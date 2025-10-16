Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 6:10 pm

Senado aprueba la Ley de Amparo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ley de Amparo avanza en Cámara de Diputados; legisladores la aprueban en lo general

El Amparo, la última línea de defensa que los legisladores deben proteger

Sheinbaum reitera: “La Ley de Amparo queda confusa. Es muy importante que se aclare"

El artículo transitorio aprobado aclara que las nuevas disposiciones procesales regirán sólo las actuaciones futuras, sin aplicar de forma retroactiva ni afectar derechos adquiridos.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).-El Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles en lo particular, con 81 votos a favor y 37 en contra, los artículos reservados de la minuta que reforma la Ley de Amparo, con cambios al polémico artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los juicios en curso.

Las reglas sólo regirán actuaciones futuras, sin afectar derechos adquiridos ni resoluciones previas. Previamente, los cambios a dicha legislación se aprobaron con 83 votos a favor y 38 en contra.

El artículo transitorio avalado establece que las etapas concluidas seguirán rigiéndose por las normas vigentes al inicio de cada proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se ajustarán a la nueva Ley, en línea con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien introdujo en el dictamen original el transitorio con la retroactividad, negó que la reforma tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es agilizar los procedimientos judiciales.

Por su parte, la presidenta del Senado, la panista Kenia López Rabadán, indicó que votó en contra, pues afirmó que los cambios dificultarán la interposición del amparo para las personas de a pie.

Diputados aprueban la Ley de Amparo

La Ley de Amparo fue aprobada previamente en el Cámara de Diputados durante la madrugada.

“Al tratarse de una Ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, se lee en el texto aprobado, según el comunicado emitido por la Cámara Baja.

El dictamen, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también modifica el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El pleno hizo 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas, la de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y las de dos diputados del Partido del Trabajo (PT). La sesión se prolongó hasta después de la una de la mañana y estuvo marcada por un intenso debate sobre la posible retroactividad de la norma.

El Diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional, explicó que la redacción aprobada aclara la vigencia temporal: las etapas concluidas seguirán bajo las disposiciones previas, mientras que las actuaciones futuras se regirán por la nueva Ley.

“El verdadero espíritu de esta iniciativa es uno, lo quieran o no reconocer: limitar el uso indiscriminado de la figura del juicio de amparo en contra del interés general”, señaló Flores Cervantes.

Reforma con enfoque fiscal y anticorrupción

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma busca evitar que los grandes contribuyentes evadan el pago de impuestos mediante amparos prolongados. Dijo que actualmente existen más de dos mil créditos fiscales impugnados por empresarios y despachos que han logrado aplazar sus pagos durante más de una década.

Monreal Ávila precisó que en promedio, para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, tardan "entre 16 y 22 años, para ser exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades”.

Monreal destacó que, con las nuevas reglas, los amparos relacionados con créditos fiscales firmes sólo surtirán efecto si el interés fiscal está garantizado mediante un billete de depósito o una carta de crédito emitida por una institución autorizada.

También aseveró que la reforma busca impedir que las personas con cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero liberen los fondos y los transfieran al extranjero mediante recursos judiciales: "Ahora tendrán que garantizar los montos para que el dinero no desaparezca”.

Oposición acusa "retroactividad encubierta"

A su vez, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron la reforma al considerar que mantiene un riesgo de retroactividad y amplía la discrecionalidad del Estado.

La panista Paulina Rubio Fernández advirtió que, con el artículo transitorio, “otra vez se está abriendo la puerta grande para hacer negocio con la justicia; se está quitando la posibilidad del interés legítimo”. Mientras que el priista Emilio Suárez Licona aseguró que la reserva busca introducir una fórmula que abre la puerta a la aplicación inmediata del nuevo régimen procesal en etapas posteriores de los juicios en curso.

“El principio de retroactividad de la Ley, consagrado a nivel constitucional, prohíbe que una Ley nueva afecte directa o indirectamente situaciones jurídicas prexistentes”, sostuvo.

En respuesta, el petista Ricardo Mejía Berdeja defendió que la redacción final armoniza miles de asuntos en trámite con el nuevo marco jurídico, evita contradicciones y resoluciones dispares: “No es retroactiva. No toca lo ya decidido ni los derechos nacidos, sólo rige actos futuros. El justiciable conserva su acción, su defensa y sus recursos. No suprime la suspensión”.

El documento será turnado nuevamente al Senado, que deberá analizar los cambios y determinar su aprobación final. La Mesa Directiva de San Lázaro citó la siguiente sesión para este miércoles 15 de octubre a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.

Sheinbaum niega retroactividad en cambios a Ley de Amparo

Más tarde, Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya algún tipo de retroactividad en los cambios que se aprobaron para la Ley de Amparo. "No. Repito, en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", declaró luego de ser cuestionada al respecto durante su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, argumentó que se adoptó prácticamente "la misma propuesta que presentó aquí el Ministro [Arturo] Zaldívar". "Voy a repetir lo que él dijo, el Ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte: a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y en qué casos se aplica la Ley anterior", recordó.

Sheinbaum Pardo mencionó que "todavía ayer la Cámara de Diputados también hizo algunas observaciones", ya que las y los legisladores "cambiaron algunos puntos que consideraron que era necesario modificar". "Tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, y fue modificado para que se quedara como está considerado actualmente. Es decir, que sí pueda haber suspensión provisional", ejemplificó.

"Hicieron esa modificación y estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron hoy, y, digamos, garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante. Y ya pasaría a la Cámara de Senadores, entiendo, para su aprobación, y ya veremos la discusión con los senadores", concluyó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

+ Sección

Galileo

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
1

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
2

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

La policía de la CdMx capturó a un segundo presunto involucrado en el asesinato del abogado David Cohen.
3

La SSC-CdMx detiene a segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
5

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

6

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
7

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.
8

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente por asesinato del cura Bertoldo Pantaleón

9

Un estudiante de 14 años muere por una cardiopatía en secundaria de Iztapalapa, CdMx

Senado aprueba la Ley de Amparo.
10

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
11

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
12

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Pleno del TFJA
13

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Marina del Pilar Visa
14

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

El Departamento de Estado de EU revocó la visa de un mexicano, y la de cinco extranjeros más, por hallar publicaciones que celebraban la muerte de Charlie Kirk.
15

Departamento de Estado quita visa a mexicano que dijo que Charlie Kirk merecía morir

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tienen acceso al seguro médico del IMSS.
1

IMSS para Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cómo activar tu seguro médico paso a paso?

Senado aprueba la Ley de Amparo.
2

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.
3

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente por asesinato del cura Bertoldo Pantaleón

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
4

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
5

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Juan Ramón de la Fuente visitó Washington para reunirse con Marco Rubio; abordaron temas de seguridad de ambos países, pero no tocaron las suspensión de visas.
6

De la Fuente sostiene "reunión muy productiva" con Rubio en EU; no hablaron de visas

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión, por lo que recomendó tomar medidas de prevención.
7

¿Buscas invertir? ¡Mucho ojo! La Policía Cibernética halla apps y plataformas falsas

La policía de la CdMx capturó a un segundo presunto involucrado en el asesinato del abogado David Cohen.
8

La SSC-CdMx detiene a segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

Trump amenaza a Venezuela.
9

Trump confirma operaciones de la CIA en Venezuela; defiende ataques a embarcaciones

Trump propone reforma migratoria para blancos.
10

Trump encamina una reforma al sistema de asilo que privilegiará sólo a los blancos

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluye la temporada 2025 con 16 triunfos, el último de ellos lo consiguió en el Giro del Veneto.
11

Isaac del Toro lo hace de nuevo: cierra temporada con triunfo en el Giro del Veneto

12

Un estudiante de 14 años muere por una cardiopatía en secundaria de Iztapalapa, CdMx