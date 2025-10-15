Departamento de Estado quita visa a mexicano que dijo que Charlie Kirk merecía morir

La medida forma parte de una serie de cancelaciones de visados a extranjeros que, según autoridades, justificaron o festejaron el asesinato de Kirk.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) revocó la visa de un ciudadano mexicano, y la de cinco extranjeros más, tras detectar publicaciones en redes sociales que celebraban la muerte del activista Charlie Kirk.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial, el Departamento de Estado citó al mexicano, quien afirmó que Kirk “murió siendo racista, murió siendo misógino” y que “hay personas que merecen morir. Hay personas que harían del mundo un lugar mejor si estuvieran muertas”.

El mensaje final fue claro y directo: "Visa revocada".

A Mexican national said that Kirk “died being a racist, he died being a misogynist” and stated that “there are people who deserve to die. There are people who would make the world better off dead.” Visa revoked. — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

La medida forma parte de una serie de cancelaciones de visados a ciudadanos extranjeros que, según el Gobierno estadounidense, justificaron o festejaron el homicidio de Kirk.

"Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk. Estos son sólo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos", expresó la dependencia.

Entre los casos mencionados figuran los de personas originarias de Argentina, México, Brasil, Alemania, Paraguay y Sudáfrica. No fueron identificadas.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans. The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

El Departamento de Estado señaló que estas acciones responden a una política de protección a ciudadanos estadounidenses frente a expresiones que inciten al odio o celebren actos de violencia.

"El Presidente Donald Trump y el Secretario de Estado defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de migración", detalló en otro mensaje.

Finalmente, el Departamento de Estado subrayó: “Los extranjeros que se aprovechan de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.