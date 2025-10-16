VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Imágenes del C5 captaron la tardía reacción de los escoltas del abogado y la persecución del atacante por parte de un agente de la Policía de Investigación.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx), ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.

En las grabaciones, presuntamente tomadas por cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) en la colonia Doctores, se observa cómo el abogado, acompañado de su conductor y dos escoltas, es atacado a balazos mientras caminaba por las escaleras del recinto. Uno de los disparos impactó directamente en su cabeza.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (C4), quien difundió el material en redes sociales, los escoltas de Cohen, identificados como Enrique "N", de la empresa Kauil Group, y Boris "N", de Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), no reaccionaron de forma inmediata ante el ataque.

En su publicación, Jiménez relata que Enrique "N", escolta de la empresa Kauil Group, argumentó: “Me adelanté para abrirle la puerta. En ese momento escuché una detonación". Con estas palabras justificó por qué no defendió al abogado David Cohen. El otro escolta tampoco se percató de lo ocurrido.

Las imágenes muestran que, tras los disparos, un agente de la Policía de Investigación (PDI) se acercó y persiguió al agresor, Héctor “N”, de 18 años, quien resultó herido de un tiro en el brazo izquierdo y fue detenido en el lugar.

En el audio se escucha al agente reportar por radio: “¡Clave 10, clave 10! Aquí en el 8 del Poder Judicial”.

El joven fue trasladado a un hospital bajo custodia. En su primera declaración, confesó que el ataque fue su primer encargo criminal y que aceptó hacerlo junto con un cómplice a cambio de entre 30 y 50 mil pesos, suma que finalmente no les fue entregada.

De acuerdo con las investigaciones, ambos se reunieron cerca del Poder Judicial, donde un individuo identificado como “El Gufi” les proporcionó las armas. Durante la huida, el cómplice escapó en motocicleta, dejando atrás al tirador.

La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida #NiñosHéroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia #Doctores, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, el cual fue… pic.twitter.com/WQZNm9Say7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) informó posteriormente sobre la detención de un segundo implicado, identificado como Donovan “N”, señalado como el conductor de la motocicleta. Se aseguraron el vehículo y el arma usada en el crimen.

El abogado fue trasladado con vida por paramédicos a un hospital privado, pero murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque.

David Cohen era abogado especializado en derecho mercantil y administrativo. Representó legalmente a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul; a David Peñaloza, exdirector de Pinfra; y al actor Sebastián Rulli. También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana, donde cursó la licenciatura en Derecho y un posgrado en Derecho Procesal Civil.