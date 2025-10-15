#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

Pedro Mellado Rodríguez

14/10/2025 - 9:43 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosYComas ¬ El proceso para conformar nuevos partidos avanza a cuentagotas

#PuntosYComas ¬ La ruta para que haya nuevas fuerzas políticas en 2026 es complicada

Este conjunto de iglesias evangélicas fue el que respaldó la creación de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, que perdieron sus registros en los comicios del 2018 y 2021, respectivamente, pero que en 2026 pretende constituir un nuevo partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP).

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Por tercera ocasión, desde 2014, un grupo de iglesias evangélicas se encuentra muy cerca de conseguir su registro como partido político nacional, en respaldo de la organización denominada Construyendo Sociedades de Paz, A. C .pues hasta el corte del lunes 13 de octubre del 2025 ya había cumplido con el requisito de realizar por lo menos 200 asambleas distritales, de las cuales, según registros oficiales de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, ya ha llevado a cabo 204.

Este conjunto de iglesias evangélicas fue el que respaldó la creación de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, que perdieron sus registros en los comicios del 2018 y 2021, respectivamente, pero que en 2026 pretende constituir un nuevo partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), organización que, muy oportunistamente, tendría las mismas siglas del nombre de la actual presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, a la organización Construyendo Sociedades de Paz todavía le falta por cumplir otro importante requisito: probar que tiene, por lo menos, 256 mil 30 militantes constantes y sonantes afiliados, que representarían el 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal que se utilizó en los comicios inmediatamente anteriores, realizados el 2 de junio del 2024, cuando había registrados 98 millones 472 mil 789 ciudadanos. Hasta el pasado lunes 13 de octubre del 2025 la organización Construyendo Sociedades de Paz ya había reportado al Instituto Nacional Electoral haber sumado 114 mil 603 afiliados, el 44.76 por ciento de la membresía que requiere para aspirar a conseguir su registro oficial.

Esto significa que entre octubre del 2025 y enero del 2026 los promotores del partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), debe sumar por lo menos otros 141 mil 427 afiliados, el restante 55.23 por ciento que necesita como requisito previo para llevar a cabo su asamblea nacional constitutiva, a más tardar el 25 de febrero del 2026.

En segundo lugar, por el número de asambleas realizadas hasta el pasado lunes 13 de octubre del 29025 aparece la organización Personas Sumando en 2025, A. C., detrás de la cual está la coalición de organizaciones de derecha conocidas como la Marea Rosa,que entre sus impulsores tiene al experredista Guadalupe Acosta Naranjo y al empresario Claudio X. González. Hasta la fecha la Marea Rosa ha sumado 130 asambleas distritales, el 65 por ciento de las 200 que necesita para aspirar el registro como nuevo partido político, con el nombre de Somos México, que tendría, hasta la fecha, 81 mil 4 personas afiliadas.

Mientras que por el número de afiliados, la organización México Tiene Vida, que promueve un partido con ese mismo nombre, tendría 147 mil 784 militantes, el 57.72 del mínimo que le exige la ley, pero hasta el pasado lunes 13 de octubre del 2025 no había notificado al INE la realización de alguna asamblea estatal de las 20 que necesita para poder soliciar su registro oficial, según registro oficial de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Las organizaciones que aspiran a constituir nuevos partidos políticos tienen la opción de realizar 20 asambleas estatales, con al menos 3,000 participantes en cada una de ellas, o en su defecto, 200 asambleas distritales, con por lo menos 300 participantes en cada una de ellas. Cumplido este trámite, las organizaciones deben realizar su asamblea nacional constitutiva a más tardar el 25 de febrero de 2026 y solicitar su registro como Partido Político Nacional dentro del período comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026.

DE LA MANO DE DIOS

La raíz clerical de la organización Construyendo Sociedades de Paz quedó evidenciada el jueves 10 de abril del 2025, cuando en un salón de la Cámara de Diputados de la Federación, el legislador de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores evangélicos que a cada frase del legislador referida a Dios o a Jesús, exclaraban fervorosamente “Amén”, en el recinto oficial de un gobierno laico.

Flores Cervantes reveló abiertamente que desde las iglesias evangélicas se promocionan las asambleas para revivir el desaparecido Partido Encuentro Social, que luego se transformó en Partido Encuentro Solidario. Aunque aclaró que él seguirá en Morena expresó su apoyo a la constitución del partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz (CSP). Todos estos detalles los reseña una crónica de los reporteros Enrique Méndez y Fernando Camacho, publicada en el periódico capitalino La Jornada, el jueves 10 de abril del 2025.

Como representantes legales de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C. ante el Instituto Nacional Electoral (INE) están registrados ante el INE Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González. González Escoto, fue presidente del Partido Encuentro Social en la Ciudad de México en 2017 y luego diputado federal por Morena de 2018 a 2021. La actual diputada federal suplente por Morena, Edith Carolina Anda González, aparecía desde 2022 como secretaria general del partido Encuentro Solidario en Baja California.

