Un estudiante de 14 años muere por una cardiopatía en secundaria de Iztapalapa, CdMx

El incidente ocurrió durante el horario escolar y fue atendido por personal médico del CRUM, que confirmó el fallecimiento del estudiante en el lugar.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Un estudiante de segundo grado falleció este miércoles dentro de la Secundaria Técnica Número 70 “Esteban Baca Calderón”, en la Alcaldía Iztapalapa, lo que provocó una movilización inmediata de las autoridades y la suspensión de actividades escolares.

De acuerdo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), el alumno de 14 años de edad perdió la vida al interior del plantel ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla, presuntamente por una cardiopatía.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un estudiante de 14 años de edad que perdió la vida debido a una cardiopatía, al interior del plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa. De los hechos se informó al agente del Ministerio Público, quien hizo contacto con la madre del menor y las autoridades del plantel, para los trámites correspondientes”, informó la dependencia capitalina en un comunicado.

Según reportes preliminares, el alumno se desvaneció alrededor de las 8:10 horas mientras se encontraba en clase. Profesores y directivos solicitaron apoyo médico, y personal del Centro Regulador De Urgencias Medicas (CRUM) confirmó el fallecimiento en el lugar.

La #SSC informa:

Personal de la #SSC tomó conocimiento de un estudiante de 14 años de edad que perdió la vida debido a una cardiopatia, al interior del plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de #SantaMarthaAcatitla, en la @Alc_Iztapalapa. De los hechos se… pic.twitter.com/DwtI0yeu9x — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 15, 2025

“Acude la unidad médica del CRUM 692, dando el diagnóstico de muerte clínica”, detallaron agentes del sector Teotongo.

La zona fue resguardada por elementos de seguridad mientras peritos realizaban las primeras diligencias, y los padres de familia llegaban al plantel para recoger a sus hijos y exigir información a las autoridades escolares y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que se realiza un seguimiento puntual del caso y reiteró su disposición a colaborar con las instancias correspondientes.

“Se informa a las madres, padres y familias que las actividades escolares del día de hoy quedan suspendidas”, anunció en una tarjeta informativa.

🛑 #TarjetaInformativa | A través de la #AEFCM, informamos sobre los acontecimientos de esta mañana al interior de la Secundaria No. 70, en la alcaldía Iztapalapa. Expresamos nuestra solidaridad y reiteramos que habrá un seguimiento puntual de los hechos y la disposición de… pic.twitter.com/hhPUkzTLG3 — SEP México (@SEP_mx) October 15, 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la AEFCM expresaron su solidaridad con la familia del estudiante, y reafirmaron su compromiso con la seguridad, integridad y bienestar de las y los alumnos en todos los planteles educativos de la Ciudad de México.