La Profepa reabre zoológico "La Pastora"; fundación informa mejoría de osa Mina

Dulce Olvera

14/10/2025 - 10:49 pm

La clausura temporal fue revocada debido a la mejoría en las condiciones para la atención de los animales, así como a la corrección en las medidas de limpieza, uso correcto de indumentaria y buen manejo de residuos.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó la clausura impuesta el pasado 3 de octubre al zoológico estatal “La Pastora”, ubicado en Nuevo León, luego de que el establecimiento del que fue rescatada la osa Mina está avanzando en el cumplimiento de las medidas correctivas.

Los inspectores no detectaron enfermedades en la piel de los otros 493 ejemplares, informó en un comunicado. Sin embargo, en la visita del 8 al 11 de octubre los inspectores observaron diversos ejemplares con bajo peso debido a su edad, por lo que se revisó su historial clínico y reciben tratamiento médico; se trata de un jaguar negro, rinoceronte blanco, león africano blanco, elefante africano y chimpancé hembra.

La clausura temporal, aclaró la dependencia federal, fue para evitar riesgos de contagio porque la osa Mina padece leptospirosis, una enfermedad zoonótica y contagiosa que la tuvo con dolor durante dos años.

En un comunicado expuso que el zoológico estatal logró demostrar que está descartado el riesgo de que haya contagios y ha avanzado en implementar medidas y protocolos de higiene.

“(Inspectores verificaron) la realización de la prueba de PCR para detectar si hay presencia de leptospirosis en otros ejemplares (enfermedad zoonótica que afecta a Mina). El zoológico presentó en ese momento 29 resultados negativos, para ejemplares que se encontraban albergados alrededor de la Osa Mina”, detalló la Profepa.

En la visita del 8 al 11 del de octubre, inspectores de la Procuraduría también constataron medidas de limpieza en almacenes, cocinas y jaulas con uso correcto de guantes, botas, cubre bocas y lavado de manos antes y después de manipular animales, alimentos o residuos; verificaron reforzamiento de mallas y cercado perimetral; trampas vivas para mapaches, zorros y gatos ferales; y un correcto manejo de residuos.

A la par, la Profepa continúa con la investigación y revisión del caso de la osa Mina para imponer las sanciones correspondientes.

Esta semana la fundación Invictus, el hospital veterinario que rescató a la osa Mina y la trasladó en estado crítico a Pachaca, Hidalgo, publicó un video donde se ve a la osa Mina en un estado de mejoría mientras come una pera que contiene su medicación y suplemento alimenticio.

“Gracias a este equipo maravilloso, gracias prácticas profesionales, gracias servicio social por ser parte fundamental para la atención de Mina las 24 horas. La dignidad de un paciente jamás debe escatimarse”, escribió la fundación en su cuenta de Facebook.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

