El latido, traza el destino

I

Amor: es una tarea interminable,

inicia con la primera letra del vocabulario

y de ahí para el real.

Así asciende montañas

y se pierde en los desiertos.

Se aventura con su coraje,

en ocasiones llamado pasión,

a navegar los mares

sin temor alguno.

Su desafío es la comprensión;

si logra realizar ese entendimiento

que trasciende los juegos inesperados

de las horas,

entonces,

su abrazo de la vida

expresa a plenitud

la razón del ser.

II

Sabe que el tiempo es un remolino

que pretende atrapar el devenir

y someter,

e incluso eliminar

el acontecer de la libertad;

atajando el presente

con la losa del pasado;

y borrando el mañana

con un gesto de inevitable.

III

El poder del amor es:

su esencial estar aquí,

en el cotidiano azoro

del más allá,

de quienes vencen

el temor ante el destino.

Su comprensión

también requiere

una dosis importante

de heroísmo:

el sacrificio del ego,

saber soltar

y descubrir

que el afuera

está dentro.

IV

¿Cómo permitir

que el tiempo

vuelva a respirar?

Rendija

Cómo detener esa sensación que se expande y nos advierte de un desgarramiento mayor, en el llamado sistema político mexicano (que cruje en sus cimientos) y que incluye también a la élite empresarial tradicional y la emergente. Se comienza a evidenciar la guerra civil que se intensifica en los medios y en las clases medias, sin sombra alguna de treguas y posibles entendimientos. Lo que ya es una avalancha inmisericorde de insultos y un machismo camuflajeado que se intensifica contra la Presidenta, sin importar si ella acierta o se equivoca.

Cómo concientizar que el drama es mundial, y que al menos en nuestra República podemos ser capaces de evitar que la violencia y la crueldad, imperen desde las mismas entrañas del lenguaje. Recuperar la palabra, su valor, su certeza, su poder de reunir.

Dejar los calificativos y retornar al verbo que convoca con fortaleza, es más que necesario. Requerimos cohesión, vasos comunicantes; el llamado tejido social somos nosotros, en nuestras tareas cotidianas, que lo escuchen en las alturas de la pirámide, antiquísima metáfora del poder.