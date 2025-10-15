PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

Este conjunto de iglesias evangélicas fue el que respaldó la creación de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, que perdieron sus registros en los comicios del 2018 y 2021, respectivamente, pero que en 2026 pretende constituir un nuevo partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP).

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Por tercera ocasión, desde 2014, un grupo de iglesias evangélicas se encuentra muy cerca de conseguir su registro como partido político nacional, en respaldo de la organización denominada Construyendo Sociedades de Paz, A. C .pues hasta el corte del lunes 13 de octubre del 2025 ya había cumplido con el requisito de realizar por lo menos 200 asambleas distritales, de las cuales, según registros oficiales de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, ya ha llevado a cabo 204.

Este conjunto de iglesias evangélicas fue el que respaldó la creación de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, que perdieron sus registros en los comicios del 2018 y 2021, respectivamente, pero que en 2026 pretende constituir un nuevo partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), organización que, muy oportunistamente, tendría las mismas siglas del nombre de la actual presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, a la organización Construyendo Sociedades de Paz todavía le falta por cumplir otro importante requisito: probar que tiene, por lo menos, 256 mil 30 militantes constantes y sonantes afiliados, que representarían el 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal que se utilizó en los comicios inmediatamente anteriores, realizados el 2 de junio del 2024, cuando había registrados 98 millones 472 mil 789 ciudadanos. Hasta el pasado lunes 13 de octubre del 2025 la organización Construyendo Sociedades de Paz ya había reportado al Instituto Nacional Electoral haber sumado 114 mil 603 afiliados, el 44.76 por ciento de la membresía que requiere para aspirar a conseguir su registro oficial.

Esto significa que entre octubre del 2025 y enero del 2026 los promotores del partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), debe sumar por lo menos otros 141 mil 427 afiliados, el restante 55.23 por ciento que necesita como requisito previo para llevar a cabo su asamblea nacional constitutiva, a más tardar el 25 de febrero del 2026.

Gran asamblea la de San Luis Potosí que es la 200 celebradas. pic.twitter.com/WAvr3BW9Wj — @ConstruyendoSolidaridadYPaz (@CSPazAC) October 12, 2025

En segundo lugar, por el número de asambleas realizadas hasta el pasado lunes 13 de octubre del 29025 aparece la organización Personas Sumando en 2025, A. C., detrás de la cual está la coalición de organizaciones de derecha conocidas como la Marea Rosa,que entre sus impulsores tiene al experredista Guadalupe Acosta Naranjo y al empresario Claudio X. González. Hasta la fecha la Marea Rosa ha sumado 130 asambleas distritales, el 65 por ciento de las 200 que necesita para aspirar el registro como nuevo partido político, con el nombre de Somos México, que tendría, hasta la fecha, 81 mil 4 personas afiliadas.

Mientras que por el número de afiliados, la organización México Tiene Vida, que promueve un partido con ese mismo nombre, tendría 147 mil 784 militantes, el 57.72 del mínimo que le exige la ley, pero hasta el pasado lunes 13 de octubre del 2025 no había notificado al INE la realización de alguna asamblea estatal de las 20 que necesita para poder soliciar su registro oficial, según registro oficial de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Las organizaciones que aspiran a constituir nuevos partidos políticos tienen la opción de realizar 20 asambleas estatales, con al menos 3,000 participantes en cada una de ellas, o en su defecto, 200 asambleas distritales, con por lo menos 300 participantes en cada una de ellas. Cumplido este trámite, las organizaciones deben realizar su asamblea nacional constitutiva a más tardar el 25 de febrero de 2026 y solicitar su registro como Partido Político Nacional dentro del período comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026.

DE LA MANO DE DIOS

La raíz clerical de la organización Construyendo Sociedades de Paz quedó evidenciada el jueves 10 de abril del 2025, cuando en un salón de la Cámara de Diputados de la Federación, el legislador de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores evangélicos que a cada frase del legislador referida a Dios o a Jesús, exclaraban fervorosamente “Amén”, en el recinto oficial de un gobierno laico.

Flores Cervantes reveló abiertamente que desde las iglesias evangélicas se promocionan las asambleas para revivir el desaparecido Partido Encuentro Social, que luego se transformó en Partido Encuentro Solidario. Aunque aclaró que él seguirá en Morena expresó su apoyo a la constitución del partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP). Todos estos detalles los reseña una crónica de los reporteros Enrique Méndez y Fernando Camacho, publicada en el periódico capitalino La Jornada, el jueves 10 de abril del 2025.

