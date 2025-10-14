Grupo de trabajadores del SAT lanza paro y bloqueos; son pocos y ya se atiende: CSP

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 4:21 pm

Un grupo de trabajadores del SAT lanzó un paro laboral y realizó bloqueos por derechos laborales en CdMx; Sheinbaum dijo que, aunque son pocos, ya se atiende.

Trabajadores del SAT lanzaron un paro laboral y realizaron bloqueos para exigir el aumento salarial de 2025, así como mejoras en sus derechos laborales; la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, aunque son pocos, ya se atiende el caso.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Un grupo de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) arrancó este martes un paro de labores para exigir el aumento anual en sus salarios, así como mejoras en sus derechos laborales. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, aunque son pocos trabajadores, se les atiende, y que no será un problema grave para las citas y trámites de la ciudadanía.

Los trabajadores denuncian que, hasta ahora, el personal adscrito a las unidades administrativas del SAT "no ha recibido el aumento salarial correspondiente a la anualidad de 2025, causando una evidente incertidumbre e inquietud entre todos los abogados, analistas, auxiliares, enlaces y demás personal de confianza, máxime que la Presidenta Constitucional ha señalado en sus conferencias que no habrá más aumentos para los servidores públicos de la federación".

"Bajo esa óptica, se extiende la invitación a todo el personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria, para que, el día martes 14 de octubre de 2025 a partir de las 08:00 horas, se unan en una PROTESTA LABORAL PACÍFICA DE BRAZOS CAÍDOS, portando vestimenta en color rojo o negro", se lee en un comunicado.

La convocatoria de los trabajadores del SAT para el "paro nacional" a través de una protesta pacífica de "brazos caídos".
La convocatoria de los trabajadores del SAT para la protesta pacífica de "brazos caídos". Foto: Especial

Los manifestantes exhortaron al Jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, a los Administradores Generales, Administradores Centrales y Administradores Desconcentrados, "que vean y procuren por el personal bajo su mando, presten atención a las necesidades del personal, observen el estado deplorable de los inmuebles y de los muebles de trabajo, pongan en práctica las políticas de ética e integridad que tanto predican, respeten los derechos laborales de los trabajadores y principalmente, no afecten de manera negativa el salario de los empleados".

En la convocatoria para el paro que comenzó este martes a las 8:00 horas "por tantas injusticias laborales", llamaron "a TODO el personal del SAT a realizar la manifestación pacífica de ‘brazos caídos’". Recomendaron portar vestimenta negra y sin realizar actividades inherentes a su puesto. "La verdadera justicia laboral sólo se logra cuando cada trabajador exige respeto y condiciones dignas", afirmaron.

Entre las demandas oficiales están la falta de incremento salarial; mejora de las condiciones laborales, que hasta ahora son "deficientes"; poner fin a las "desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza"; y terminar con la falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Esta mañana en Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum indicó que el tema "lo está atendiendo el director del SAT, y también el Secretario del Trabajo", Marath Baruch Bolaños López.

"Ya les damos más información. Son pocos trabajadores los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos. Se está atendiendo. No es algo que vaya a generar un problema grave", subrayó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Mientras tanto, un grupo de manifestantes bloqueó los carriles centrales, y luego los laterales, del Paseo de la Reforma, a la altura de las oficinas del SAT en la calle Rosales. En sus pancartas, se podía leer: "Sin nosotros no hay recaudación", entre otras consignas por sus derechos laborales.

Los manifestantes también se ubicaron por docenas en las oficinas del SAT ubicadas en el Viaducto Río de la Piedad, en la Alcaldía Iztacalco, bloqueando esta avenida rápida en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como el cruce a la altura de Troncoso.

Los trabajadores del SAT advirtieron que habrá paro y no darán servicio al menos este martes en las siguientes oficinas:

  • Paseo de la Reforma Norte 10, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.
  • Félix Cuevas 301, colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez.
  • Bahía de Santa Bárbara 23, colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo.
  • San Lorenzo 104, colonia San Lorenzo la Cebada, Alcaldía Xochimilco.
  • Miguel Ángel de Quevedo 227, colonia Romero de Terreros, Alcaldía Coyoacán.

