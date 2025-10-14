Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo es la entrega de tarjetas y qué requisitos se piden?

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán depósitos de tres mil pesos bimestrales en la tarjeta del Banco del Bienestar que les será entregada.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer este martes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiarias, así como los requisitos para poder recogerla.

Durante la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, la funcionaria recordó que las mujeres de 60 a 62 años que se inscribieron al programa en el periodo de registro de agosto recibirán un mensaje SMS con la fecha, hora y sede a la que deben acudir para recoger el plástico.

Este programa social otorga apoyos económicos de tres mil pesos bimestrales a las mexicanas de 60 a 64 años de edad, con el objetivo de garantizar su independencia financiera, así como de reconocer el trabajo que realizaron a lo largo de su vida como jefas de familia.

¿Cómo será la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

La Secretaria de Bienestar informó que la entrega de tarjetas bancarias para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del 10 de octubre al 10 de noviembre del 2025 en todo el país.

Detalló que el proceso para recoger el plástico se realizará de la siguiente manera:

Las nuevas beneficiarias deben acudir a la sede que les corresponde en la fecha y hora señalada en el mensaje SMS que les llegará. En caso de no recibirlo, pueden consultar la información en el portal web del programa (ingresa dando clic aquí). Es necesario presentar original y copia de una identificación oficial, además del talón morado que les fue entregado al momento de registrarse. Las servidoras y los servidores de la Nación tomarán una fotografía de cada beneficiaria como testimonio de la entrega del plástico. Se dará la tarjeta del Banco del Bienestar a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar dentro de un sobre cerrado.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, presenté el avance del #CensoBienestar casa por casa en las zonas afectadas por las lluvias en #Hidalgo, #Puebla, #Querétaro, #SanLuisPotosí y #Veracruz. Hasta ahora se han visitado 4,178 viviendas y 5 mil Jóvenes… pic.twitter.com/1si9i0Uxzu — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 14, 2025

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta bancaria de nuevas beneficiarias?

Para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, las nuevas beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos: