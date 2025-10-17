Deliciosa comida de Nayarit, teatro, alebrijes y un Friki Fest este fin de semana

¿Qué hacer el fin de semana?

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana y no quieres quedarte en casa, aquí hay algunas actividades que se realizarán este fin de semana, como el Friki Fest en movimiento o el autocinema del IPN.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México tiene con actividades para todos los gustos, desde una obra de teatro para aprender a "volar", hasta una casa de terror para toda la familia y la oportunidad de conocer un poco de la riqueza de Nayarit. Aquí compartimos  algunas opciones.

Autocinema IPN – Sing Street

Este viernes 17 de octubre a las 19:00 horas, el Cineclub IPN tendrá una tarde de Autocinema en el que proyectará el film Sing Street. La película se sitúa en Dublín de los años 80, donde un joven de 15 años de una familia con problemas entra a una escuela nueva y forma un grupo de rock para intentar encajar y atraer a una chica.

¿Dónde? Estacionamiento del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre (acceso sólo con automóvil, cupo limitado).

Autocinema IPN
El autocinema IPN tendrá la proyección de la película Sing Street. Foto: Cortesía IPN

Instrucciones para volar

La obra nos presenta la historia de una actriz desempleada y adicta al internet; ella vive en un país cálido, pero se enamora de un hombre que vive en un país frío, todo a través de una app. Paralelamente, una sobrecargo comparte con el público una lección sobre el vuelo.

Las funciones se realizan los viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 horas.

¿Dónde? Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos tienen un precio de 330 pesos (más un cargo por servicio de 52.80 pesos).

Obra de teatro Instrucciones para volar
Instrucciones para volar es un emocionante monólogo escrito por Karina Gidi y José Antonio Cordero. Foto: Cortesía

Casa de terror

Blumhouse, productora de películas como Paranormal Activity, Insidious y The Purge, entre otras; conmemora 15 años de pesadillas con una casa de terror que mezcla sustos, adrenalina y mucha diversión para toda la familia y los fans del cine de horror.

La experiencia inicia con la antesala de Blumhouse, un espacio diseñado con espacios para tomarse fotos dedicados a películas como Black Phone 2 y M3GAN 2.0.

¿Dónde? Centro Comercial Encuentro Oceanía (Av. Oceanía 312, Col. Moctezuma, Venustiano Carranza, Ciudad de México).
¿Cuánto? Para vivir esta experiencia será indispensable presentar un ticket de consumo en el Centro Comercial Encuentro Oceanía.

Casa de terror
Este recorrido de terror inolvidable celebra lo mejor de Universal y Blumhouse. Fotos: Especial

"Nayarit en Los Pinos"

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre de 2025, de 10:00 a 17:00 horas, el Complejo Cultural Los Pinos ofrecerá un acercamiento a la riqueza cultural del estado de Nayarit a través de presentaciones dancísticas y musicales, una amplia oferta gastronómica, artesanías y venta de productos típicos.

Las actividades iniciarán a las 10 de la mañana con las Cocinas de Humo de Cencalli, en las que las cocineras tradicionales nayaritas ofrecerán un menú que abarca desde tostadas largas de pollo y carne en salsa roja, panes y champurrado, hasta quesadillas de maíz azul con quelite, flor de calabaza o chicharrón en salsa verde.

¿Dónde? Complejo Cultural Los Pinos (Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

Nayarit en Los Pinos
Nayarit llega a Los Pinos con más de 100 artistas, cocineras, talleristas y comerciantes. Foto: Facebook SecretariaCulturaMx

Friki Fest en movimiento

Este domingo 19 de octubre a partir de las 11:00 am, se realizará el Friki Fest en movimiento que contará con talleres, concursos, dance cover, exhibición y concurso de cosplay, anisong y expo venta de productos relacionados.

¿Dónde? FARO Tláhuac (Av. La Turba 15 , Miguel Hidalgo, Tláhuac, C.P. 13200, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales

Este sábado 18 de octubre se realizará el desfile de Alebrijes Monumentales en el Centro de la Ciudad de México, en el que participarán más de 200 figuras que llenarán de color las calle de la ciudad.

¿Dónde? El punto de partida es el Zócalo de ahí se toma la avenida 5 de mayo, hasta Juárez y después Paseo de la Reforma hasta llegar a la glorieta del Ángel de la independencia.
¿Cuánto? Entrada libre.

 

