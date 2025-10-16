CRÓNICA ¬ “No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada...”

Xinhua

15/10/2025 - 9:31 pm

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Claudia reporta 66 muertos y 75 desaparecidos por lluvias; censan más de 13 mil casas

Más de 300 localidades permanecen incomunicadas en 4 estados tras las lluvias: SICT

Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

"Hay gente que perdió todo lo que ha hecho a través de su vida", contó Martín Padilla Benavides, una de las personas afectadas por el desbordamiento del río Cazones, en Poza Rica, Veracruz, a causa de las lluvias que generó "Raymond".

Por Carina López y Ricardo Montoya

POZA RICA, México, 15 oct (Xinhua).- El estado mexicano de Veracruz, en la región oriental del país, enfrenta una severa emergencia derivada del desbordamiento del río Cazones que arrasó con viviendas, caminos y cosechas, en la región norte de la localidad del Golfo de México.

El río Cazones tiene una longitud aproximada de 145 kilómetros y es una de las principales fuentes de agua de la región norte del estado litoral de Veracruz, donde al menos 69 municipios se reportan con afectaciones.

Entre los municipios que han resultado más afectados están Álamo y Poza Rica con más de 16 mil viviendas dañadas, así como 42 comunidades con dificultades de acceso y 51 derrumbes, según cifras oficiales preliminares.

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz.
Mujer camina en una calle inundada, en Poza Rica, Veracruz. Foto: Paco de Luna, Xinhua

Las lluvias persistentes iniciadas desde el pasado 8 de octubre dejaron calles convertidas en torrentes y casas debajo del agua, cuyo nivel según testigos superó los cuatro metros y arrastró automóviles, dañó negocios y dejó a miles de personas damnificadas.

Una de las personas que resultaron afectadas es Martín Padilla Benavides, propietario de un taller mecánico que durante 15 años fue su fuente de sustento y orgullo, en un barrio de la ciudad veracruzana de Poza Rica.

"Se salió el río. El río creció y se desbordó y nos inundó. Normalmente, cuando llueve mucho aquí, sí nos inundamos, pero leve. Ahorita lo que pasó es que llovió mucho en la parte alta o abrieron las compuertas de la presa (de Necaxa)", dijo Padilla Benavides en plática con Xinhua.

Dron capta inundaciones en Poza Rica, Veracruz. Foto: Fu Langxisike-kanieduo y Li Mengxin, Xihua

"La verdad, no sé qué pasó en Necaxa. Nada más de repente subió el agua en cuestión de media hora. No nos dio tiempo de nada", comentó.

Tras las fuertes precipitaciones, el lugar de trabajo del mexicano quedó inundado y cubierto de lodo, establecimiento donde trabajan tres personas que ya remueven el lodo y tratan de rescatar lo poco que quedó.

El panorama en el lugar es realmente difícil, ya que las herramientas, los muebles y todo el equipo de trabajo de Padilla Benavides han resultado dañados.

"Cuando vimos que iba muy rápido (el agua) y que nada más de repente se empezó a meter, no pudimos sacar nada (...) de hecho, hubo gente en la parte de allá que no sabe nadar (...) y entonces perecieron", comentó.

Inundaciones en Poza Rica, Vercruz.
Mujer camina en una calle afectada por las inundaciones, en Poza Rica, Veracruz. Foto: Francisco Canedo, Xinhua

Con visible tristeza, Padilla Benavides observa lo que quedó de su taller, consciente de que todo lo que construyó en más de una década se perdió en cuestión de horas.

"Ojalá y salgamos pronto de esto porque es algo muy difícil. De aquí nos mantenemos y hay gente que perdió todo (...) hay gente que perdió todo lo que ha hecho a través de su vida", compartió el habitante de Poza Rica.

El agua dejó a varias familias atrapadas o incomunicadas, mientras que algunos vecinos gritaban y pedían ayuda desde los techos de las viviendas, al tiempo que en poblados cercanos al río familias enteras intentan rescatar muebles, documentos y recuerdos atrapados en el agua.

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz.
Autos quedan sumergidos bajo el agua por las inundaciones, en Poza Rica, Veracruz. Foto: Paco de Luna, Xinhua

La fuerza del río no sólo se llevó pertenencias, sino también la tranquilidad de mujeres y niños, quienes enfrentan también la incertidumbre de comenzar de nuevo sus actividades cotidianas pero sin pertenencias.

