Exgobernador guerrerense del PRI, Héctor Astudillo, confirma que EU le retiró la visa

Héctor Astudillo aseguró que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa por sus críticas en contra de las políticas arancelarias de Donald Trump. La agencia Reuters informó ayer que 50 políticos y funcionarios mexicanos se vieron afectados por esta disposición.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó este miércoles en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que él fue uno de los 50 políticos y funcionarios a quienes el Gobierno de Estados Unidos les revocó la visa, según informó la agencia Reuters, en el marco de la ofensiva del Presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga.

En entrevista para el medio de comunicación, el actual coordinador de Enlace Político del partido Movimiento Ciudadano (MC), explicó que su visa fue revocada desde el pasado 31 de julio, situación que atribuyó a ciertas críticas en contra de la políticas implementadas durante el segundo periodo de Administración de Donald Trump.

"Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo a un correo electrónico que llegó, me dicen que me fue revocada la visa", contó Héctor Astudillo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"No he tenido información del porqué. He tratado de informarme las razones y no he tenido mayor información", detalló el exgobernador de Guerrero. Sin embargo, en la misma conversación para Radio Fórmula, dijo que una de las razones por las que le revocaron la visa pudo ser por sus críticas contras políticas arancelarias de Donald Trump.

"Hice unas declaraciones diez días antes respecto a los aranceles del jitomate y entonces, cuando hablé de los aranceles del jitomate, (...) hice una declaración más: que (Donald) Trump, Presidente de los Estados Unidos, le hablaba permanentemente a sus electores y que había utilizado a México para tratar de fortalecer su figura (...)", explicó.

Las declaraciones las que hizo referencia Astudillo Flores fueron hechas el 19 de julio para el medio El Sol de Acapulco, luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 30 por ciento para los productos de México.

“Los aranceles no afectan a los empresarios, afectan a hombres y mujeres, principalmente a los guerrerenses que trabajan en los campos de Sinaloa, especialmente en estos tiempos críticos para el país”, dijo entonces el exgobernador.

Ayer 14 de octubre, la agencia Reuters informó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a 50 políticos y funcionarios gubernamentales en México, pero dicho medio no pudo determinar los nombres de las personas afectadas por esta medida. No obstante, cuatro servidores públicos, incluida la Gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, han confirmado esta disposición en su contra.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina del martes no tener "información personal” relacionada con las personas involucradas, ya que el Gobierno norteamericano generalmente no comparte información con su par de México cuando lleva a cabo un trámite como la revocación de visas.