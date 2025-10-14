Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué es el certificado de competencias? Tramítalo así

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 3:30 pm

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro pueden obtener un certificado de competencias laborales que les permite acreditar sus conocimientos.

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo económico mensual, servicio médico del IMSS y un certificado de competencias laborales.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Como parte de los beneficios que otorga el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los aprendices podrán obtener un certificado de competencias laborales que les permite acreditar las habilidades adquiridas en su capacitación y les da más posibilidades de hallar un empleo.

Este programa social, implementado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), está dirigido a las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan, con el fin de permitirles capacitarse durante un año en un centro de trabajo.

Las beneficiarias y los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de ocho mil 480 pesos mensuales durante los 12 meses que dura su capacitación, además de que tienen cobertura médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué es el certificado de competencias laborales para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El certificado de competencias laborales es un documento que permite a las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro demostrar que durante su capacitación adquirieron las habilidades y herramientas necesarias para desempeñarse en un trabajo.

Dicho documento es entregado a quienes logran aprobar una evaluación realizada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), entidad perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de certificar los conocimientos, las habilidades y las destrezas de las personas.

Es importante mencionar que obtener este certificado aumenta las probabilidades de que las beneficiarias y los beneficiarios del programa puedan encontrar un empleo en el futuro.

¿Cómo obtener el certificado de competencias laborales?

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán obtener su certificado de competencias laborales una vez que cumplan todos los requisitos y realicen el trámite siguiendo estos pasos:

  1. Sólo se podrá solicitar el certificado después de recibir el séptimo apoyo económico (en el séptimo mes de capacitación).
  2. Ingresar al portal web oficial del programa (entra dando clic aquí).
  3. Luego de acceder al perfil, en la plataforma aparecerá una notificación en la que se muestra toda la información relacionada con la certificación; estará disponible para consultas posteriores en la sección de avisos.
  4. Hacer clic en el enlace para llenar un formulario con los datos de la o el aprendiz.
  5. Tras completar el cuestionario, Conocer realizará una evaluación para acreditar los conocimientos y habilidades que adquirió la persona.
  6. Las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro tienen derecho a un precio preferencial para la certificación.
  7. Una vez aprobada la evaluación, será posible descargar el certificado de competencias laborales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

