque nueve caminos han sido reabiertos parcialmente.

Esteva Medina destacó que en Querétaro ha disminuido el número de localidades incomunicadas conforme avanzan los trabajos de rehabilitación y limpieza en la red carretera.