"Mienten deliberadamente" sobre retroactividad en Ley de Amparo: Zaldívar y Sheinbaum

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien se desempeña como Coordinador de política y gobierno de la Presidencia, señalaron de "mentir deliberadamente" a quienes afirman que se mantuvo la cuestionada retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo que el Congreso avaló en los últimos días.

"Las reformas a la Ley de Amparo empiezan a partir de ahora. Retroactividad quiere decir al pasado. En materia procesal, como son una serie de pasos en los juicios, los pasos o las etapas previas no se van a tocar, pero las etapas futuras se regirán por las reformas a la Ley de Amparo. Aquí no hay ninguna retroactividad, no se afecta ningún derecho de los justiciables", señaló Zaldívar en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Sheinbaum.

"Son las opiniones de dos magistrados en retiro, que los conozco, que sé que no son ignorantes del amparo, y mienten deliberadamente. Uno de ellos, quien se dedicó a otorgar suspensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética violando la ley y generando muchos daños al país", añadió, en referencia a la publicación de este jueves en el diario Reforma, donde los exmagistrados afirman que la retroactividad se dejó viva.

"La entrevista que hoy sale en el periódico Reforma es del Juez que dio los amparos para que no pudieran pasar las leyes del sector eléctrico con el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Ante se decía ‘Juez de consigna’, ahora son ‘comentócratas de consigna’, todos, con muy pocas excepciones", afirmó por su parte la Presidenta Sheinbaum.

"Estoy segura que, o no han leído la reforma a la ley, o ya la leyeron, y mienten deliberadamente, para decirle a la gente: ‘Fíjense qué autoritaria es la Presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos. Falso, al revés, el juicio de amparo hoy va a ser más expedito y va a haber más acceso a la justicia con esta reforma a la Ley de Amparo", resaltó la mandataria.

Y es que este miércoles, el diario Reforma publica la opinión de dos exmagistrados federales que acusaron una "trampa" en el artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, que permitiría la retroactividad. Se trata de Miguel Bonilla y Juan Pablo Gómez Fierro, éste último un famosos Juez federal que se destacó en el sexenio pasado por frenar iniciativas impulsadas por el entonces Presidente López Obrador, incluyendo la Reforma Eléctrica.

"Tú presentas una demanda considerando que tu amparo es procedente, igual en su admisión y en la suspensión quedan firmes, pero cuando se resuelva el juicio podrían decirte que es improcedente porque la ley dice otra cosa", aseguró Gómez Fierro.