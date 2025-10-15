Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Europa Press

15/10/2025 - 3:51 pm

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

El estudio revela la importancia que tiene el hecho de que la madre hable con frecuencia a sus hijos e hijas antes del nacimiento, y más cuando se trata de bebés prematuros.

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS).- Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio dirigido por Stanford Medicine en Estados Unidos (EU).

Durante el estudio, que se publica en Frontiers in Human Neuroscience, bebés prematuros hospitalizados escucharon regularmente grabaciones de sus madres leyéndoles. Al final del estudio, las resonancias magnéticas cerebrales mostraron que una vía clave del lenguaje estaba más madura que en los bebés prematuros de un grupo de control que no escucharon las grabaciones. Se trata del primer ensayo controlado aleatorizado de este tipo de intervención en el desarrollo temprano.

"Esta es la primera evidencia causal de que la experiencia del habla contribuye al desarrollo cerebral a esta temprana edad", aseguró la autora principal, la doctora Katherine Travis, quien era profesora adjunta en Stanford Medicine cuando se realizó el estudio y ahora es profesora adjunta en la Facultad de Medicina Weill Cornell y el Instituto Neurológico Burke, EU. "Esta es una forma potencialmente transformadora de pensar sobre cómo abordar la atención neonatal para promover mejores resultados lingüísticos en niños prematuros".

Los bebés prematuros -nacidos al menos tres semanas antes de lo previsto- suelen pasar semanas o meses en el hospital, y suelen regresar a casa alrededor de la fecha prevista de parto. Durante la hospitalización, escuchan menos el habla materna que si hubieran continuado su desarrollo intrauterino. Los padres no suelen poder permanecer en el hospital las 24 horas del día; por ejemplo, pueden tener hijos mayores a su cargo o trabajos a los que deben regresar. Los prematuros corren el riesgo de sufrir retrasos en el lenguaje, y los científicos sospechan que la menor exposición temprana a los sonidos del habla contribuye al problema.

Los investigadores decidieron aumentar la exposición de los prematuros a las voces de sus madres durante la hospitalización. Para ello, reprodujeron grabaciones de las madres hablando, un total de dos horas y 40 minutos al día, durante algunas semanas al final de su hospitalización.

"Los bebés estuvieron expuestos a esta intervención durante un periodo relativamente corto", aportó la doctora Melissa Scala, coautora del estudio, profesora clínica de pediatría y neonatóloga del Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford. "A pesar de ello, observamos diferencias muy mensurables en sus tractos lingüísticos. Es impactante que algo relativamente pequeño parezca marcar una gran diferencia".

La audición fetal comienza a desarrollarse poco después de la mitad del embarazo, alrededor de las 24 semanas de lo que normalmente es un periodo de gestación de 40 semanas. A medida que el feto crece, el útero se expande y la pared uterina se adelgaza. En las últimas etapas del embarazo, el feto recibe más sonidos, incluidas las conversaciones de la madre. Al nacer, los recién nacidos a término reconocen la voz de su madre y prefieren los sonidos de la lengua materna de sus padres a otros idiomas, según han demostrado investigaciones previas.

Estos factores sugieren que escuchar la voz de la madre contribuye a la maduración cerebral en la segunda mitad de un embarazo a término. "El cuerpo no va a desperdiciar energía desarrollando la audición tan temprano si no está realizando algo importante para programar el cerebro", expuso Scala.

Las investigadoras se dieron cuenta de que al complementar los sonidos que los bebés prematuros escuchan en el hospital para que se parecieran a los que habrían escuchado en el útero, tenían una oportunidad única de posiblemente mejorar el desarrollo del cerebro en esta etapa de la vida.

Los 46 bebés del estudio nacieron muy prematuros, con más de ocho semanas de antelación. Los bebés pudieron incorporarse al estudio cuando se encontraban médicamente estables y habían pasado de la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde reciben atención los recién nacidos más graves, a la unidad de cuidados intermedios neonatales, donde permanecen hasta que estén listos para irse a casa. Los bebés del estudio no presentaban anomalías congénitas ni habían experimentado complicaciones graves derivadas de un parto prematuro.

Los investigadores grabaron a las madres leyendo un capítulo de Paddington Bear, un libro infantil traducido a muchos idiomas. Cada madre hizo una grabación para su bebé en su lengua materna.

Los bebés fueron asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento (que escuchó las grabaciones de voz de sus madres) o al grupo de control (que no las escuchó). En el grupo de tratamiento, las grabaciones se reprodujeron durante la noche en periodos de 10 minutos, durante un total de 160 minutos cada noche. Al reproducir las grabaciones por la noche, los investigadores evitaron que los padres supieran en qué grupo se encontraban sus bebés, asegurando así que su comportamiento no afectara los resultados. Las grabaciones no parecieron interferir con el sueño de los bebés, según los investigadores, señalando que los fetos en la misma etapa de desarrollo suelen dormir mientras sus madres están despiertas y hablando.

Los bebés se sometieron a resonancias magnéticas cerebrales como parte de los controles de salud habituales antes del alta hospitalaria. Las exploraciones incluyeron imágenes de los fascículos arqueados en ambos hemisferios cerebrales, que contienen grandes haces de fibras nerviosas que ayudan a procesar y comprender el sonido. El fascículo arqueado izquierdo está especializado en el procesamiento del lenguaje.

En las exploraciones cerebrales, los investigadores observaron una diferencia significativa en la sustancia blanca del fascículo arqueado izquierdo: esta vía de procesamiento del lenguaje era más madura en los bebés del grupo de tratamiento que en los del grupo de control. El fascículo arqueado derecho se vio menos afectado por el tratamiento, lo cual concuerda con las diferencias conocidas en el procesamiento del habla entre ambos hemisferios cerebrales, según los científicos.

"Me sorprendió la fuerza del efecto", resumió Travis. "El hecho de que podamos detectar diferencias en el desarrollo cerebral tan temprano sugiere que lo que estamos haciendo en el hospital es importante. La exposición al habla influye en el desarrollo cerebral", apuntó.

Los investigadores están planeando nuevos estudios para comprobar si los beneficios se extienden a los bebés con complicaciones médicas y están explorando con más detalle cómo las grabaciones de voz ejercen sus efectos. Scala también dirige un equipo en el Packard Children's Hospital que está creando planes personalizados para los pacientes, de modo que los sonidos que escuchan los prematuros en la UCIN del hospital sean los más propicios para promover el desarrollo cerebral.

Galileo

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