Una información publicada por la plataforma digital BajaNews, del 18 de enero del 2023 registra: “Edith Carolina Anda González, secretaria general del Partido Encuentro Solidario en Baja California (PESBC), fue nombrada como subdirectora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Tijuana. Fue a través de un comunicado que llevó por título: ‘Se acerca Ayuntamiento con Asociación Religiosas para Reforzar Participación Ciudadana en Beneficio de Tijuana’ que se anunció la incorporación de la pesista como funcionaria municipal”. Anda González es diputada suplente de Hugo Eric Flores Cervantes.

Mientras que el actual diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, fue presidente del Partido Encuentro Social del 2014 al 2018 y luego presidente del Partido Encuentro Solidario del 2020 al 2021.

LOS DOS PES

Fue el 9 de julio del 2014 cuando este mismo conglomerado de organizaciones evangélicas llegó a la política a través de la Agrupación Nacional denominada Encuentro Social, bajo la denominación partidista de “Encuentro Social”. El Consejo General del INE consideró que reunía los requisitos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho registro tuvo efectos constitutivos a partir del día primero de agosto del 2014.

En los comicios intermedios del 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados de la Federación, el Partido Encuentro Social conservó su registro oficial al obtener 1 millón 325 mil 32 votos, para un porcentaje del 3.51 por ciento de la votación nacional captada en las urnas. Sumó el partido 8 curules en el Congreso de la Unión.

Tres años después, el primer PES, Partido Encuentro Social, formó parte de la alianza Juntos Haremos Historia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, pero perdió el registro oficial como partido en septiembre de 2018. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en marzo de 2019, debido a que el PES no logró el mínimo requerido del 3 por ciento de los votos captados en las urnas en los comicios del primero de julio del 2018.

Fue el viernes 4 de septiembre del 2020 cuando el pleno del Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro oficial como partido político nacional a la organización Encuentro Solidario, que en los comicios del 2018 había participado con el membrete de Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena. Con el nombre de Encuentro Solidario, el PES recuperó el registro oficial y el financiamiento del Estado en 2020, para estar presente en las boletas durante los comicios del domingo 6 de junio del 2021.

En el 2020 el registro al Partido Encuentro Solidario (el nuevo PES) le fue otorgado con 6 votos a favor y 5 en contra de los consejeros del INE. Los consejeros que votaron en contra argumentaron que no debía darse el registro a Encuentro Solidario porque en la organización del partido participaron ministros de culto, lo que quebrantaba el principio de laicidad, señala una nota publicada en el periódico El Financiero, el viernes 4 de septiembre del 2020.

Pese a tener el respaldo de por lo menos 15 Iglesias evangélicas, lo que violaba los principios del Estado Laico, el Partido Encuentro Solidario (PES) logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara su registro como partido político, por lo que pudo participar en los comicios del domingo 6 de junio del 2021, con una militancia compuesto principalmente por votantes evangélicos de clase media, publicó la revista Proceso el 23 de octubre del 2020.

El antropólogo de las religiones Elio Masferrer Kan, especialista en la tendencia del voto evangélico, entrevistada por Proceso, señaló: “Los votantes del PES son evangélicos de clase media, aglutinados en las Iglesias evangélicas neopentecostales (…) Actualmente, el PES tiene un pequeño porcentaje de voto cautivo, que representará alrededor de 1.5 por ciento del padrón electoral. A partir de esa base tratará de conseguir más votantes y competir en las elecciones de 2021, en las cuales deberá contender por sí solo, como lo marca la ley, y ya sin alianza con Morena, como lo hizo en las elecciones de 2018”. Pese a todo, el segundo PES perdió su registro en los comicios del 2021, al no lograr el 3 por ciento de la votación nacional.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
1

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
2

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

3

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
4

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
5

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Marina del Pilar Visa
6

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

7

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
8

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
9

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

Doña Evelia en Motul
10

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

En las redes de contrabando, algunos aduanales facilitaban documentación con información falsa para encubrir los volúmenes de combustible.
11

Aduanales y contrabando

El regocijo de los canallas
12

El regocijo de los canallas

13

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Detenidos por el caso de Kimberly.
14

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Pleno del TFJA
15

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Evangélicos cerca de conseguir su registro
1

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
2

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
3

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
4

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

5

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

CIBanco entró en proceso de liquidación el pasado 10 de octubre.
6

¿Tenías ahorros en CIBanco? El IPAB te explica paso a paso cómo recuperar tu dinero

La Ley de Aduanas fue avalada en comisiones del Senado.
7

Ley aduanera avanza en comisiones del Senado; propondrán que entre en vigor en 2026

8

"Beto Coca", objetivo prioritario de La Barredora, es detenido en Centla, Tabasco

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT.
9

Ley de Amparo avanza en Cámara de Diputados; legisladores la aprueban en lo general

Detenidos por el caso de Kimberly.
10

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Marina del Pilar Visa
11

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

Un grupo de trabajadores del SAT lanzó un paro laboral y realizó bloqueos por derechos laborales en CdMx; Sheinbaum dijo que, aunque son pocos, ya se atiende.
12

Grupo de trabajadores del SAT lanza paro y bloqueos; son pocos y ya se atienden: CSP