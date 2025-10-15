KoRn regresa a México para ofrecer un show épico, aquí lo que tienes que saber

Korn regresa a la CdMx

KoRn se caracteriza por sus letras crudas, un sonido poderoso y grandes presentaciones en vivo.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- KoRn, la banda originaria de Bakersfield, California, que marcó el sonido de una generación, regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 19 de mayo de 2026, esto como parte de su gira por Latinoamérica.

KoRn, pioneros del alt-metal en los años 90, con un sonido caracterizado por las guitarras pesadas, ritmos oscuros y letras crudas y vulnerables, que daban como resultado un sonido poderoso, regresan a Sudamérica y Centroamérica con paradas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y, por supuesto, Ciudad de México.

Una banda atemporal

La banda californiana integrada actualmente por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería), cuenta con más de 30 años de trayectoria y más de 42 millones de discos vendidos en todo el mundo, además de dos premios Grammy.

Davis y compañía continúan agotando las entradas de sus presentaciones, encabezando festivales, como el Lollapalooza de Chicago, Estados Unidos, o el Download Festival en Donington, Inglaterra, que se convirtió en una celebración del metal alternativo. KoRn mantiene a sus seguidores con la intensidad de clásicos como "Blind" y "Freak on a Leash" y atrae también a nuevas generaciones de fans con sus épicas presentaciones.

Korn se presentará en el Palacio de los deportes.
Korn se presentará en el Palacio de los deportes. Foto: Ocesa

¿Dónde y cuándo?

En el Palacio de los Deportes (Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México) el próximo 19 de mayo de 2026.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Los boletos estarán a la venta a través de Ticketmaster en la Preventa Banamex el 16 de octubre a partir de las 11:00 a.m., mientras que la venta general inicia el 17 de octubre, en línea o en la taquilla del inmueble. El precio de los boletos va de los 1 mil 300 pesos a los 3 mil 900 pesos aproximadamente.

