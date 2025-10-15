#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Blanca Juárez

15/10/2025 - 5:14 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Pobres y ricos se enfrentan por la tierra en Tulum ante el frenesí de la construcción

Jefe de Seguridad de Tulum muere en ataque armado; reportan un agresor abatido

Dos personas extranjeras son asesinadas en una aparente disputa entre narcos en Tulum

La CdMx enfrenta escalada en precios de vivienda y zonas cada vez menos accesibles

Las playas Tulum son de libre acceso, pero está prohibido llevar alimentos y sombrillas. Esa es la nueva estrategia del Alcalde Diego Castañón para atraer más turismo.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Las playas en Tulum serán de libre acceso, pero sólo si compras alimentos y servicios con los hoteleros y locatarios. Es decir, no hay cobro a la entrada a la playa, pero no pueden entrar con tu comida, ¡pues qué creen que es esto! ¿La banqueta de su barrio? ¿el monte de su pueblo? ¿Mata de Uva, Veracruz? ¿Acapulco? O peor: ¿un país con playas públicas, de uso comunitario o territorios costeros en resistencia?

Diego Castañón, Alcalde morenista de Tulum, Quintana Roo, lanzó una estrategia contra la baja en la ocupación turística. En agosto, o sea, en temporada alta, alcanzó con dificultad el 67 por ciento de la capacidad total. Y en septiembre, tan sólo el 49 por ciento. Esto se debe, en parte, a los precios tan altos que te hacen pensar dos veces si comer o pagar tu renta cuando terminen tus vacaciones.

Dicho sea de paso, la inseguridad a causa de los grupos del narcotráfico es otro motivo.

En redes sociales se han viralizado varias denuncias de abusos en los precios. Por ejemplo, una joven narró en un video de TikTok que en marzo pasado visitó Tulum y que lo mínimo que le llegaron a cobrar por una comida o desayuno o cena fueron 750 pesos. Pero incluso en algunos lugares la cuenta que le llevaron fue de dos mil 400 pesos por persona. Tal vez no revisó bien y le cobraron también el predial del restaurante.

Por eso, junto con sus amistades, decidió ya no salir a restaurantes. Mejor compraron una despensa para comer en el alojamiento que rentaron. Muy bien ella, visionaria, adelantada a su época al comerse su atuncito en casa, porque eso ya no se podrá hacer en las playas.

Resulta que la nueva estrategia del Alcalde de Tulum, llamada “playas de acceso libre” se trata de que las playas son de acceso libre, como lo dice en su nombre… y como lo dice la Constitución.

Qué obvia soy, dirán, pero es que hay un detalle: son de libre acceso y al mismo tiempo está prohibido llevar tu torta, tu huevito hervido, tus papitas, hielera, sombrilla.

Pero, esperen, regresemos un poco: ¿cómo que lanzó un programa de playas de libre acceso? ¿No se supone que el artículo 27 de la Constitución dice que las aguas de los mares son propiedad de la Nación?

Tal vez en Tulum eso no aplica. Pero no se preocupen, que Diego Castañón ya convenció a los locatarios y hoteleros para que permitan que la gente pase a la playa. No nos van a cobrar por respirar y gozar la brisa de la mar, fue tan buen acuerdo que tampoco pagaremos por la hermosa vista de las olas.

A cambio, no se puede ingresar con alimentos, bebidas ni nada para cubrirse del sol. Eso se lo tendrán que comprar o rentar a los negocios. ¡Ya les escucho quejarse! Quieren todo gratis.

Pero si ustedes no lo pueden pagar, habrá quien sí. Así que háganse a un lado y dejen paso a la turistificación. ¿What? ¿Qué es la turistificación? Es ese proceso que va sufriendo un lugar para hacerlo más atractivo al turismo, que todo gire en torno a ello: infraestructura, servicios, trabajo, transporte, comida, vivienda…

Habrá quien diga que eso genera muchos empleos. Tal vez, pero no necesariamente pagados de manera justa y digna, ni con acceso a la seguridad social. Y como en la "turistificación" se piensa en gente de países ricos, pues los precios son altos y muchas veces en dólares. Así que estos lugares van excluyendo a quienes no pueden pagarlos, generalmente el turismo nacional.

Ahora, la "turistificación" a veces puede traer gentrificación, cuando esos turistas pudientes, con harto cash, se enamoran del paraíso y deciden quedarse a vivir ahí. Eso eleva más el costo de vida, por lo que poco a poco van desplazando a la población originaria con menos ingresos salariales.

Las playas en México son bienes nacionales e incluso acaba de ser aprobada una reforma para garantizar aún más su acceso gratuito. Sin embargo, esta estrategia de Diego Castañón, Alcalde de Tulum, privilegia al turismo extranjero por encima de las poblaciones locales, incluyendo al turismo nacional y al turismo del propio estado de Quintana Roo.

Pero siempre hay gente así que quiere cobrar por la libertad y termina pagando el costo político.

Blanca Juárez

Blanca Juárez

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

+ Sección

Galileo

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
1

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

La policía de la CdMx capturó a un segundo presunto involucrado en el asesinato del abogado David Cohen.
2

La SSC-CdMx detiene a segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

3

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

4

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
5

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
6

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
7

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, con cambios al artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones.
8

Diputados avalan Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

9

Un estudiante de 14 años muere por una cardiopatía en secundaria de Iztapalapa, CdMx

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
10

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

Marina del Pilar Visa
11

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

El Departamento de Estado de EU revocó la visa de un mexicano, y la de cinco extranjeros más, por hallar publicaciones que celebraban la muerte de Charlie Kirk.
12

Departamento de Estado quita visa a mexicano que dijo que Charlie Kirk merecía morir

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión, por lo que recomendó tomar medidas de prevención.
13

¿Buscas invertir? ¡Mucho ojo! La Policía Cibernética halla apps y plataformas falsas

Pleno del TFJA
14

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Juan Ramón de la Fuente visitó Washington para reunirse con Marco Rubio; abordaron temas de seguridad de ambos países, pero no tocaron las suspensión de visas.
15

De la Fuente sostiene "reunión muy productiva" con Rubio en EU; no hablaron de visas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.
1

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente por asesinato del cura Bertoldo Pantaleón

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
2

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
3

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Juan Ramón de la Fuente visitó Washington para reunirse con Marco Rubio; abordaron temas de seguridad de ambos países, pero no tocaron las suspensión de visas.
4

De la Fuente sostiene "reunión muy productiva" con Rubio en EU; no hablaron de visas

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión, por lo que recomendó tomar medidas de prevención.
5

¿Buscas invertir? ¡Mucho ojo! La Policía Cibernética halla apps y plataformas falsas

La policía de la CdMx capturó a un segundo presunto involucrado en el asesinato del abogado David Cohen.
6

La SSC-CdMx detiene a segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

Trump amenaza a Venezuela.
7

Trump confirma operaciones de la CIA en Venezuela; defiende ataques a embarcaciones

Trump propone reforma migratoria para blancos.
8

Trump encamina una reforma al sistema de asilo que privilegiará sólo a los blancos

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluye la temporada 2025 con 16 triunfos, el último de ellos lo consiguió en el Giro del Veneto.
9

Isaac del Toro lo hace de nuevo: cierra temporada con triunfo en el Giro del Veneto

10

Un estudiante de 14 años muere por una cardiopatía en secundaria de Iztapalapa, CdMx

Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
11

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
12

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco