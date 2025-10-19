El crimen organizado lleva años aprovechándose de niños vulnerables para reclutarlos

Nora Gaspar Reséndiz

19/10/2025 - 1:40 pm

Niño SIcario

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

La región en donde mataron al cura Pantaleón es zona minera en disputa del narco

En un estudio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entrevistó a 452 adolescentes en centros de detención; el 35 por ciento aseguró que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La detención de un menor de 15 años de edad, la madrugada del pasado domingo 12 de octubre, quien está acusado de los delitos de homicidio, secuestro y venta de drogas en Tabasco, recordó casos de otros menores involucrados en actividades ilícitas como el “El Ponchis” o “El Cachetes” y evidenció cómo el crimen organizado en México continúa con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Aunque actualmente no existen cifras oficiales por parte del Gobierno que permitan precisar cuántas niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por parte del crimen organizado a lo largo del territorio mexicano, diversas organizaciones civiles e investigaciones periodísticas han intentado documentar las dinámicas de los grupos delincuenciales para involucrar a las infancias en estos contextos.

En 2019, un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en México formaban parte del crimen organizado. Asimismo, esta dependencia llevó a cabo 452 entrevistas, en 2017, a adolescentes en centros de detención, de los que el 35 por ciento aseguró que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada.

El niño sicario que resultó decapitado en 2019, debido a las ráfagas de disparos en un enfrentamiento con la policía de Tamaulipas, tenía su propia canción. Foto: Twitter @vigilantehuaste

Además, de ese 35 por ciento que aseguró que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada, “la mayoría señaló que fueron reclutados entre los 12 y 14 años”. Mientras que, del total de los adolescentes entrevistados en centros de detención, otro 17 por ciento indicó que cometió algún delito en asociación con integrantes de la pandilla de la que formaban parte, así se puede leer en el estudio de la CNDH.

Por su parte, un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), publicado en septiembre de 2021, destacó que la “utilización de personas menores de 18 años por grupos delictivos en México”, es una “excelente inversión” para estas organizaciones, ya que el sistema de justicia en México no prevé sanciones severas para este sector.

A esto se suma que existe una prescripción pronta de los delitos y que “no existe una vinculación entre el Sistema de Justicia para Adolescentes y el Sistema Justicia para Adultos”, señala el informe titulado Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, en el que se reiteró que “quienes entre los 12 y 18 años cometen un ilícito son sentenciados por un mínimo de tiempo”.

“El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tiene ciertas ventajas que son explotadas por los grupos delictivos. La utilización y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes resulta particularmente benéfica y redituable debido a que, en caso de ser detenidos a) se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada, b) los delitos prescriben prontamente, c) las sentencias tienen una duración máxima de cinco años”, detalló el informe.

Por otro lado, la REDIM y el ONC también destacaron en su estudio que al ser tan jóvenes las organizaciones criminales logran que éstos menores generen un sentido de pertenencia con las bandas criminales, ya que se crean “lazos profundos”, a partir de las relaciones de colaboración, e incluso miedo, que se dan dentro de estas bandas delincuenciales, ya que los menores crean una “especie de espacio social” en donde pueden desarrollarse.

“El involucramiento de los niños, niñas y adolescentes es una 'excelente inversión' para la delincuencia organizada. La corta edad de los miembros les permite retomar actividades ilegales con facilidad en caso de tener breves encuentros con el sistema de justicia, además, otro beneficio de su juventud es la creación de lazos profundos con las personas con las que se relacionan a partir de la colaboración o el miedo”, enfatizó el informe.

El documento también contempla los aspectos aspiracionistas que los menores tienen como incentivos para ingresar de manera voluntaria a las organizaciones criminales. “En muchas ocasiones, los incentivos que tienen las niñas, niños y adolescentes de participar en actividades delictivas son de corte aspiracionista y se suelen desprender de su percepción de desigualdad, así como de la falta de alternativas para un proyecto de vida”.

Y es que, retoma el informe, a pesar de que en muchos casos los menores no logran mejorar sus condiciones “socioeconómicas a largo plazo”, el “espacio social” que conforman al interior de estas organizaciones, el algunos casos, les permite desarrollarse, pese al peligro que represente ese ambiente y los “diversos ejercicios de violencia y a la vulneración de sus derechos” a los que están expuestos.

“El modo de vida que experimentan las niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos delictivos si bien puede no llegar a mejorar sus condiciones socioeconómicas a largo plazo, sí puede implicar la conformación de una especie de espacio social y de desarrollo dependiendo de las características de cada caso en particular. Pese a ello, es importante no olvidar que emprender este camino conlleva estar expuesto a diversos ejercicios de violencia y a la vulneración de sus derechos”, indicó el informe.

“Cuando las niñas, niños y adolescentes son reclutados o utilizados se les imparte cierto tipo de adoctrinamiento para que interioricen voluntariamente o no la identidad del grupo en cuestión. Es preciso mencionar que ello no solo conlleva cierto tipo de valores criminales, sino expresiones lingüísticas y prácticas de consumo y de ocio. Ello se lleva a cabo con la finalidad de generar cierto sentido de pertenencia al grupo delincuencial aunque este, en ocasiones, no llegue a ser del agrado de las víctimas”, agregó.

En esta misma línea, el documento de la Redim retomó un informe de la CNDH de 2017, en el que reiteró sobre el aspecto aspiracionista de los menores para formar parte de alguna organización delictiva, ya que estas se representan como una oportunidad para lograr un estilo de vida que de otra manera no podrían obtener.

“Hay una gran diversidad en las motivaciones que acercan a niñas, niños y adolescentes a la delincuencia organizada: está el deseo de tener un estilo de vida, emulaciones, poder y otros lujos y excesos, la aspiración por imitar a modelos o personajes de su entorno, el afán por formar parte de un grupo de identidad, las implicaciones que les produce vivir constantemente en situaciones de peligro”, indicó el informe.

En cuanto a las regiones en donde se presentan más casos de reclutamiento infantil, la REDIM y el ONC destacaron en su informe que ésto también va a depender del lugar, ya que no es el mismo reclutamiento que se presenta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o en estados como Sinaloa o Chiapas, debido a que se debe tomar en cuenta la prevalencia de los delitos que hay en cada región.

Lo anterior está relacionado con la llamada narcocultura que existe en ciertos lugares de México, que también es parte de la motivación de los menores para ingresar a las filas del crimen organizado, lo que presenta una complejidad para analizar el fenómeno, debido a que el reclutamiento infantil estaría relacionado “con el tipo de organización presente en el lugar, con su capital geográfico, con prácticas delictivas ancladas e hiperespecializadas y con estrategias operativas específicas de los grupos que operan en la región”.

Por su parte, un estudio publicado por la organización Reinserta, en 2021, retomado por la agencia de noticias AP, también destacó tocados por Redim. Primero, el hecho de que a las personas menores de 18 años, la justicia no las procesa como adultos, por lo que los cárteles del narcotráfico las utilizan inicialmente para vigilar las calle, lo que se conoce como “halcones” y para vender drogas en las calles, y después los ascienden a sicarios,

Segundo, también retoma la denominada narcocultura que existe en ciertas regiones de México, que estaría motivando a los menores a ingresar a las filas del crimen organizado, ya que los infantes se ven atraídos por las drogas, las armas y las actividades delictivas que sus líderes les van asignando, por lo que, incluso, señala el reporte, en el norte del país, los jóvenes ascienden con más rapidez en actividades violentas que los menores del sur de México.

Capitalismo gore y el suave poder de la narcocultura.
Altar a Malverde el Santo de los Narcos. Foto: Juan Carlos Cruz, Cuartoscuro.

Por ejemplo, Reinserta retomó el caso de un sujeto al que identificó como Orlando quien, a pesar de no sufrir violencia ni abusos durante su infancia, decidió unirse a las filas de un cártel atraído por la narcocultura. Incluso, reconoció que gustaba de los corridos, de las narcoseries, de las armas y de los automóviles, por lo que durante su permanencia en esa organización criminal, de los 10 a los 16 años, asesinó a 19 personas, pero por ser menor de edad sólo cumplía una condena de cuatro años.

Aunque recordó que la primera vez que se enfrentó a un cadáver tuvo miedo, después normalizó ese contexto, y a los 11 años de edad, ya se desempeñaba como sicario, quien, además, descuartizaba y disolvía en ácido los restos de las víctimas que asesinaba, hecho que, aseguró, con el paso del tiempo no le hacía sentir nada, ni siquiera remordimiento o culpa, señala el reporte de Reinserta.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

+ Sección

Galileo

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
2

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

Elon Musk
3

Una vacuna contra el egoísmo

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
4

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
5

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
6

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Bolivia enfrenta una elección histórica: por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), de izquierda, no estará en la boleta presidencial.
7

La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
8

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
9

Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias
10

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.
11

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.
12

Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
13

7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
14

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Cometa "de las nueve colas"
15

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.
1

Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.
2

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias
3

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
4

Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Verstappen domina el GP de Estados Unidos
5

Verstappen domina el GP de Estados Unidos y acecha liderato de los pilotos de McLaren

Bolivia enfrenta una elección histórica: por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), de izquierda, no estará en la boleta presidencial.
6

La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
7

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Las autoridades de Israel suspendieron la entrada de ayuda humanitaria "hasta nueva orden" después de acusar a las milicias de Hamás de romper el alto al fuego.
8

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza como represalia contra Hamás

Niño SIcario
9

El crimen organizado lleva años aprovechándose de niños vulnerables para reclutarlos

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
10

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
11

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
12

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU