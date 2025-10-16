ENTREVISTA ¬ Estamos con puentes aéreos y metiendo maquinaria sin escatimar: SICT

Juan Carlos Fuentes Orralla, Subsecretario de Infraestructura, dijo en entrevista con "Los Periodistas" que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene operativos terrestres y puentes aéreos para restablecer la comunicación en las zonas afectadas por las lluvias. Aseguró que el Gobierno “no está escatimando en maquinaria” y que existe “una coordinación total” entre dependencias y empresas para recuperar los caminos “de manera ordenada y a la mayor brevedad”.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja sin descanso para restablecer la comunicación terrestre en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro, los cinco estados afectados por las recientes lluvias, afirmó Juan Carlos Fuentes Orralla, Subsecretario de Infraestructura.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el funcionario detalló que que hasta el momento se han registrado 376 incidencias en la red carretera, entre cortes a la circulación y colapsos parciales de puentes. De ese total, 171 ya fueron atendidas, mientras que los trabajos continúan a marchas forzadas para reabrir el resto.

“Estamos atendiendo tanto la red federal como apoyando a los gobiernos estatales en la red estatal y los caminos rurales. Tenemos afectaciones en estos cinco estados y estamos trabajando para restablecer la comunicación lo antes posible”, señaló el funcionario.

Fuentes Orralla detalló que actualmente la dependencia cuenta con una fuerza de trabajo de 661 trabajadores, 358 máquinas y 141 frentes de obra, además del apoyo de 4 mil 125 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, con 323 máquinas adicionales.

“Se han generado puentes aéreos para comunicar las comunidades que no cuentan con conexión carretera”, explicó.

En el caso de la red federal, precisó que existen 172 interrupciones, entre ellas el colapso parcial de los puentes Garcés y Garcés Auxiliar en Hidalgo, donde se trabaja en la restitución de los aproches para restablecer la circulación “a la menor brevedad posible”.

Por entidad, Veracruz presenta 45 incidencias; San Luis Potosí, 17; Querétaro, 37; Puebla, 33; e Hidalgo, 244, con distintos niveles de avance en la reapertura de caminos.

“La maquinaria es de empresas. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos ha estado apoyando en todas las zonas, al igual que la Defensa y Marina. El Gobierno no está escatimando en maquinaria ni en recursos humanos”, subrayó el subsecretario.

Fuentes Orralla reiteró que la SICT mantiene una coordinación total entre instituciones federales, estatales y el sector privado para agilizar los trabajos de reconstrucción.

“Seguimos avanzando. Vamos liberando las carreteras federales y ahora estamos enfocados en las alimentadoras y rurales. Hay una respuesta muy importante de todas las empresas, lo que nos permite atender y recuperar los caminos de manera ordenada”, concluyó.