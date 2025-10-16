El alto al fuego se debilita: Trump dice que si Hamás incumple, Israel puede atacar

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 9:29 pm

Trump dice que permitiría que Israel reanude la ofensiva si Hamás incumple acuerdo.

El Ministro de Defensa israelí ordena la Ejército preparar un plan para "derrotar" a la milicia en caso de reanudar "los combates".

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles que está dispuesto a permitir que las autoridades israelíes reanuden la ofensiva militar en la Franja de Gaza en caso de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) incumpla su parte del acuerdo del cada vez más frágil alto el fuego, que incluye un intercambio de prisioneros.

El magnate republicano explicó en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que las tropas israelíes podrían retomar sus acciones militares en el enclave palestino "tan pronto como abra la boca".

Tras ello, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó la Ejército preparar un "plan integral" para "derrotar" a Hamás en caso de que "se niegue a implementar el plan de Trump y sea necesario reanudar los combates", de acuerdo con el diario The Times of Israel.

Israel Katz, Ministro de Defensa y Benjamín Netanyhu, Primer Ministro de Israel
El Ministro de Defensa israelí ordenó la Ejército preparar un plan para "derrotar" a la milicia en caso de reanudar "los combates". Foto: X Israel_katz

"Según su plan, Hamás debe devolver a todos los rehenes fallecidos en su posesión, y desarmarse, mientras que Israel, junto con la fuerza internacional liderada por Estados Unidos, actuará para destruir todos los túneles e infraestructura terrorista en Gaza para garantizar su desmilitarización y que no presente ninguna amenaza para el Estado de Israel", reza un comunicado.

Por último, aseguró que, "si Hamás se niega a implementar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, volverá a la lucha y actuará para lograr la derrota completa de Hamás, cambiar la realidad de Gaza y alcanzar todos los objetivos de la guerra".

Sus declaraciones llegaron después de que la milicia palestina afirmara que ya ha devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y que avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de siete (nueve, de confirmarse los dos últimos) de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67 mil 900 muertos y 170 mil heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.

-Con información de Europa Press.

