"Beto Coca", objetivo prioritario de La Barredora, es detenido en Centla, Tabasco

Humberto "N", alias "Beto Coca", identificado como jefe de plaza y operador financiero de La Barredora fue detenido en Centla, Tabasco, junto con su pareja, Irasema "N", alias "La Señora".

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco anunció este martes en un comunicado, la detención de Humberto "N", alias "Beto Coca", identificado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal La Barredora, que a su vez fue señalado como objetivo prioritario de las autoridades.

El sujeto, de 46 años de edad, fue detenido en el municipio de Centla gracias a un operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmec, cuya institución de seguridad actuó en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales.

La captura se efectuó en la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, cuando "Beto Coca" se hallaba en compañía de su pareja sentimental, quien responde al nombre de Irasema "N", alias "La Señora", de 44 años de edad.

Los agentes de la SSPC de Tabasco les aseguraron bolsitas transparentes que en su interior contenían hierba seca color verde con características similares a la mariguana, así como un vehículo Volkswagen Teramont de color gris, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

El pasado 13 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández (actual Senador de Morena), fue detenido bajo la acusación de liderar la organización criminal de La Barredora, pero el exfuncionario ha rechazado hacer declaraciones al respecto.

En este sentido, el 7 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvo que sin importar que Bermúdez Requena se niegue a declarar ante las autoridades, existe una investigación por la cual tendrá que responder ante la justicia.

"Si se reserva la declaración o no, sinceramente él tiene una orden de aprehensión muy específica que tendrá que responder, no a la Secretaría, sino con la Fiscalía General del Estado", argumentó el Secretario en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

En la misma conversación, García Harfuch señaló que el grupo de La Barredora “no era ni tan grande, ni tan importante”, pero reconoció que el caso representó un reto significativo en los primeros meses del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum debido a una ola de violencia en Tabasco.

"Lo digo con mucha objetividad. Este grupo delincuencial que se incrustó en la policía de Tabasco no es ni tan grande, ni tan importante ¿Por qué lo digo así? No lo minimizo, todo lo contrario. Al inicio de la administración de la Presidenta, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, igualito que Guanajuato, Tabasco estuvo a la alza en todo momento. Es en febrero cuando la Presidenta ordena el reforzamiento en Tabasco e iniciamos ya con muchas tareas de investigación e inteligencia para detener personas, empezamos a detener a varios. Antes de detener a Requena detuvimos a un sujeto que considero igual de relevante que le dicen ‘El Pinto’, lo detuvimos en Jalisco con un nivel de operatividad importante nos damos cuenta que La Barredora no era ni siquiera toda la policía de Tabasco", precisó el titular de la SSPC.

No obstante, el periodista Álvaro Delgado insistió en cuestionar al Secretario sobre este punto, ya que podría generar un mal entendido en la opinión pública.