VIDEO ¬ Reclamos, gritos y sombrerazos: el Fonden vuelve a ser tema para la oposición

En el Senado, integrantes de Morena y del PRIAN discutieron sobre la desaparición del Fonden, esto ante el pedido de la oposición de regresar el fondo para enfrentar las devastadoras lluvias, aunque acabó reconociendo que efectivamente había corrupción bajo ese sistema.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Luego de la devastación por la que atraviesan varias entidades del país que fueron azotadas por las lluvias, y que han dejado hasta ahora 66 muertos y 75 desaparecidos, senadoras y senadores de Morena y de la oposición se enfrascaron en un intenso debate por el desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que el PRIAN busca revivir y que el oficialismo ha rechazado por estar lleno de corrupción, algo en lo que han coincidido ambas fuerzas.

Al inicio de la discusión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, pidió que las y los senadores donaran 15 días de su dieta mensual, algo que ya hizo a su manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero la Senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), culpó a las y los morenistas de haberse robado el recurso, mientras que Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), admitió que sí hubo corrupción con el fideicomiso.

"Se robaron el Fonden", dice Téllez

"Yo estaba aquí cuando la bancada de los mafiosos eliminó el Fonden", señaló en tribuna Téllez, quien llegó al Senado primero en 2018 con Morena para luego pasar al PAN en 2022. En 2024, se reeligió en su escaño hasta 2030. "Es cierto, hubo corrupción en el Fonden, antes, pero la mayor corrupción que hubo en el Fonden la llevaron a cabo los de la bancada de Morena, porque se robaron todo el dinero que había en el Fonden", añadió.

Además, Téllez recomendó que "quienes se robaron el recurso" donaran al menos dos años de sus salarios. "Pero no, piden el dinero a la gente. La mayor corrupción fue haberlo eliminado por completo, y eso lo hizo Morena", sentenció la siempre combativa Senadora de ultraderecha.

La priista Viggiano, por su parte, también acusó a José María Tapia, director del Fonden en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, y ahora morenista, de haber incurrido en actos de corrupción en el desempeño de sus funciones. "Sí, estoy de acuerdo en que sí hubo corrupción, pero ese es el pasado. Este señor después fue candidato de Morena en Querétaro, incluso antes el Ejército le dio un contrato millonario", denunció.

Morena revira: "Los ladrones son otros"

El morenista Manuel Huerta respondió a las acusaciones de Téllez y dijo a los prianistas que los ladrones son otras y otros. Aprovechó para decir que a quien están correteando en la calle es a Ricardo Salinas Pliego, quien, mencionó, es el patrón de la Senadora panista.

"Tuve un sentimiento encontrado. Yo he dicho que soy ‘Ladrón de Guevara’ a mucha honra", refirió sobre su segundo apellido. "Pero los ladrones de a deveras son otros. Entiendo el dolor que tiene la que antecedió. A quien andan correteando en la calle es al patrón de ella, que se está queriendo robar miles de millones de pesos evadiendo impuestos. Eso es lo que duele", agregó.

El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, también participó en el debate: subrayó que es necesario ayudar a todas las familias que intentan regresar a sus actividades, rescatar sus cosas e incluso buscar a familiares que todavía son reportados como desaparecidos.

Sin embargo, consideró, es lamentable que en estos tiempos en los que se requiere la solidaridad de todos, “haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió” y que recuerden “ese pasado de corrupción que representaba el Fonden” para cuestionar las acciones dirigidas a atender la tragedia.

“Son tiempos de solidaridad, esos son los nuevos tiempos del país, y claro que vamos a salir adelante y más unidos como República”, afirmó.

A la discusión se sumó el Senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, aliado de Morena, quien pidió que el objetivo del debate se centrará en las y los damnificados por las lluvias. Pero además acusó al morenista Manuel Huerta de tomar la palabra para hablar mal de Salinas Pliego.

"Se trata de los damnificados que han sido afectados por el tema metereológico muy lamentable. Pero el Senador se refirió a otros temas que no tienen nada qué ver con el debate. Si él tiene algo personal con la persona que él mencionó, que lo haga público por otras vías, pero que no lo venga a exponer a este Senado y no denoste a la compañera", añadió. "Debemos ser respetuosos con el dolor de las personas que sí están sufriendo, y que su agenda nada más es que los ayudemos".

Por último, el Senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que los desastres naturales no se pueden prevenir y que el cambio climático ha sido fuerte en México, además de que la tragedia no tiene colores ni partidos. Por eso hizo un llamado a los tres órdenes de Gobierno a que trabajen en coordinación real y efectiva, y haya recursos sin burocracia.

Ya el lunes, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, había calificado de "politiquería con fines despreciables" el pedido de la oposición de que regrese el Fonden, recordando que este mecanismo servía para llevar a cabo actos de corrupción, así como "fugas impresionantes" de dinero.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó ayer como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales.

“Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.

La realidad es que el Fonden, instrumento establecido a finales de la década de 1990, arrastraba en 2020, el año de su desaparición, unos 21 mil millones de pesos (mdp) de pasivos, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizadas en ese momento por SinEmbargo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "deficiencias" en los procedimientos de contratación y en la ejecución de los trabajos, así como "pagos indebidos" de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de reconstrucción o reparación de infraestructura. Así lo muestran sus cuentas públicas de 2014 a 2018, años en que se han registrado huracanes como "Patricia" y "Odile", tormentas como "Boris" y los devastadores sismos de septiembre de 2017.