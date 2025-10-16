IMSS para Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cómo activar tu seguro médico paso a paso?

Uno de los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es el seguro médico. Aquí te contamos qué proceso debes realizar para estar registrado ante el IMSS y cómo sacar tus citas.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Como parte de los beneficios que otorga el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los aprendices cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los 12 meses que dura su capacitación. ¿Cómo puedes activarlo? A continuación te explicamos paso a paso lo que necesitas.

Este derecho de seguro médico garantiza a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro: consultas médicas gratuitas, medicamentos, protección ante accidentes laborales y atención de embarazos.

La afiliación al IMSS, explicaron las autoridades, se activa automáticamente cinco días después de haber recibido el primer pago. A partir de ese momento, cada aprendiz puede consultar su alta y vigencia directamente en la página oficial del IMSS.

Una vez que tengas asignado el Número de Seguridad Social –lo puedes consultar en tu perfil de la plataforma del programa, en la sección Datos del aprendiz– y la Unidad Médica Familiar que te corresponde, las y los derechohabientes pueden solicitar citas médicas, realizar chequeos preventivos y recibir atención especializada.

¿Cuáles son los pasos para ocupar tu seguro médico del IMSS?

Primero que nada, los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro deben esperar al menos 5 días después del primer pago de tu capacitación.

Cuando se cumpla la fecha, sigue estos pasos:

Ingresa a la página serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia para descargar tu constancia de vigencia.

Localiza tu clínica en la siguiente dirección del IMSS imss.gob.mx/faq/que-clinica-me-corresponde . Para ellos, debes tener a la mano tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y tu Número de Seguridad Social ( NSS).

. Para ellos, debes tener a la mano tu Clave Única de Registro de Población Por último, solicita tus citas médicas en la siguiente dirección: citamedicadigital.imss.gob.mx

En el caso de embarazo, explicaron los responsables del programa, el seguro médico también cubre el seguimiento y el parto para la aprendiz.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda a personas de entre 18 y 29 años la oportunidad de capacitarse en negocios, empresas, organizaciones sociales o instituciones públicas, con un apoyo mensual de ocho mil 480 pesos este 2025, como parte de la política de bienestar y justicia social para las juventudes impulsada por el Gobierno de México.

Las beneficiarias y los beneficiarios reciben este apoyo económico y sus beneficios, como el seguro médico del IMSS, durante los 12 meses que dura su capacitación.

Además, los aprendices pueden obtener un certificado de competencias laborales que les permite acreditar las habilidades adquiridas en su capacitación y les da más posibilidades de hallar un empleo.

