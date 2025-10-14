Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 5:08 pm

Entre los indicios que las autoridades presentaron en la primera audiencia ante el Juez destacan el análisis de cámaras de videovigilancia y pruebas de ADN.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de control determinó este martes que Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N" permanecerán en prisión preventiva justificada por su probable participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, registrada el pasado 2 de octubre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

La determinación judicial ocurrió tras la primera audiencia llevada a cabo en los juzgados de Tlalnepantla, la cual duró aproximadamente cinco horas.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) expuso una serie de pruebas para buscar que los detenidos sean imputados por el delito de desaparición cometida por particulares.

indicios del caso de la desaparición de Kimberly, alumna del CCH Naucalpan.
Entre los indicios que las autoridades presentaron en la primera audiencia ante el Juez destacan análisis de cámaras de videovigilancia y pruebas de ADN. Foto: FGJ-Edomex

Entre los indicios presentados al Juez destacan análisis de cámaras de videovigilancia y pruebas de ADN. El juzgador fijó para el próximo jueves una nueva audiencia.

"Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la desaparición de la víctima. Autoridades de los tres órdenes de Gobierno continúan con acciones búsqueda para localizar a la adolescente", explicó la FGJ-Edomex ayer, en un comunicado.

Fiscalía del Edomex investiga desaparición de Kimberly

El pasado 2 de octubre, al salir de un café-Internet, alrededor de las 16:14 horas, Kimberly caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael "N" corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto "N", quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas, de acuerdo con las autoridades.

Un Juez de control determinó este martes que Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N" permanecerán en prisión preventiva justificada por su probable participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años.
Alerta Amber de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, alumna del CCH Naucalpan desaparecida. Foto: FGJ-Edomex

"De las indagaciones se infiere que ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación", argumentó la Fiscalía mexiquense.

Para la localización de Kimberly, quien sigue desaparecida tras 12 días desde que salió a imprimir su tarea, la Fiscalía del Edomex cateó un taller donde Gabriel Rafael "N" desempeña su oficio de tornero. "Durante la inspección, se localizaron unas botas color café que presentaban manchas aparentemente hemáticas [sangre], motivo por el cual se dio intervención a un perito en genética forense a fin de realizar análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima", reveló la dependencia.

El resultado del análisis confirmó que las manchas localizadas "corresponden a rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas" con las muestras recabadas a los padres de Kimberly, "por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima".

-Con información de Manuel González.

