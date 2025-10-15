GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Las playas Tulum son de libre acceso, pero está prohibido llevar alimentos y sombrillas. Esa es la nueva estrategia del Alcalde Diego Castañón para atraer más turismo.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Las playas en Tulum serán de libre acceso, pero sólo si compras alimentos y servicios con los hoteleros y locatarios. Es decir, no hay cobro a la entrada a la playa, pero no pueden entrar con tu comida, ¡pues qué creen que es esto! ¿La banqueta de su barrio? ¿el monte de su pueblo? ¿Mata de Uva, Veracruz? ¿Acapulco? O peor: ¿un país con playas públicas, de uso comunitario o territorios costeros en resistencia?

Diego Castañón, Alcalde morenista de Tulum, Quintana Roo, lanzó una estrategia contra la baja en la ocupación turística. En agosto, o sea, en temporada alta, alcanzó con dificultad el 67 por ciento de la capacidad total. Y en septiembre, tan sólo el 49 por ciento. Esto se debe, en parte, a los precios tan altos que te hacen pensar dos veces si comer o pagar tu renta cuando terminen tus vacaciones.

Dicho sea de paso, la inseguridad a causa de los grupos del narcotráfico es otro motivo.

En redes sociales se han viralizado varias denuncias de abusos en los precios. Por ejemplo, una joven narró en un video de TikTok que en marzo pasado visitó Tulum y que lo mínimo que le llegaron a cobrar por una comida o desayuno o cena fueron 750 pesos. Pero incluso en algunos lugares la cuenta que le llevaron fue de dos mil 400 pesos por persona. Tal vez no revisó bien y le cobraron también el predial del restaurante.

Por eso, junto con sus amistades, decidió ya no salir a restaurantes. Mejor compraron una despensa para comer en el alojamiento que rentaron. Muy bien ella, visionaria, adelantada a su época al comerse su atuncito en casa, porque eso ya no se podrá hacer en las playas.

Resulta que la nueva estrategia del Alcalde de Tulum, llamada “playas de acceso libre” se trata de que las playas son de acceso libre, como lo dice en su nombre… y como lo dice la Constitución.

Qué obvia soy, dirán, pero es que hay un detalle: son de libre acceso y al mismo tiempo está prohibido llevar tu torta, tu huevito hervido, tus papitas, hielera, sombrilla.

Pero, esperen, regresemos un poco: ¿cómo que lanzó un programa de playas de libre acceso? ¿No se supone que el artículo 27 de la Constitución dice que las aguas de los mares son propiedad de la Nación?

No cabe duda de que el peor enenigo de Tulum no es el narco ,ni los altos costos ,sino su alcalde pirruris Diego Castañon ... con sus babosadas,se quedo sola esa playa , Mejor vengan a Mazatlan 😍🥰 pic.twitter.com/IQtfUyMtfw — RamsesElMaza (@ramses_maza) October 11, 2025

Tal vez en Tulum eso no aplica. Pero no se preocupen, que Diego Castañón ya convenció a los locatarios y hoteleros para que permitan que la gente pase a la playa. No nos van a cobrar por respirar y gozar la brisa de la mar, fue tan buen acuerdo que tampoco pagaremos por la hermosa vista de las olas.

A cambio, no se puede ingresar con alimentos, bebidas ni nada para cubrirse del sol. Eso se lo tendrán que comprar o rentar a los negocios. ¡Ya les escucho quejarse! Quieren todo gratis.

Pero si ustedes no lo pueden pagar, habrá quien sí. Así que háganse a un lado y dejen paso a la turistificación. ¿What? ¿Qué es la turistificación? Es ese proceso que va sufriendo un lugar para hacerlo más atractivo al turismo, que todo gire en torno a ello: infraestructura, servicios, trabajo, transporte, comida, vivienda…

Habrá quien diga que eso genera muchos empleos. Tal vez, pero no necesariamente pagados de manera justa y digna, ni con acceso a la seguridad social. Y como en la "turistificación" se piensa en gente de países ricos, pues los precios son altos y muchas veces en dólares. Así que estos lugares van excluyendo a quienes no pueden pagarlos, generalmente el turismo nacional.

Ahora, la "turistificación" a veces puede traer gentrificación, cuando esos turistas pudientes, con harto cash, se enamoran del paraíso y deciden quedarse a vivir ahí. Eso eleva más el costo de vida, por lo que poco a poco van desplazando a la población originaria con menos ingresos salariales.

Las playas en México son bienes nacionales e incluso acaba de ser aprobada una reforma para garantizar aún más su acceso gratuito. Sin embargo, esta estrategia de Diego Castañón, Alcalde de Tulum, privilegia al turismo extranjero por encima de las poblaciones locales, incluyendo al turismo nacional y al turismo del propio estado de Quintana Roo.

Pero siempre hay gente así que quiere cobrar por la libertad y termina pagando el costo político.