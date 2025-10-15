Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

El Gobierno de EU aseguró que los agentes del ICE y de la CBP “enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte”, pero advirtió que el Gobierno federal “no retrocederá ante estas amenazas”.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) advirtió este martes que recibió información de inteligencia “creíble” sobre una posible alianza entre cárteles mexicanos y grupos extremistas nacionales para dar recompensas dirigidas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Estas redes criminales no sólo están desafiando el Estado de Derecho, están librando una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”, declaró la Secretaria del DHS, Kristi Noem.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia estadounidense, las redes criminales han dado instrucciones a simpatizantes dentro de Estados Unidos (EU), incluidos pandilleros en Chicago, para “vigilar, hostigar y asesinar” a personal federal.

Entre los hallazgos de las investigaciones se encuentran la existencia de redes de observadores en barrios como Pilsen y Little Village, donde miembros de pandillas como los Latin Kings monitorean en tiempo real los movimientos de los agentes desde azoteas, equipados con armas y radios.

El Gobierno de EU también reveló la existencia de un "sistema escalonado de recompensas" impulsado por cárteles, que ofrece desde dos mil dólares por obtener información personal o fotos de agentes, entre cinco mil, y 10 mil dólares por secuestros o agresiones no letales, y hasta 50 mil dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Además, señaló que en ciudades como Portland y Chicago grupos asociados con Antifa han brindado apoyo logístico, incluyendo la filtración de identidades de agentes, provisión de materiales para protestas y acciones para impedir deportaciones de personas vinculadas con el crimen organizado.

Kristi Noem aseguró que los agentes “enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte”, pero advirtió que el Gobierno federal “no retrocederá ante estas amenazas”.

“Nuestros agentes enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. No retrocederemos ante estas amenazas, y todo criminal, terrorista y extranjero ilegal enfrentará la justicia estadounidense”, indicó.

El Gobierno de EU llamó a los líderes estatales y locales de los estados santuario de migrantes a cesar políticas que, según afirmó, “fortalecen a los criminales”, e instó al público a reportar actividades sospechosas, como vigilancia desde azoteas o protestas que bloqueen operaciones federales.