Habitantes de la zona han salido a las calles para brindar apoyo a quienes lo perdieron todo, tal como lo ha hecho Arturo Pérez Vázquez, quien decidió salir de su casa para ofrecer alimentos y ayuda a quienes resultaron afectados.

"Es ponernos en el lugar de estas personas que están viviendo una triste situación, lamentablemente. No se le puede echar la culpa aquí a nadie porque son situaciones de la naturaleza. Con la naturaleza no podemos jugar", dijo a Xinhua el estudiante de ingeniería petrolera.

Personas esperan junto a sus pertenencias dañadas por las lluvias, en Poza Rica, Veracruz. Foto: Paco de Luna, Xinhua

Con el apoyo de sus padres, hermanos y algunos amigos, Pérez Vázquez organizó una jornada solidaria para repartir café, tamales, sándwiches, ropa, etcétera, entre las familias, al demostrar con ello que la unión y la empatía pueden marcar la diferencia en medio de la tragedia.

Al igual que el estudiante, Jesús Juárez Ortiz participa como voluntario en las labores de apoyo a la comunidad, pues aunque se dedica a la música, decidió acudir a la zona afectada al conocer que varios amigos de su gremio lo perdieron todo por las inundaciones.

Juárez Ortiz constató al llegar a la zona que cualquier ayuda es importante, así que se sumó de manera activa a las labores de rescate y asistencia.

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz.
Una persona cruza una calle dañada por las lluvias, en Poza Rica, Veracruz. Foto: Paco de Luna, Xinhua

El voluntario aprovechó contar con plantas de luz y cargadores de teléfonos móviles para ponerlos a disposición de las personas afectadas, así que ya pueden comunicarse y mantenerse en contacto en la medida de lo posible.

La empatía y la cooperación en medio de la adversidad son fundamentales para que las comunidades aledañas al río Cazones del estado de Veracruz puedan sobreponerse y continuar con sus vidas.

Xinhua

Xinhua

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

+ Sección

Galileo

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
1

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
2

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

3

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
5

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Senado aprueba la Ley de Amparo.
6

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

La Embajada de EU advierte de multa de cinco mil dólares contra migrantes irregulares.
7

Embajada de EU amenaza con multa de 5 mil dólares a quien cruce la frontera sin visa

Diana se puso a salvo gracias a que fue alertada de la crecida del río Cazones cuando regresó a su casa, después de salir a buscar al perro que se le escapó.
8

CRÓNICA ¬ Su perro escapó. Salió, y vio al Ejército: “¡Viene el río!”, le advirtieron

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero
9

Exgobernador guerrerense del PRI, Héctor Astudillo, confirma que EU le retiró la visa

10

Un estudiante de 14 años muere por una cardiopatía en secundaria de Iztapalapa, CdMx

La policía de la CdMx capturó a un segundo presunto involucrado en el asesinato del abogado David Cohen.
11

La SSC-CdMx detiene a segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
12

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.
13

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente por asesinato del cura Bertoldo Pantaleón

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
14

#PuntosYComas ¬ Tribunal Electoral revoca sentencia de violencia de género en Jalisco

Trump amenaza a Venezuela.
15

Trump confirma operaciones de la CIA en Venezuela; defiende ataques a embarcaciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz
1

CRÓNICA ¬ “No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada...”

Trump dice que permitiría que Israel reanude la ofensiva si Hamás incumple acuerdo.
2

El alto al fuego se debilita: Trump dice que si Hamás incumple, Israel puede atacar

Sheinbaum visita a damnificados de San Luis Potosí
3

Sheinbaum va a municipios de SLP y Veracruz; explica que habrá dos etapas de apoyos

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
4

#PuntosYComas ¬ Tribunal Electoral revoca sentencia de violencia de género en Jalisco

El aumento a la tarifa del transporte en el Edomex fue autorizado por el Gobierno de Delfina Gómez una medida que desató protestas en la entidad.
5

Tarifa de transporte en el Edomex sube a 14 pesos desde hoy; medida causa protestas

La Embajada de EU advierte de multa de cinco mil dólares contra migrantes irregulares.
6

Embajada de EU amenaza con multa de 5 mil dólares a quien cruce la frontera sin visa

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero
7

Exgobernador guerrerense del PRI, Héctor Astudillo, confirma que EU le retiró la visa

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tienen acceso al seguro médico del IMSS.
8

IMSS para Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cómo activar tu seguro médico paso a paso?

Senado aprueba la Ley de Amparo.
9

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.
10

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente por asesinato del cura Bertoldo Pantaleón

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
11

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
12

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar