¿Cuál será la ruta de los Alebrijes monumentales durante el desfile en la CdMx?

Nancy Chávez

16/10/2025 - 7:00 am

Desfile de alebrijes

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Pan de muerto de guayaba y tarta de mandarina? Este menú de otoño es delicioso

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

"Nuestra cocina es mágica", comparte la chef mexicana Lula Martín del Campo

Este fin de semana la ciudad se llenará de color y creaciones fantásticas de los artesanos mexicanos. Aquí te decimos qué calles recorrerán y cuántos alebrijes formarán parte del desfile. 

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Los alebrijes vuelven al Centro Histórico de la ciudad de México con la decimoséptima edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales que se realizará el sábado 18 de octubre para maravillar a todos los asistentes con más de 200 piezas.

El desfile, que inició en 2007, es una muestra viva del arte popular mexicano que llena de color y creaciones fantásticas las calles.

De acuerdo con Walther Boelsterly, director del Museo de Arte Popular (MAP), estos alebrijes son los embajadores de México a nivel mundial, expresó que para él hay dos nombres que se repiten y se pueden convertir en un sinónimo de México que son Frida Kahlo y los alebrijes.

En este desfile participarán más de 200 alebrijes procedentes de la ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Estado de México y Tlaxcala.

Por su parte, Rodolfo Bravo Flores señaló que él desfile iniciará en la madrugada del 18, cuando llegan los artesanos y se formarán en la explanada para conocer su orden de salida que será a las 12 del día. Destacó que cuentan con apoyo de servicio médico, tienen 4 carpas distribuidas en la plancha del Zócalo y que durante el recorrido cuentan con el apoyo de bomberos, y un plan especial de protección civil.

Una ciudad llena de color y alegría

El artesano Israel Mondragón señaló que el desfile de Alebrijes Monumentales es un ícono y un símbolo para el Museo de Arte Popular y para los artesanos que participan en él. Explicó que el cartón es un material democrático y un medio para que la gente, en cualquier sitio, pueda crear piezas tan diferentes como la misma ciudad.

"A diferencia de otras técnicas artesanales donde se necesitan hornos, se necesita material materiales específicos, la cartonería puede ser muy democrática y encontrarse en todos lados. Y eso es lo que este desfile demuestra, la gran diversidad de la Ciudad de México", apuntó el artesano.

Mondragón compartió que en su caso, se tarda cerca de 2 meses de trabajo nocturno para crear el alebrije monumental que desfilará por la capital.
esta temporada están en crisis, ante eso ellos hacen una propuesta de una ciudad llena de color y alegría, en su caso son 2 meses para crear su Alebrije.

"No es un evento cualquiera, es un evento que está trascendiendo y está trastocando toda la narrativa cultural de esta gran ciudad", sentenció.

Los tres primeros lugares del concurso reciben un estímulo económico de 70, 50 y 40 mil pesos, respectivamente.

¿Dónde y cuándo?

El desfile se realizará este sábado 18 de octubre e inicia a las 12 del día en la plancha del Zócalo.

¿Cuál es la ruta?

El punto de partida es el Zócalo de ahí se toma la avenida 5 de mayo, hasta Juárez y después Paseo de la Reforma hasta llegar a la glorieta del Ángel de la independencia.

¿Dónde ver los Alebrijes después del desfile? 

Los Alebrijes Monumentales se colocan en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma (entre la Columna de Independencia y la calle Lieja), se pueden observar y tomarse fotos con ellos del 18 de octubre al 9 de noviembre.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

+ Sección

Galileo

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
2

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Diputada del PAN defiende al Fondo de Desastres
3

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
4

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.
6

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Senado aprueba la Ley de Amparo.
7

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
8

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

9

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz
10

CRÓNICA ¬ “No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada...”

11

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
12

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Línea 2 del Metrobús extenderá sus horarios los viernes y sábados.
13

La Línea 2 del Metrobús anuncia la ampliación de su horario los fines de semana

Una izquierda sin autocrítica, sin pluralismo, sin democracia de dogma y de consigna, como la España rancia a la que se refería otro Machado, Antonio.
14

La izquierda de dogma y de consigna

Los recursos naturales de México, en especial los petroleros, fueron saqueados. Lejos de corregir la injusticia, la historia ha sido demasiado indulgente.
15

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.
1

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Línea 2 del Metrobús extenderá sus horarios los viernes y sábados.
2

La Línea 2 del Metrobús anuncia la ampliación de su horario los fines de semana

3

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

María de los Ángeles Valenzuela, buscadora de Sinaloa, es secuestrada en Mazatlán.
4

Colectivo denuncia la desaparición de buscadora María de los Ángeles en Sinaloa

Marcelo Ebrard confía en el que T-MEC se mantendrá.
5

Marcelo Ebrard confía en que el T-MEC seguirá vigente en México y Estados Unidos

La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.
6

ENTREVISTA ¬ Estamos con puentes aéreos y metiendo maquinaria sin escatimar: SICT

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz
7

CRÓNICA ¬ “No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada...”

Trump dice que permitiría que Israel reanude la ofensiva si Hamás incumple acuerdo.
8

El alto al fuego se debilita: Trump dice que si Hamás incumple, Israel puede atacar

Sheinbaum visita a damnificados de San Luis Potosí
9

Sheinbaum va a municipios de SLP y Veracruz; explica que habrá dos etapas de apoyos

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
10

#PuntosYComas ¬ Tribunal Electoral revoca sentencia de violencia de género en Jalisco

El aumento a la tarifa del transporte en el Edomex fue autorizado por el Gobierno de Delfina Gómez una medida que desató protestas en la entidad.
11

Tarifa de transporte en el Edomex sube a 14 pesos desde hoy; medida causa protestas

La Embajada de EU advierte de multa de cinco mil dólares contra migrantes irregulares.
12

Embajada de EU amenaza con multa de 5 mil dólares a quien cruce la frontera sin visa