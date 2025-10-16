¿Cuál será la ruta de los Alebrijes monumentales durante el desfile en la CdMx?

Este fin de semana la ciudad se llenará de color y creaciones fantásticas de los artesanos mexicanos. Aquí te decimos qué calles recorrerán y cuántos alebrijes formarán parte del desfile.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Los alebrijes vuelven al Centro Histórico de la ciudad de México con la decimoséptima edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales que se realizará el sábado 18 de octubre para maravillar a todos los asistentes con más de 200 piezas.

El desfile, que inició en 2007, es una muestra viva del arte popular mexicano que llena de color y creaciones fantásticas las calles.

De acuerdo con Walther Boelsterly, director del Museo de Arte Popular (MAP), estos alebrijes son los embajadores de México a nivel mundial, expresó que para él hay dos nombres que se repiten y se pueden convertir en un sinónimo de México que son Frida Kahlo y los alebrijes.

En este desfile participarán más de 200 alebrijes procedentes de la ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Estado de México y Tlaxcala.

Por su parte, Rodolfo Bravo Flores señaló que él desfile iniciará en la madrugada del 18, cuando llegan los artesanos y se formarán en la explanada para conocer su orden de salida que será a las 12 del día. Destacó que cuentan con apoyo de servicio médico, tienen 4 carpas distribuidas en la plancha del Zócalo y que durante el recorrido cuentan con el apoyo de bomberos, y un plan especial de protección civil.

Una ciudad llena de color y alegría

El artesano Israel Mondragón señaló que el desfile de Alebrijes Monumentales es un ícono y un símbolo para el Museo de Arte Popular y para los artesanos que participan en él. Explicó que el cartón es un material democrático y un medio para que la gente, en cualquier sitio, pueda crear piezas tan diferentes como la misma ciudad.

"A diferencia de otras técnicas artesanales donde se necesitan hornos, se necesita material materiales específicos, la cartonería puede ser muy democrática y encontrarse en todos lados. Y eso es lo que este desfile demuestra, la gran diversidad de la Ciudad de México", apuntó el artesano.

Mondragón compartió que en su caso, se tarda cerca de 2 meses de trabajo nocturno para crear el alebrije monumental que desfilará por la capital.

esta temporada están en crisis, ante eso ellos hacen una propuesta de una ciudad llena de color y alegría, en su caso son 2 meses para crear su Alebrije.

"No es un evento cualquiera, es un evento que está trascendiendo y está trastocando toda la narrativa cultural de esta gran ciudad", sentenció.

Los tres primeros lugares del concurso reciben un estímulo económico de 70, 50 y 40 mil pesos, respectivamente.

¿Dónde y cuándo?

El desfile se realizará este sábado 18 de octubre e inicia a las 12 del día en la plancha del Zócalo.

¿Cuál es la ruta?

El punto de partida es el Zócalo de ahí se toma la avenida 5 de mayo, hasta Juárez y después Paseo de la Reforma hasta llegar a la glorieta del Ángel de la independencia.

¿Dónde ver los Alebrijes después del desfile?

Los Alebrijes Monumentales se colocan en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma (entre la Columna de Independencia y la calle Lieja), se pueden observar y tomarse fotos con ellos del 18 de octubre al 9 de noviembre.