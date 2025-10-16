Sheinbaum va a municipios de SLP y Veracruz; explica que habrá dos etapas de apoyos

La Presidenta realizó la supervisión de las labores de limpieza y apoyo a las familias que resultaron damnificadas por las lluvias e inundaciones en San Luis Potosí, donde adelantó que los apoyos comenzarán a llegar la siguiente semana.

Ciudad de Mexico, 15 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este miércoles la zona afectada por el desbordamiento del río Ramazunchale, en San Luis Potosí, que dejó a decenas de familias damnificadas, así como la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, territorio incomunicado tras las intensas lluvias del pasado fin de semana.

"Van a venir primero los compañeros de Bienestar, casa por casa, se hace un censo y ahí ya van a venir dos apoyos, dependiendo de los años. La primera etapa es un primer apoyo de limpieza, probablemente aquí pueda venir la próxima semana, principios de la próxima semana y después ya viene el apoyo dependiendo el daño que haya tenido la vivienda. A todos lados vamos a llegar", expresó Sheinbaum.

El recorrido es parte de los trabajos de supervisión de la Presidenta por los estados del país que sufrieron daños por las inundaciones provocadas por las tormenta "Priscila" y "Raymond" de la semana pasada, las cuales, según datos oficiales, han dejado hasta el momento 66 muertos y 75 desaparecidos, así como unas 100 mil viviendas afectadas en más de 100 municipios de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

La visita a esta última entidad resaltó por la ausencia de la Gobernadora Rocío Nahle, quien ha recibido fuertes críticas por la actuación de su Gobierno ante la emergencia.

Al visitar San Luis Potosí, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que ya casi está superada la fase de limpieza, por lo que los censos y apoyos estarán por consolidarse la próxima semana.

"Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el Gobierno estatal", escribió Sheinbaum en X.

Por su parte, el Gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó en sus redes sociales que junto con la Presidenta se realizó la supervisión de las labores de limpieza y apoyo a las familias que resultaron damnificadas por las lluvias e inundaciones. En la entidad hasta el momento no se han reportado muertes, pues estas se concentraron en Veracruz, con 30 decesos; en Puebla, con 14 víctimas mortales; en Hidalgo, con 21; y en Querétaro un fallecido.

"Seguimos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para atender a todas las comunidades de la Huasteca Potosina", publicó Cardona en la misma red social.

Por la mañana, la Presidenta de México informó desde Palacio Nacional que envió responsables a las zonas afectadas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Lui Potosí, con la finalidad de continuar con la coordinación entre el Gobierno Federal, los estados y los municipios, para atender la emergencia tras las lluvias extraordinarias.

“Hay mucha coordinación, mucho trabajo y, sobre todo, agradecerle a todo el equipo del Gobierno de México, a los gobernadores y gobernadora de los estados, presidentes y presidentas municipales que han estado trabajando prácticamente 24/7 como se dice”, comentó en su conferencia matutina.

Ayer, en una primera etapa de ayuda, Cardona encabezó los recorridos por zonas afectadas y supervisó acciones en las que se distribuyeron más de 32 mil despensas y víveres, 11 mil paquetes de limpieza y se inició la rehabilitación de más de cinco mil hogares.