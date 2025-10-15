Amaia Montero anuncia su regreso a La Oreja de Van Gogh tras dos décadas de ausencia

Tras un lapso de dos décadas de ausencia en el escenario, Amaia Montero vuelve a las andadas con La Oreja de Van Gogh, banda icónica del pop español.

MADRID, 15 Oct. (EuropaPress).- Ya es oficial. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. Casi dos décadas después de que la cantante, de 49 años, dejara el grupo y fuera sustituida por Leire Martínez, la banda donostiarra formada por Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Pablo Benegas, se reúne con su antigua compañera para una nueva etapa y, presumiblemente, una gira de conciertos en la que no estará este último.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", arranca el comunicado publicado en la página oficial de la banda que asegura que la "emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras".

"Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", continúa el texto que, a la espera de "más detalles y noticias" confirma la futura gira. "Sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", señalaron para después abordar la salida de Benegas que, en todo caso, aseguran que "sigue formando parte de la banda".

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, decidió parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", dijeron los cuatro integrantes de la banda.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", concluyó el comunicado que confirma el regreso de Amaia un año y un día después de la traumática salida de Leire Martínez.

Amaia Montero, "infinitamente feliz"

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, aseguró Amaia en el comunicado que también confirma que la banda dedicó estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo.

Montero se incorporó como vocalista de La Oreja de Van Gogh en diciembre de 1996, iniciando una etapa de más de diez años que situó al grupo entre los más exitosos del pop español. Con ella como cantante, el grupo lanzó cuatro álbumes de estudio: "Dile al sol" (1998), "El viaje de Copperpot" (2000), "Lo que te conté mientras te hacías la dormida" (2003) y "Guapa" (2006), además del EP "Más guapa" (2006) y el recopilatorio "LOVG 1996-2006". Estos discos vendieron más de cinco millones de copias en todo el mundo, convirtiendo a La Oreja de Van Gogh en uno de los grupos pop más vendidos de la historia de España.

Con Amaia como vocalista, el grupo logró éxitos como "Cuéntame al oído", "Soñaré", "Rosas", "Puedes contar conmigo", "La playa", "20 de enero", "Cuídate" o "En mi lado del sofá". La formación recibió numerosos galardones internacionales, entre ellos el premio MTV Europe Music Awards al mejor artista español en 2001, el Grammy Latino al mejor álbum pop de un grupo en 2006 por "Guapa", una nominación a los Premios Grammy al mejor álbum Pop Latino en 2003, y varios premios Ondas, entre otros reconocimientos.

El 19 de noviembre de 2007, tras un último concierto en Tenerife el 29 de junio de ese año, Amaia Montero anunció su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar su carrera en solitario. A pesar de que separaron sus capítulos artísticamente, en el ámbito financiero la cantante nunca se desligó completamente del grupo, manteniendo el 20 por ciento de la sociedad La Oreja de Van Gogh S.L., fundada por los cinco miembros originales en 1999 para la gestión de derechos y actividades musicales.

En solitario, Amaia Montero lanzó cuatro álbumes de estudio: "Amaia Montero" (2008), que fue triple disco de platino; "Amaia Montero 2" (2011), que alcanzó disco de platino; "Si Dios quiere yo también" (2014) y "Nacidos para creer" (2018), ambos alcanzando el número uno en las listas españolas. Como solista, consiguió una nominación al Grammy Latino en 2009 al mejor álbum vocal "Pop Femenino". En 2022, la cantante se alejó de la vida pública tras atravesar una crisis personal y reapareció públicamente en julio de 2024 junto a Karol G en el Santiago Bernabéu.

Justo un año después del adiós de Leire

El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente la salida de Leire Martínez tras 17 años como vocalista del grupo. El comunicado, que no fue firmado por la cantante, hacía referencia a diferencias en la manera de vivir el grupo tras "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones".

El grupo lanzó cuatro álbumes de estudio con Leire Martínez como vocalista: "A las cinco en el Astoria" (2008), "Cometas por el cielo" (2011), "El planeta imaginario" (2016) y "Un susurro en la tormenta" (2020). Además, durante la etapa de Leire, el grupo publicó otros discos como "Nuestra casa a la izquierda del tiempo" (2009), que fue un álbum especial con versiones de clásicos del grupo con orquesta, y varios discos en directo como "Primera Fila" (2013) y "Cometas por el cielo" - "En directo desde América"(2012).

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

En los meses siguientes a su salida del grupo, Leire expresó públicamente su malestar por la forma en que se gestionó su despedida, indicando que hubiera preferido un cierre distinto con una última gira o disco. En diciembre de 2024, la cantante fichó por Must! Producciones para iniciar su carrera en solitario, lanzando en abril de 2025 su primer single, "Mi nombre". Actualmente es miembro del jurado de Operación Triunfo 2025.

Paralelamente a la salida de Leire, comenzaron a intensificarse los rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero al grupo. Estos rumores se habían iniciado tras la aparición de Amaia junto a Karol G en el Santiago Bernabéu en julio de 2024, interpretando "Rosas", uno de los himnos de LODVG. En abril de 2025, tomaron una nueva dimensión cuando en el programa Tentáculos se aseguró que La Oreja de Van Gogh estaba grabando nuevas canciones con Amaia Montero y preparando una gira mundial.

Días después, Cayetana Guillén Cuervo confirmó públicamente el regreso de Montero, su amiga personal, al grupo durante la alfombra roja de los Premios Talía. Este desliz generó enorme polémica y llevó a la actriz a emitir un comunicado de disculpa por haber revelado el secreto antes de tiempo.

Durante los meses de mayo a septiembre de 2025, el grupo mantuvo silencio público mientras los rumores apuntaban a que ya estaban

trabajando en el estudio con Amaia, preparando nuevo material y regrabando sus canciones clásicas. El 12 de octubre el grupo revivió aún más las especulaciones publicando en Instagram una imagen totalmente en blanco con el mensaje "Sólo juntos tiene sentido". Además, ese mismo día eliminó el comunicado de la salida de Leire de sus redes sociales.

📌 | ¡Es oficial! La Oreja de Van Gogh regresa junto a Amaia Montero. El comunicado confirmando esta esperada noticia fue publicado hoy en la página web oficial del grupo. pic.twitter.com/wGAGbPsD8l — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) October 15, 2025

Tal y como adelantó Cadena 100, Pablo Benegas, guitarrista fundador y compositor clave del grupo, no formaría parte de la nueva etapa

debido a "desavenencias dentro del grupo". "La noticia no es que Amaia vuelva a La Oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía y hay contratos de por medio. La noticia es que La Oreja de Van Gogh no vuelve al completo. Pablo Benegas no estará en esta nueva etapa", afirmó Javi Nieves en antena.

Pablo Benegas, nacido en Madrid en 1975, es uno de los cinco miembros fundadores de La Oreja de Van Gogh junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y la propia Montero. Durante casi tres décadas, ha sido el guitarrista principal y uno de los compositores del grupo, participando en algunos de los grandes éxitos de la banda.