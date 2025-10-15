"Beto Coca", objetivo prioritario de La Barredora, es detenido en Centla, Tabasco

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 6:43 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

ENTREVISTA ¬ No importa que Hernán calle ahora, debe responder a la Fiscalía: Harfuch

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Humberto "N", alias "Beto Coca", identificado como jefe de plaza y operador financiero de La Barredora fue detenido en Centla, Tabasco, junto con su pareja, Irasema "N", alias "La Señora".

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco anunció este martes en un comunicado, la detención de Humberto "N", alias "Beto Coca", identificado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal La Barredora, que a su vez fue señalado como objetivo prioritario de las autoridades.

El sujeto, de 46 años de edad, fue detenido en el municipio de Centla gracias a un operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmec, cuya institución de seguridad actuó en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales.

La captura se efectuó en la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, cuando "Beto Coca" se hallaba en compañía de su pareja sentimental, quien responde al nombre de Irasema "N", alias "La Señora", de 44 años de edad.

 

Los agentes de la SSPC de Tabasco les aseguraron bolsitas transparentes que en su interior contenían hierba seca color verde con características similares a la mariguana, así como un vehículo Volkswagen Teramont de color gris, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

El pasado 13 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández (actual Senador de Morena), fue detenido bajo la acusación de liderar la organización criminal de La Barredora, pero el exfuncionario ha rechazado hacer declaraciones al respecto.

En este sentido, el 7 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvo que sin importar que Bermúdez Requena se niegue a declarar ante las autoridades, existe una investigación por la cual tendrá que responder ante la justicia.

"Si se reserva la declaración o no, sinceramente él tiene una orden de aprehensión muy específica que tendrá que responder, no a la Secretaría, sino con la Fiscalía General del Estado", argumentó el Secretario en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

En la misma conversación, García Harfuch señaló que el grupo de La Barredora “no era ni tan grande, ni tan importante”, pero reconoció que el caso representó un reto significativo en los primeros meses del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum debido a una ola de violencia en Tabasco.

"Lo digo con mucha objetividad. Este grupo delincuencial que se incrustó en la policía de Tabasco no es ni tan grande, ni tan importante ¿Por qué lo digo así? No lo minimizo, todo lo contrario. Al inicio de la administración de la Presidenta, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, igualito que Guanajuato, Tabasco estuvo a la alza en todo momento. Es en febrero cuando la Presidenta ordena el reforzamiento en Tabasco e iniciamos ya con muchas tareas de investigación e inteligencia para detener personas, empezamos a detener a varios. Antes de detener a Requena detuvimos a un sujeto que considero igual de relevante que le dicen ‘El Pinto’, lo detuvimos en Jalisco con un nivel de operatividad importante nos damos cuenta que La Barredora no era ni siquiera toda la policía de Tabasco", precisó el titular de la SSPC.

No obstante, el periodista Álvaro Delgado insistió en cuestionar al Secretario sobre este punto, ya que podría generar un mal entendido en la opinión pública.

"A lo que me refiero que no era muy grande es que no era ni siquiera una organización interestatal, no era una organización que estuviera operando en Tabasco y en otro estado, era una organización que estaba operando ahí. A eso me refiero con minimizar, no porque no haya sido alta prioridad para nosotros", respondió García Harfuch.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
1

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Marina del Pilar Visa
2

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
3

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Detenidos por el caso de Kimberly.
4

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
6

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
7

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

El regocijo de los canallas
8

El regocijo de los canallas

Doña Evelia en Motul
9

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
10

El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

Pleno del TFJA
11

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
12

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT.
13

Ley de Amparo avanza en Cámara de Diputados; legisladores la aprueban en lo general

En las redes de contrabando, algunos aduanales facilitaban documentación con información falsa para encubrir los volúmenes de combustible.
14

Aduanales y contrabando

15

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Ley de Aduanas fue avalada en comisiones del Senado.
1

Ley aduanera avanza en comisiones del Senado; propondrán que entre en vigor en 2026

2

"Beto Coca", objetivo prioritario de La Barredora, es detenido en Centla, Tabasco

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT.
3

Ley de Amparo avanza en Cámara de Diputados; legisladores la aprueban en lo general

Detenidos por el caso de Kimberly.
4

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Marina del Pilar Visa
5

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

Un grupo de trabajadores del SAT lanzó un paro laboral y realizó bloqueos por derechos laborales en CdMx; Sheinbaum dijo que, aunque son pocos, ya se atiende.
6

Grupo de trabajadores del SAT lanza paro y bloqueos; son pocos y ya se atienden: CSP

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro pueden obtener un certificado de competencias laborales que les permite acreditar sus conocimientos.
7

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué es el certificado de competencias? Tramítalo así

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.
8

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Una fotoperiodista que participó en la última flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza narró los abusos que sufrieron ella y sus compañeros en Israel.
9

VIDEO ¬ "Fui colgada": Fotoperiodista de flotilla narra días negros en cárcel israelí

La titular de la Secretaría de Bienestar informó este martes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.
10

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo es la entrega de tarjetas y qué requisitos se piden?

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
11

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios que buscan culpables por la tragedia que dejaron las lluvias.
12

Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias