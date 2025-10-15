¿Tenías ahorros en CIBanco? El IPAB te explica paso a paso cómo recuperar tu dinero

El viernes, el Gobierno Federal informó que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer el procedimiento por el que los ahorradores de CIBanco pueden recuperar los depósitos que realizaron en esa entidad financiera, luego de que entrara en proceso de liquidación tras recibir acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero. Aquí te contamos paso a paso cómo recuperar tu ahorro.

A través de un comunicado, el IPAB aseguró que las y los ahorradores que tenían cuentas en CIBanco podrán recuperar sus depósitos mediante un registro en línea, para lo cuál requerirán el nombre completo del titular de la cuenta, razón o denominación social, correo electrónico y número de teléfono celular.

"Los depósitos que tú tienes en CIBanco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (tres millones 424 mil 262.40 pesos, al 10 de octubre de 2025). Esta cobertura es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables", explicó.

El IPAB aclaró que no garantiza, entre otros, depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado. "No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación", apuntó el instituto.

🚨¡Mensaje importante para personas ahorradoras de CIBanco! Regístrate en el Portal de Pagos IPAB, sigue las indicaciones y recibe, de forma rápida, sencilla y, sobre todo, segura, el pago de tus depósitos garantizados. Ingresa e inicia tu registro: https://t.co/pQjnS36meh pic.twitter.com/wABoOwMUFL — IPAB_mx (@IPAB_mx) October 14, 2025

Asimismo, el organismo gubernamental indicó que podrás presentar una solicitud de pago si no recibes el pago por concepto de tus depósitos garantizados; o si recibes el pago y no estás de acuerdo con el monto recibido. "El plazo para presentar una solicitud de pago es de un año contado a partir de que CIBanco entró en liquidación. Dicha solicitud se entregará en las instalaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario", subrayó.

¿Cómo realizo el cobro de mis depósitos garantizados?

Para poder cobrar los depósitos realizados a CIBanco, el IPAB inició un registro en línea y pidió seguir los siguientes pasos. Estos son:

Inicia tu registro en el Portal de Pagos IPAB, disponible a partir del 13 de octubre en el sitio web www.gob.mx/ipab, siendo un proceso rápido, sencillo y seguro.

Completa el formulario con la información requerida con tus datos, tal y como se muestra en tu último estado de cuenta de CIBanco.

Proporciona una cuenta CLABE de alguna institución de banca múltiple para recibir tus depósitos garantizados por transferencia.

Recibe un correo electrónico de confirmación que se enviará el mismo día en que se registren los datos de la persona titular.

El viernes, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario dio a conocer que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera.

"Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito", indicó el IPAB en un comunicado.

Desde el 25 de julio, el Departamento del Tesoro había dado a conocer órdenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su siglas en inglés) que prohibirían ciertas transferencias de fondos que involucren a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, una de las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, el Banco de México asumió temporalmente la gestión de dichas instituciones financieras con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y evitar afectaciones a las y los usuarios del sistema financiero.