Tarifa de transporte en el Edomex sube a 14 pesos desde hoy; medida causa protestas

El incremento a la tarifa del transporte público en el Edomex entró en vigor el día de hoy, lo que generó protestas entre los mexiquenses quienes expresaron su inconformidad por el aumento y la calidad del transporte público.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El día de hoy entró en vigor el incremento al pasaje del transporte público con lo que la tarifa pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros. El aumento fue autorizado por el Gobierno de Delfina Gómez, una medida que desató la inconformidad de los mexiquenses y protestas en la entidad

Integrantes del colectivo “No al tarifazo Edomex” se congregaron sobre la avenida Gustavo Baz a la altura de la avenida Mario Colín, en la colonia La Loma, donde se encuentran las oficinas regionales de la Secretaría de Movilidad (Semov) de la entidad para protestar contra esta medida.

🚌🔥 #edomex se moviliza contra el aumento al abuso de los politicxs que lucran con el #TransportePúblico. En estos momentos se realiza concentración y marcha en oficinas de SEMOV #Tlalnepantla, se reporta cierre parcial de avenida Gustavo Baz por protesta pacífica, también... pic.twitter.com/JmMGSdeABF — NoAlTarifazoEDOMEX (@NoAlTarifazoEM) October 15, 2025

Al grito de "Transporte digno sí, tarifazo no", los manifestantes también protestaron en la estación del Metro Rosario, de las línea 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como en las calles de Toluca y Texcoco.

Durante la protesta mostraron pancartas y cartulinas donde expusieron su descontento. “Consulta popular, el pueblo mexiquense rechaza el aumento al pasaje mínimo. No al tarifazo”, “Aumento sin consenso, es traición”, “Exigimos seguridad en el transporte público” y “No más transporte violento y corrupto”, fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse.

Usuarios de redes sociales también se manifestaron con publicaciones en contra de esta medida. Los internautas refieren que el "tarifazo" es injusto y representa un golpe a la economía popular de los mexiquenses.

"En CDMX cuesta seis pesos y aquí está en 12 pesos y andan anunciando aumento a 16 pesos, esto no puede ser, si la gasolina es hasta más barata en Edomex. Gobernadora Delfina Gómez, ¡no permita este abuso!", escribió una usuaria de X.

🚨¡No al aumento de tarifas! 🚨

El #Edomex ya tiene el transporte más caro e ineficiente y ahora lo quieren subir a $16. ¡Una verdadera injusticia contra los más pobres!

En CDMX cuesta $6 y aquí está en $12 y andan anunciando aumento a $16, esto no puede ser, si la gasolina es… https://t.co/UwqAtwGe4m — Mónica O. abogada (@Monicao2712) September 18, 2025

La Semov publicó la medida en la Gaceta de Gobierno e indicó que la tarifa mínima en la entidad pasará de los 12 a los 14 pesos y con un costo adicional de 25 centavos por cada cada kilómetro recorrido, mientras que en el sur del Edomex será de 11 pesos.

El acuerdo establece que los niños y niñas menores de 5 años podrán viajar de manera gratuita. El incremento no aplicará a las personas adultas mayores, manteniéndose en 12 pesos, siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

En redes sociales se dió a conocer que en ciertas zonas del Edomex, los usuarios no han pagado el ajuste tarifario argumentando desconocimiento y descontento.

Además, choferes de las rutas que prestan servicio al Suburbano, estación Tlalnepantla, anunciaron que seguirán cobrando 12 pesos hasta que reciban de manera oficial el documento de la Semov, pues aún les falta recibir la pirámide tarifaria correspondiente a los municipios del Valle de México.

¡Otro golpe al bolsillo! … A partir del 15 de octubre, subirán la tarifa del transporte público en el @Edomex un 17%. De $12 a $14 por solo 5 km. Mientras el servicio no mejora, el precio sí ¿Para cuando un mejor servicio? ¿Para cuando el retiro de concesiones? pic.twitter.com/j2HQKqM2T7 — Halcon (@HalconOnce) October 11, 2025

Mexiquenses acusan golpe a la economía

Los inconformes indicaron que el incremento tarifario representa un golpe a la economía popular. Además, aseguraron que la medida no se justifica por el mal servicio que se brinda en las unidades de transporte urbano, por lo que exigieron a la Gobernadora Gómez dar marcha atrás en el aumento a la tarifa.

“Pues parece que no es mucho, pero si son dos pesos que nos va afectar como familia y existe un mal servicio”, comentó un usuario en redes sociales.

Cabe destacar que con el nuevo incremento a la tarifa, el pasaje podría superar los 20 pesos pues hay muchas personas que realizan trayectos largos que exceden los cinco kilómetros por lo que deberán desembolsar una mayor cantidad de recurso para llegar a sus destinos.