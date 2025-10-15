Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

Gaby Mejía recibió múltiples impactos de bala y murió al interior del vehículo. La FGE de Colima ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del crimen.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La expresidenta municipal de Cuauhtémoc en Colima y actual regidora, Gabriela Mejía, fue asesinada la tarde de este martes en la calle Javier Mina de la colonia El Cariño, en la cabecera municipal, cuando circulaba en un auto acompañada de su hermano, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

"La FGE informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía M", informó la institución en X, antes Twitter.

La exalcaldesa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió múltiples impactos de bala y murió al interior del vehículo. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

El hermano de la exalcaldesa, quien conducía la unidad, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada, sin embargo, horas después falleció.

La FGE indicó que desplegó de manera inmediata a su personal integrado por elementos estatales de investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, quienes establecieron un cerco perimetral en el lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias y recabar los indicios necesarios", agregó la Fiscalía de Colima.

"Asimismo, se trabaja de manera coordinada con otras instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables de los mismos.

La Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, condenó el asesinato la regidora a través de sus redes sociales. "Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada. Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia", escribió.

"He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación. Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad", finalizó.

El asesinato de la priista, quien también era dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Colima, también fue condenado por el dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

"Este crimen no puede quedar impune. Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia", pidió el político, quien describió a la exalcaldesa como una mujer valiente y entregada al servicio del pueblo.