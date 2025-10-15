De la Fuente sostiene "reunión muy productiva" con Rubio en EU; no hablaron de visas

El Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente visitó Washington para reunirse con el Secretario de Estado, Marco Rubio; no tocaron nada respecto a la suspensión de visas.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, el Canciller Juan Ramón de la Fuente, tuvo una reunión "productiva" este miércoles con el Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, para discutir cuestiones de seguridad ente ambos países, aunque descartó que se haya tocado el tema de la suspensión de visas contra políticos mexicanos.

"Tuvimos una reunión muy productiva con el Secretario Rubio, con su equipo, para darle seguimiento al programa de cooperación que tenemos, de seguridad fronteriza y aplicación de la ley", señaló en entrevista con medios que lo esperaban en la capital estadounidense.

Sin embargo, cuestionado sobre el tema de la revocación de visas de al menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales en México, de acuerdo con un reportaje de la agencia Reuters, De la Fuente afirmó que el tema "no fue abordado".

"Se va avanzando. Tendremos una próxima reunión para ver algunos otros temas de los puntos que están convenidos. Yo diría que el grupo de trabajo, como lo planteamos en la visita que hizo el Secretario Rubio a México, está funcionando y está en marcha", añadió.

COMUNICADO. “México y Estados Unidos dan seguimiento a la cooperación en materia de seguridad”.https://t.co/JS4hiaxxDh pic.twitter.com/a6ITyvrCPN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 15, 2025

Detallan reunión De la Fuente-Rubio

Este miércoles, en un comunicado emitido por la SRE, el Gobierno de México detalló que el encuentro entre De la Fuente y Rubio dio continuidad al "diálogo respetuoso y constructivo que se dio con la visita del Secretario Rubio a México centrado en temas clave de la relación bilateral, especialmente la seguridad".

"Durante la reunión, se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido el mes pasado por ambos gobiernos a partir de los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación", ahondó la SRE.

El Secretario De la Fuente estuvo acompañado en Washington por el Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y por el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Más temprano este miércoles, desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente tras la revisión que se aproxima, esto al destacar los avances en las negociaciones comerciales.

La mandataria federal habló de los resultados que han tenido las negociaciones comerciales con Estados Unidos y aseguró que la relación bilateral se ha fortalecido. “Bueno, los criterios ya para la revisión del tratado se definirán en estos días, pero hasta ahora no hay, digamos, nada particularmente nuevo”, señaló desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre si México podría obtener nuevamente un trato preferencial, la Presidenta Sheinbaum respondió: “Sí, más que evidentemente es la relación que hemos establecido con el Gobierno de Estados Unidos y en particular con el Presidente Trump, pero Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte”.

EU revocó visas de políticos mexicanos: Reuters

Algunos de estos casos de revocación de visas de EU se han hecho públicos, pero informes de Reuters muestran que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se informó anteriormente.

Según tres exembajadores estadounidenses, administraciones anteriores han revocado visas de esta manera, pero no en la misma medida, lo que, según ellos, indica la disposición del Presidente Donald Trump a utilizar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.

“El Gobierno de Trump está buscando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, declaró Tony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015.

Esta medida ha generado una discreta conmoción entre la élite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos y requiere visa para hacerlo. También marca una ampliación significativa de la acción antinarcóticos de Estados Unidos, ya que el Gobierno de Trump se centra en políticos en activo que suelen considerarse demasiado sensibles diplomáticamente.

Una de las fuentes, un político mexicano de alto rango, afirmó que a más de 50 políticos del partido gobernante Morena se les han revocado las visas, así como a decenas de funcionarios de otros partidos políticos. Las fuentes solicitaron el anonimato para hablar sobre un tema delicado.

Reuters no pudo determinar los nombres de los funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas. Hasta el momento, sólo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la Gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.