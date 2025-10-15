Trump amenaza a Hamás sobre armas: "Se desarmarán. Y, si no, los desarmaremos"

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) trasladó este martes los cuerpos de cuatro rehenes a las autoridades israelíes y los restos de 45 palestinos fallecidos a Gaza, en el marco del acuerdo entre las partes para el futuro de la Franja.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregará las armas, en línea con lo acordado en el marco del plan para el futuro de la Franja de Gaza, pero advirtió que en caso de que no cumplan con esta condición su administración tomará medidas al respecto.

"Se desarmarán, porque dijeron que lo harían. Y, si no se desarman, los desarmaremos. Saben que hablo en serio [...] Ocurrirá rápido y, quizás, violentamente, pero los desarmaremos", indicó en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el Presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Trump aseguró que habló directamente con representantes de Hamás, que han sido quienes le confirmaron que dejarán las armas. También ha celebrado que Hamás haya "eliminado a un par de pandillas que eran muy malas": "No me molestó mucho, para ser honesto", mencionó en referencia a las ejecuciones de miembros de milicias rivales.

Asimismo, el magnate republicano remarcó que el primer paso del acuerdo es recuperar a los rehenes, no su desarme: "Hemos hecho algo enorme. Recuperamos a los rehenes. Eso era lo primero que teníamos que hacer", señaló.

Minutos antes, aplaudió la liberación de los rehenes que seguían vivos, pero lamentó que no se hayan entregado todos los cuerpos de los fallecidos: "Los 20 rehenes han regresado y están tan bien como cabría esperar. Se ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡No se han devuelto los cuerpos de los fallecidos, como se había prometido! ¡La fase dos comienza ahora mismo!", indicó a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

"We've not had any progress to move supplies into Gaza ... and this is absolutely critical in controlling the spread of famine," our @JulietteTouma tells @Reuters. UNRWA is still waiting for the green light from the Israeli authorities to bring thousands of truckloads of… pic.twitter.com/RIruhzLf9M — UNRWA (@UNRWA) October 12, 2025

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Las declaraciones Trump llegaron en medio de las críticas por la demora de la entrega de los cadáveres, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que sólo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado.

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) trasladó este martes los cuerpos de cuatro rehenes a las autoridades israelíes y los restos de 45 palestinos fallecidos a Gaza, en el marco del acuerdo entre las partes para el futuro de la Franja, que incluye un alto el fuego en el enclave y la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Además, CICR subrayó que estas operaciones se han llevado a cabo de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y ha hecho hincapié en que "es fundamental que las partes y los mediadores garanticen su fiel cumplimiento". Asimismo, reiteró "su compromiso de cumplir su función de intermediario neutral para que las familias puedan cerrar el capítulo".

"Sabemos que las familias no renunciarán a sus seres queridos, y nosotros tampoco lo haremos. Estamos dispuestos a cumplir nuestra función durante el tiempo que sea necesario y según lo acordado por las partes", declaró el jefe de la delegación del CICR en Israel y los territorios palestinos ocupados, Julien Lerisson.

Así, instó en que "es responsabilidad de las partes buscar, recoger y evacuar los restos humanos" y que "las partes deben esforzarse por facilitar la restitución de los restos de los fallecidos a sus familiares". "El CICR solo puede desempeñar sus funciones como intermediario neutral mediante la cooperación de todos los actores y en el marco del acuerdo vigente", añadió.

Minutos antes, el Ejército de Israel confimó que las milicias palestinas han entregado el CICR un total de cuatro cuerpos de rehenes muertos que se encontraban en la Franja de Gaza desde hace más de dos años. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a los secuestrados", señaló.

También pidió "sensibilidad" a los medios y "esperar" a que las familias tengan toda la información sobre sus identidades. Como en anteriores ocasiones, las autoridades israelíes llevarán a cabo una pequeña ceremonia presidida por un rabino dentro de Gaza antes de que los restos mortales de los rehenes sean trasladados a territorio israelí para su identificación.

Por su parte, Hamás no se ha pronunciado al respecto, si bien el diario Filastín, afín al grupo, informó de que su brazo armado, las Brigadas Al Qassam, han entregado en la ciudad de Gaza los cuerpos de los prisioneros israelíes a la Cruz Roja.

-Con información de Europa Press.