Embajada de EU amenaza con multa de 5 mil dólares a quien cruce la frontera sin visa

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 7:42 pm

La Embajada de EU advierte de multa de cinco mil dólares contra migrantes irregulares.

La nueva sanción dada a conocer por la Embajada estadounidense se enmarca en un endurecimiento de mensajes para disuadir a las y los migrantes de intentar ingresar a Estados Unidos.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, advirtió este miércoles que se aplicará una multa de cinco mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente al país gobernado por Donald Trump.

"¡Respeta la Ley! Si cruzas ilegalmente  Estados Unidos enfrentarás grave consecuencias", añadió Arizmendi en un video compartido en X, antes Twitter.

En otro mensaje, la Embajada estadounidense destacó la información del Departamento de Estado que refiere a que las y los migrantes irregulares que reingresen a Estados Unidos, luego de haber pasado por una deportación, enfrentarán sanciones legales severas, como dos años de prisión por reingreso ilegal.

Si la persona fue deportada por un delito grave, explicó la misión diplomática, podría enfrentar una década de cárcel. Finalmente, si fue deportada por un delito grave con agravantes, podría ser recluido hasta por 20 años.

La Embajada exhortó a las personas migrantes a no dejarse engañar por los “polleros” que utilizan las redes sociales para difundir falsas esperanzas sobre la posibilidad de cruzar a Estados Unidos sin permiso. "Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel", dijo la Embajada en otro post en X.

Además, indicó que el cierre del Gobierno a causa de la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar el financiamiento del año fiscal, no implica que se permita la entrada de migrantes irregulares al país.

En agosto, la Secretaria de Gobernación de México dio a conocer que más de 75 mil 900 connacionales habían sido deportados de Estados Unidos desde que el Presidente Donald Trump asumió su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

