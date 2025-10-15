VIDEO ¬ Reclamos, gritos y sombrerazos: el Fonden vuelve a ser tema para la oposición

Daniela Barragán y Perla Velázquez

15/10/2025 - 12:54 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

En el Senado, integrantes de Morena y del PRIAN discutieron sobre la desaparición del Fonden, esto ante el pedido de la oposición de regresar el fondo para enfrentar las devastadoras lluvias, aunque acabó reconociendo que efectivamente había corrupción bajo ese sistema.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Luego de la devastación por la que atraviesan varias entidades del país que fueron azotadas por las lluvias, y que han dejado hasta ahora 66 muertos y 75 desaparecidos, senadoras y senadores de Morena y de la oposición se enfrascaron en un intenso debate por el desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que el PRIAN busca revivir y que el oficialismo ha rechazado por estar lleno de corrupción, algo en lo que han coincidido ambas fuerzas.

Al inicio de la discusión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, pidió que las y los senadores donaran 15 días de su dieta mensual, algo que ya hizo a su manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero la Senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), culpó a las y los morenistas de haberse robado el recurso, mientras que Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), admitió que sí hubo corrupción con el fideicomiso.

"Se robaron el Fonden", dice Téllez

"Yo estaba aquí cuando la bancada de los mafiosos eliminó el Fonden", señaló en tribuna Téllez, quien llegó al Senado primero en 2018 con Morena para luego pasar al PAN en 2022. En 2024, se reeligió en su escaño hasta 2030. "Es cierto, hubo corrupción en el Fonden, antes, pero la mayor corrupción que hubo en el Fonden la llevaron a cabo los de la bancada de Morena, porque se robaron todo el dinero que había en el Fonden", añadió.

Lily Téllez dijo que la verdadera corrupción del Fonden era su desaparición.
Lilly Téllez dijo que la verdadera corrupción del Fonden era su desaparición. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Además, Téllez recomendó que "quienes se robaron el recurso" donaran al menos dos años de sus salarios. "Pero no, piden el dinero a la gente. La mayor corrupción fue haberlo eliminado por completo, y eso lo hizo Morena", sentenció la siempre combativa Senadora de ultraderecha.

La priista Viggiano, por su parte, también acusó a José María Tapia, director del Fonden en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, y ahora morenista, de haber incurrido en actos de corrupción en el desempeño de sus funciones. "Sí, estoy de acuerdo en que sí hubo corrupción, pero ese es el pasado. Este señor después fue candidato de Morena en Querétaro, incluso antes el Ejército le dio un contrato millonario", denunció.

Morena revira: "Los ladrones son otros"

El morenista Manuel Huerta respondió a las acusaciones de Téllez y dijo a los prianistas que los ladrones son otras y otros. Aprovechó para decir que a quien están correteando en la calle es a Ricardo Salinas Pliego, quien, mencionó, es el patrón de la Senadora panista.

"Tuve un sentimiento encontrado. Yo he dicho que soy ‘Ladrón de Guevara’ a mucha honra", refirió sobre su segundo apellido. "Pero los ladrones de a deveras son otros. Entiendo el dolor que tiene la que antecedió. A quien andan correteando en la calle es al patrón de ella, que se está queriendo robar miles de millones de pesos evadiendo impuestos. Eso es lo que duele", agregó.

Adán Augusto señaló que el Fonden era parte del "pasado de corrupción".
Adán Augusto señaló que el Fonden era parte del "pasado de corrupción". Foto: Cuartoscuro

El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, también participó en el debate: subrayó que es necesario ayudar a todas las familias que intentan regresar a sus actividades, rescatar sus cosas e incluso buscar a familiares que todavía son reportados como desaparecidos.

Sin embargo, consideró, es lamentable que en estos tiempos en los que se requiere la solidaridad de todos, “haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió” y que recuerden “ese pasado de corrupción que representaba el Fonden” para cuestionar las acciones dirigidas a atender la tragedia.

“Son tiempos de solidaridad, esos son los nuevos tiempos del país, y claro que vamos a salir adelante y más unidos como República”, afirmó.

A la discusión se sumó el Senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, aliado de Morena, quien pidió que el objetivo del debate se centrará en las y los damnificados por las lluvias. Pero además acusó al morenista Manuel Huerta de tomar la palabra para hablar mal de Salinas Pliego.

"Se trata de los damnificados que han sido afectados por el tema metereológico muy lamentable. Pero el Senador se refirió a otros temas que no tienen nada qué ver con el debate. Si él tiene algo personal con la persona que él mencionó, que lo haga público por otras vías, pero que no lo venga a exponer a este Senado y no denoste a la compañera", añadió. "Debemos ser respetuosos con el dolor de las personas que sí están sufriendo, y que su agenda nada más es que los ayudemos".

Por último, el Senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que los desastres naturales no se pueden prevenir y que el cambio climático ha sido fuerte en México, además de que la tragedia no tiene colores ni partidos. Por eso hizo un llamado a los tres órdenes de Gobierno a que trabajen en coordinación real y efectiva, y haya recursos sin burocracia.

Ya el lunes, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, había calificado de "politiquería con fines despreciables" el pedido de la oposición de que regrese el Fonden, recordando que este mecanismo servía para llevar a cabo actos de corrupción, así como "fugas impresionantes" de dinero.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó ayer como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales.

“Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.

La realidad es que el Fonden, instrumento establecido a finales de la década de 1990, arrastraba en 2020, el año de su desaparición, unos 21 mil millones de pesos (mdp) de pasivos, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizadas en ese momento por SinEmbargo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "deficiencias" en los procedimientos de contratación y en la ejecución de los trabajos, así como "pagos indebidos" de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de reconstrucción o reparación de infraestructura. Así lo muestran sus cuentas públicas de 2014 a 2018, años en que se han registrado huracanes como "Patricia" y "Odile", tormentas como "Boris" y los devastadores sismos de septiembre de 2017.

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

+ Sección

Galileo

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Marina del Pilar Visa
2

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
3

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

El Departamento de Estado de EU revocó la visa de un mexicano, y la de cinco extranjeros más, por hallar publicaciones que celebraban la muerte de Charlie Kirk.
4

Departamento de Estado quita visa a mexicano que dijo que Charlie Kirk merecía morir

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
5

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, con cambios al artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones.
6

Diputados avalan Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
7

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

8

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
9

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
10

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

Pleno del TFJA
11

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Gaby Mejía, regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada con su hermano.
12

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

En el Senado, Morena y el PRIAN discutieron sobre la desaparición del Fonden ante el pedido de la oposición de regresar el fondo para enfrentar las lluvias.
13

VIDEO ¬ Reclamos, gritos y sombrerazos: el Fonden vuelve a ser tema para la oposición

14

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
15

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
1

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
2

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

En el Senado, Morena y el PRIAN discutieron sobre la desaparición del Fonden ante el pedido de la oposición de regresar el fondo para enfrentar las lluvias.
3

VIDEO ¬ Reclamos, gritos y sombrerazos: el Fonden vuelve a ser tema para la oposición

La Presidenta Claudia Sheinbaum confió en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente tras la revisión que se aproxima.
4

Sheinbaum confía en que se preservará T-MEC; destaca avances en negociaciones con EU

El Departamento de Estado de EU revocó la visa de un mexicano, y la de cinco extranjeros más, por hallar publicaciones que celebraban la muerte de Charlie Kirk.
5

Departamento de Estado quita visa a mexicano que dijo que Charlie Kirk merecía morir

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se tienen confirmados 66 muertos y 75 desaparecidos por las lluvias que devastaron a cinco estados del país.
6

Claudia reporta 66 muertos y 75 desaparecidos por lluvias; censan más de 13 mil casas

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, con cambios al artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones.
7

Diputados avalan Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

8

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Trump amenaza a Hamás.
9

Trump amenaza a Hamás sobre armas: "Se desarmarán. Y, si no, los desarmaremos"

La Profepa levantó la clausura impuesta el pasado 3 de octubre al zoológico estatal “La Pastora”, debido al cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.
10

La Profepa reabre zoológico "La Pastora"; fundación informa mejoría de osa Mina

Gaby Mejía, regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada con su hermano.
11

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

Kristi Noem
12

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU