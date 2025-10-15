Isaac del Toro lo hace de nuevo: cierra temporada con triunfo en el Giro del Veneto

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 2:32 pm

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluye la temporada 2025 con 16 triunfos, el último de ellos lo consiguió en el Giro del Veneto.

El ciclista nacido en Ensenada se coronó en el Giro del Veneto y le aportó a su equipo el triunfo número 95 del año.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 15 de octubre (ASMéxico).- Isaac del Toro concluye la temporada 2025 con 16 triunfos, el último de ellos en el Giro del Veneto. La carrera clásica que se desarrolla en la localidad italiana homónima representó la última victoria para el mexicano en este año inolvidable y la número 95 para su equipo, el UAE Team Emirates, que ya había roto el récord semanas atrás impuesto por HTC Columbia en el 2009 (86 triunfos).

El nacido en Ensenada ya está en la élite mundial, y su carrera apenas comienza. Recientemente, la Unión Ciclista Internacional (UCI), organismo rector del ciclismo actualizó su ranking en la categoría masculina y el mexicano aparece en el tercer lugar, por detrás de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. En el último conteo hecho en diciembre del año pasado, Del Toro aparecía en el sitio 57.

Su ascenso comenzó en el Giro de Italia este verano, donde logró un encomiable segundo lugar. Vendrían después importantes victorias en las Vueltas a Austria y Burgos, y digna participación en el Mundial de Ciclismo, donde compitió por primera vez en la categoría élite; obtuvo un quinto lugar en la prueba contrarreloj y séptimo en la carrera de ruta. Entre subidas y bajas, récords rotos e impuestos, Del Toro tiene todo para ser una de las grandes apuestas de México en los próximos Juegos Olímpicos.

Las 16 victorias de Isaac del Toro esta temporada:

  1. Milano - Torino (1.Pro).
  2. Giro de Italia | Etapa 17.
  3. Vuelta a Austria | Etapa 2.
  4. Vuelta a Austria | Etapa 3.
  5. Vuelta a Austria | Etapa 4.
  6. Vuelta a Austria | Victoria en la clasificación general.
  7. Clàssica Terres de l’Ebre.
  8. Circuito de Getxo.
  9. Vuelta a Burgos.
  10. GP Industria & Artigianato.
  11. Giro de la Toscana.
  12. Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini.
  13. Trofeo Matteotti.
  14. Giro dell’Emilia.
  15. Gran Piemonte.
  16. Giro del Veneto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