Como representantes legales de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C. ante el Instituto Nacional Electoral (INE) están registrados ante el INE Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González. González Escoto, fue presidente del Partido Encuentro Social en la Ciudad de México en 2017 y luego diputado federal por Morena de 2018 a 2021. La actual diputada federal suplente por Morena, Edith Carolina Anda González, aparecía desde 2022 como secretaria general del partido Encuentro Solidario en Baja California.

Una información publicada por la plataforma digital BajaNews, del 18 de enero del 2023 registra: “Edith Carolina Anda González, secretaria general del Partido Encuentro Solidario en Baja California (PESBC), fue nombrada como subdirectora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Tijuana. Fue a través de un comunicado que llevó por título: ‘Se acerca Ayuntamiento con Asociación Religiosas para Reforzar Participación Ciudadana en Beneficio de Tijuana’ que se anunció la incorporación de la pesista como funcionaria municipal”. Anda González es diputada suplente de Hugo Eric Flores Cervantes.

Mientras que el actual diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, fue presidente del Partido Encuentro Social del 2014 al 2018 y luego presidente del Partido Encuentro Solidario del 2020 al 2021.

LOS DOS PES

Fue el 9 de julio del 2014 cuando este mismo conglomerado de organizaciones evangélicas llegó a la política a través de la Agrupación Nacional denominada Encuentro Social, bajo la denominación partidista de “Encuentro Social”. El Consejo General del INE consideró que reunía los requisitos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho registro tuvo efectos constitutivos a partir del día primero de agosto del 2014.

En los comicios intermedios del 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados de la Federación, el Partido Encuentro Social conservó su registro oficial al obtener 1 millón 325 mil 32 votos, para un porcentaje del 3.51 por ciento de la votación nacional captada en las urnas. Sumó el partido 8 curules en el Congreso de la Unión.

Tres años después, el primer PES, Partido Encuentro Social, formó parte de la alianza Juntos Haremos Historia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, pero perdió el registro oficial como partido en septiembre de 2018. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en marzo de 2019, debido a que el PES no logró el mínimo requerido del 3 por ciento de los votos captados en las urnas en los comicios del primero de julio del 2018.

Fue el viernes 4 de septiembre del 2020 cuando el pleno del Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro oficial como partido político nacional a la organización Encuentro Solidario, que en los comicios del 2018 había participado con el membrete de Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena. Con el nombre de Encuentro Solidario, el PES recuperó el registro oficial y el financiamiento del Estado en 2020, para estar presente en las boletas durante los comicios del domingo 6 de junio del 2021.

En el 2020 el registro al Partido Encuentro Solidario (el nuevo PES) le fue otorgado con 6 votos a favor y 5 en contra de los consejeros del INE. Los consejeros que votaron en contra argumentaron que no debía darse el registro a Encuentro Solidario porque en la organización del partido participaron ministros de culto, lo que quebrantaba el principio de laicidad, señala una nota publicada en el periódico El Financiero, el viernes 4 de septiembre del 2020.

Pese a tener el respaldo de por lo menos 15 Iglesias evangélicas, lo que violaba los principios del Estado Laico, el Partido Encuentro Solidario (PES) logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara su registro como partido político, por lo que pudo participar en los comicios del domingo 6 de junio del 2021, con una militancia compuesto principalmente por votantes evangélicos de clase media, publicó la revista Proceso el 23 de octubre del 2020.

El antropólogo de las religiones Elio Masferrer Kan, especialista en la tendencia del voto evangélico, entrevistada por Proceso, señaló: “Los votantes del PES son evangélicos de clase media, aglutinados en las Iglesias evangélicas neopentecostales (…) Actualmente, el PES tiene un pequeño porcentaje de voto cautivo, que representará alrededor de 1.5 por ciento del padrón electoral. A partir de esa base tratará de conseguir más votantes y competir en las elecciones de 2021, en las cuales deberá contender por sí solo, como lo marca la ley, y ya sin alianza con Morena, como lo hizo en las elecciones de 2018”. Pese a todo, el segundo PES perdió su registro en los comicios del 2021, al no lograr el 3 por ciento de la votación nacional.