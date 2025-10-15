Israelíes y palestinos intercambian denuncias de torturas durante sus cautiverios

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 11:01 pm

Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 y 40 por ciento de su peso.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los 154 presos palestinos liberados llegan a Egipto; Hamás entrega 4 rehenes muertos

Palestina e Israel intercambian rehenes; el Congreso israelí ovaciona de pie a Trump

Los presos palestinos en manos de Israel sufrieron horrendas torturas, denuncia Hamás

Los primeros relatos del cautiverio por parte de ambas naciones en conflicto narran tratos crueles e inhumanos.

Francia/Madrid, 14 de octubre (RFI/EuropaPress).- Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de su peso. Según el canal de televisión número 12 Avinatan, Or, por ejemplo, estuvo recluido en aislamiento total durante más de dos años. Elkana Bohbot pasó todo su cautiverio encadenada en un túnel, donde perdió la noción del tiempo y el espacio. Y Matan Angrest fue torturado muy severamente por ser militar.

En manos de Hamás, existía la amenaza de una ejecución en cualquier momento, con armas apuntando a la cabeza. Y luego están los que murieron. El lunes 13 de octubre, los israelíes recuperaron cuatro ataúdes. Los restos enviados al instituto forense deben ser identificados en un plazo de 24 horas. Las familias de los rehenes fallecidos claman traición, ya que el acuerdo preveía el regreso de todos los cautivos, vivos y muertos.

Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 y 40 por ciento de su peso.
Personas festejan mientras el helicóptero que transporta a los rehenes liberados llega a un hospital, en Petah Tikva, Israel, el 13 de octubre de 2025. Foto: Chen Junqing, Xinhua

¿Acuerdo en peligro?

Las autoridades israelíes habían previsto este retraso y contemplaban recuperar entre 10 y 15 cadáveres: cuatro de 28 es poco. En cuanto al acuerdo, cada paso es ahora frágil, ya que los actores entran en la que quizá sea la parte más complicada de las negociaciones.

El primer punto difícil es el desarme de Hamás. El Presidente francés, Emmanuel Macron, matizó el lunes 13 de octubre en Egipto que “no se desmantela de la noche a la mañana un grupo terrorista con miles de combatientes, túneles y armamento”.

También está la cuestión de la retirada del ejército israelí: ¿cuándo y hasta dónde? Queda también la importantísima cuestión del envío de ayuda humanitaria a Gaza, la reconstrucción y la gobernanza del enclave palestino, y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 y 40 por ciento de su peso.
Personas observan la transmisión en vivo de la liberación de rehenes en una plaza, en Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre de 2025. Hamás comenzó el lunes por la mañana a liberar los primeros rehenes que han permanecido retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros bajo un alto el fuego recién implementado, informó la televisión estatal israelí Kan TV. Foto: Jamal Awad, Xinhua

Los presos palestinos sufrieron "horrendas torturas": Hamás

De igual forma, los presos palestinos que han sido liberados denuncian tratos físicos denigrantes y agravios psicológicos cometidos por las autoridades carcelarias del país hebreo durante largos años de cautiverio israelí.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció que los presos palestinos liberados este lunes por Israel en el marco del acuerdo de alto al fuego para la Franja de Gaza sufrieron "las más horrendas torturas psicológicas y físicas".

El grupo aseguró que los propios presos relataron estos maltratos e instó a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos a investigar estas acciones israelíes y a perseguir a los criminales de guerra en los tribunales internacionales.

En cambio, subrayó que "la resistencia trató a los prisioneros enemigos conforme a sus valores islámicos y nacionales, evitando poner en peligro sus vidas, mientras el ejército de ocupación seguía torturando y humillando a los presos palestinos en sus cárceles".

Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 y 40 por ciento de su peso.
Personas dan la bienvenida a una prisionera palestina liberada, en la ciudad cisjordana de Ramallah, el 13 de octubre de 2025. Foto: Nidal Eshtayeh, Xinhua

"El regocijo de las familias de los presos liberados en Gaza y Cisjordania es una expresión de la fuerza y resistencia de nuestro pueblo, que no se puede quebrar por los crímenes del enemigo", declaró Hamás.

También el director general del Hospital de Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, Mohamad abú Salmiya, afirmó que los presos llegaron "con signos de tortura" e incluso con "extremidades amputadas".

"Los prisioneros liberados están exhaustos, con signos de tortura. Algunos prisioneros fueron liberados con extremidades amputadas. La mayoría de los prisioneros resultaron heridos como consecuencia de la guerra y no recibieron atención médica en las cárceles de la ocupación", indicó, según recoge el portal de noticias Filastín, afín a Hamás.

Además, Abú Salmiya advirtió que la situación del sistema sanitario gazatí sigue siendo la misma. "Necesitamos convoyes ininterrumpidos de suministros médicos. Los pacientes de cáncer y de afecciones cardiacas no han recibido tratamiento desde hace meses", alertó.

Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 y 40 por ciento de su peso.
Las autoridades israelíes han comenzado a liberar a prisioneros palestinos como parte de un acuerdo de intercambio, después de que Hamás pusiera en libertad a 20 rehenes israelíes, dijeron el lunes fuentes palestinas. Foto: Nidal Eshtayeh, Xinhua

Algunos de los presos liberados relataron que los maltratos se intensificaron en las horas previas a su liberación. Así, Mahmud abú Salá, detenido en julio por fuerzas israelíes cerca del Hospital Nasser, en Jan Yunis, dijo que "nos torturaron hasta el último momento y nos ataron desde las 03:00 horas de la madrugada y hasta el momento de nuestra liberación". Además, sostuvo que los carceleros israelíes amenazaron con matar a sus familiares.

En su comunicado, Hamás indicó que la liberación de los aproximadamente 10 mil presos que continúan en las cárceles israelíes "seguirá siendo una prioridad nacional de la resistencia".

En cuanto al acuerdo de alto al fuego, destacó que "es un logro histórico sellado con sangre y sacrificios". "Es un paso más en el camino de la liberación total de toda nuestra tierra y lugares sagrados, y una promesa de que seguiremos trabajando hasta que logremos la libertad total y la independencia completa", finalizó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
1

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
2

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
3

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
5

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

Marina del Pilar Visa
6

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
7

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
8

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
9

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Kristi Noem
10

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
11

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Pleno del TFJA
12

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Evangélicos cerca de conseguir su registro
13

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

Doña Evelia en Motul
14

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
15

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump amenaza a Hamás.
1

Trump amenaza a Hamás sobre armas: "Se desarmarán. Y, si no, los desarmaremos"

La Profepa levantó la clausura impuesta el pasado 3 de octubre al zoológico estatal “La Pastora”, debido al cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.
2

La Profepa reabre zoológico "La Pastora"; fundación informa mejoría de osa Mina

Gaby Mejía, regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada con su hermano.
3

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

Kristi Noem
4

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
5

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

Evangélicos cerca de conseguir su registro
6

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
7

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
8

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
9

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

10

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

CIBanco entró en proceso de liquidación el pasado 10 de octubre.
11

¿Tenías ahorros en CIBanco? El IPAB te explica paso a paso cómo recuperar tu dinero

La Ley de Aduanas fue avalada en comisiones del Senado.
12

Ley aduanera avanza en comisiones del Senado; propondrán que entre en vigor en 2026