Trump encamina una reforma al sistema de asilo que privilegiará sólo a los blancos

En paralelo a los cambios migratorios, The New York Times documentó una tendencia en la Administración Trump a reducir la presencia de funcionarios afrodescendientes en puestos de alto nivel.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz cuentan hoy en The New York Times que la Administración Trump está considerando una reforma radical del sistema de refugiados de Estados Unidos (EU) que reduciría el programa a sus mínimos esenciales y daría preferencia a los angloparlantes, los sudafricanos blancos y los europeos.

El diario obtuvo documentos que comprueban que, de hecho, algunas de estas propuestas de Donald Trump ya han entrado en vigor y, en su conjunto, “transformarían un programa de décadas de antigüedad destinado a ayudar a las personas más desesperadas del mundo en uno que se ajuste a la visión de migración de Trump, que es ayudar principalmente a las personas blancas que dicen que están siendo perseguidas, mientras que se mantiene fuera a la gran mayoría de las demás personas”.

“Los planes fueron presentados a la Casa Blanca en abril y julio por funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, después de que el Presidente Trump ordenara a las agencias federales que estudiaran si el reasentamiento de refugiados beneficiaba a Estados Unidos. Trump suspendió la admisión de refugiados en su primer día de mandato y solicitó propuestas sobre cómo y si la administración debía continuar con el programa”, dice el diario.

Breaking News: President Trump is considering an overhaul to the U.S. refugee program that would favor mostly white people, documents show. https://t.co/wb2xBaF2UX — The New York Times (@nytimes) October 15, 2025

Los funcionarios de la Administración Trump no han descartado ninguna de las ideas, según personas familiarizadas con la planificación que hablaron con New York Times, aunque no hay un plazo establecido para aprobarlas o rechazarlas.

“Los cambios propuestos pondrían nuevo énfasis en si los solicitantes podrán asimilarse a los Estados Unidos, y les indicarían que tomen clases sobre ‘historia y valores estadounidenses’ y ‘respeto por las normas culturales’. También aconsejan a Trump dar prioridad a los europeos que han sido ‘objetivos de la expresión pacífica de opiniones en línea, como la oposición a la migración masiva o el apoyo a partidos políticos populistas’”, explica el Times.

Eso parecía ser una referencia al partido político europeo de extrema derecha Alternativa para Alemania, dicen los periodistas, “cuyos líderes han trivializado el Holocausto, revivido consignas nazis y denigrado a los extranjeros. El Vicepresidente J. D. Vance ha criticado a Alemania por intentar suprimir las opiniones del grupo, conocido como AfD. Un alto funcionario afirmó que la Administración Trump estaba monitoreando la situación en Europa para determinar si alguien podría ser elegible para el estatus de refugiado. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque el plan aún no se había finalizado”.

Trump promulgó algunas de las propuestas de los documentos incluso antes de que le presentaran los planes, entre ellas la reducción de las admisiones de refugiados y el ofrecimiento de estatus prioritario a los afrikáners, la minoría blanca que una vez dirigió el brutal sistema de apartheid de Sudáfrica, recuerdan Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz.

Apenas el 10 de octubre pasado, The New York Times dio a conocer que funcionarios negros (o afrodescendientes) en puestos de alto perfil eran despedidos de una Administración mayoritariamente blanca. Se han desterrado todos los programas de diversidad, equidad e inclusión en el Gobierno federal. Y si bien no existen estadísticas sobre despidos por raza, un análisis de las personas que el presidente está nombrando para ocupar esos y otros puestos muestra una marcada tendencia a entregar el mando a los blancos.

De los 98 nombramientos confirmados por el Senado al Presidente estadounidense para los roles de liderazgo más importantes de la Administración en sus primeros 200 días, que terminan el 7 de agosto, sólo dos, o el dos por ciento (Scott Turner, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, y Earl G. Matthews, el asesor general del Departamento de Defensa), son negros, explicó The New York Times, citando estadísticas compiladas para Brookings Institution por Kathryn Dunn Tenpas, investigadora principal del Centro Miller de la Universidad de Virginia.

Las estadísticas registran los nombramientos en los 15 departamentos del gabinete en la línea de sucesión presidencial: Tesoro, Defensa, Justicia, Seguridad Nacional, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Energía, Salud y Servicios Humanos, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Asuntos de Veteranos. “Trump parecía estar muy orgulloso de tener a ‘Negros pro Trump’ en todos sus mítines y tras el podio, pero no en las reuniones de gabinete”, dijo al diario Dedrick Asante-Muhammad, presidente del Centro Conjunto de Estudios Políticos y Económicos, un centro de estudios que analiza la representación negra en el liderazgo gubernamental, entre otros indicadores. La escasez de personas negras en los puestos más altos, afirmó, resultaría en “cambios políticos radicales y sustanciales” para los afroamericanos.

Las periodistas Elisabeth Bumiller y Erica L. Green dicen que el último despido notorio de un líder negro fue el general Charles Q. Brown Jr., segundo jefe del Estado Mayor Conjunto y el oficial militar de mayor rango del país. “Tradicionalmente, los jefes del Estado Mayor Conjunto permanecen en sus cargos ante cambios de Administración, independientemente del partido del Presidente, y en 2020 Trump nominó al General Brown, piloto de combate, como Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, había declarado previamente que el General Brown debería ser despedido debido a un enfoque progresista en los programas de DEI en el ejército y cuestionó si fue ascendido por su raza. El general Brown fue reemplazado por un general de la Fuerza Aérea poco conocido, Dan Caine”, dice The New York Times.