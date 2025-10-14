Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué es el certificado de competencias? Tramítalo así

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo económico mensual, servicio médico del IMSS y un certificado de competencias laborales.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Como parte de los beneficios que otorga el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los aprendices podrán obtener un certificado de competencias laborales que les permite acreditar las habilidades adquiridas en su capacitación y les da más posibilidades de hallar un empleo.

Este programa social, implementado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), está dirigido a las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan, con el fin de permitirles capacitarse durante un año en un centro de trabajo.

Las beneficiarias y los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de ocho mil 480 pesos mensuales durante los 12 meses que dura su capacitación, además de que tienen cobertura médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué es el certificado de competencias laborales para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El certificado de competencias laborales es un documento que permite a las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro demostrar que durante su capacitación adquirieron las habilidades y herramientas necesarias para desempeñarse en un trabajo.

Dicho documento es entregado a quienes logran aprobar una evaluación realizada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), entidad perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de certificar los conocimientos, las habilidades y las destrezas de las personas.

Es importante mencionar que obtener este certificado aumenta las probabilidades de que las beneficiarias y los beneficiarios del programa puedan encontrar un empleo en el futuro.

¿Cómo obtener el certificado de competencias laborales?

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán obtener su certificado de competencias laborales una vez que cumplan todos los requisitos y realicen el trámite siguiendo estos pasos: