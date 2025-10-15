Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

El dirigente sindical Nazario Ramírez, quien estaría vinculado con actividades ilícitas en Jalisco y Puebla, fue capturado junto a otros dos presuntos integrantes del CJNG.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Nazario Ramírez Ramírez, secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, fue detenido en Guadalajara por autoridades federales y locales, tras ser identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y aparente responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

La acción se llevó a cabo en la colonia Jardines del Bosque, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Gobierno de Jalisco, ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles vinculados al grupo criminal.

“Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y del Ejército detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario ‘N’, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones, y venta de droga en Jalisco y Puebla”, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a través de redes sociales.

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

En el operativo fueron capturados también Juan Martín "N" y Jorge Octavio "N".

En el lugar se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, dos equipos de cómputo, diversos dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

De acuerdo con fuentes oficiales, Nazario Ramírez operaba en Tlajomulco, Jalisco, y en Oriental, Puebla, donde coordinaba actividades ilícitas para el CJNG.

Además de su rol dentro del grupo criminal, se desempeñaba como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, lo que le habría permitido establecer vínculos con políticos locales.

En #Jalisco, se detuvo a tres personas generadoras de violencia relacionadas con extorsión y venta de droga. https://t.co/9x2gnzZYZt pic.twitter.com/2X8vc2RW3K — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 15, 2025

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.