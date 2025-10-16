Hay acuerdo: refrescos con azúcar pagarán impuesto de 3.08 pesos; los “light” de 1.50

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 1:30 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que el Gobierno de México y la industria refresquera trabajaban en un acuerdo para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, el cual contempla un IEPS mayor sobre bebidas con azúcar y uno menor para aquellas que usen edulcorantes o endulzantes no calóricos.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Con el objetivo de beneficiar la salud de las y los mexicanos, la industria refresquera y el Gobierno federal llegaron a una serie de acuerdos para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, además promover el consumo de productos más saludables entre la población.

En conferencia de prensa, empresarios de la industria refresquera y funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) explicaron en qué consiste el acuerdo que, por la mañana, había sido revelado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según lo dado a conocer por Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la SSa, el convenio mantiene el aumento de IEPS de 3.08 pesos por litro a las bebidas con azúcar, mientras que aquellos productos con endulzantes o edulcorantes no clóricos, también conocidos como "light" o "zero", sólo tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro.

"Sí, va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber, por primera vez, un impuesto también a los edulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar", señaló el funcionario durante la conferencia.

Clark consideró que la medida tiene su origen en la grave problemática de salud que existe actualmente en México derivada del alto consumo de ultraprocesados, incluidos los refrescos. "Hoy, el nivel de enfermedades crónico no transmitibles asociadas al sobrepeso, a los malos hábitos alimenticios, que se traducen en diabetes e hipertensión, nos tienen en una franja crisis de salud pública", afirmó.

Ante ello, la industria refresquera, en constante comunicación con la SSa, reconocieron la gravedad del asunto y la importancia de implementar medidas que lleven a la venta de productos con menos azúcar.

Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas, enlistó cuatro medidas que tienen planeadas para tal propósito:

  1. Seguir trabajando en la reformulación de productos, y lanzar nuevas presentaciones y porciones.
  2. Ampliar la oferta de productos bajos o sin calorías.
  3. Impulsar el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar.
  4. Fortalecer autorregulación publicitaria en materia de protección de la niñez y protección al consumidor.

Por su parte, Coca-Cola México se comprometió a reducir el 30 por ciento de calorías en sus productos, empezando por las presentaciones de mayor tamaño, además de apoyar contenidos comerciales que promuevan la migración a productos bajos en calorías y trabajar junto a la SSa para un proyecto piloto que promueva dicha migración.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló la existencia del acuerdo al que se llegó con empresarios de la industria refresquera con el fin de disminuir el nivel de azúcar utilizado en la elaboración de bebidas procesadas, y beneficiar así la salud de las y los consumidores.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que fue la noche de ayer cuando se llegó al acuerdo en cuestión. Asimismo, indicó que refresqueros plantearían la propuesta ante la Cámara de Diputados durante una conferencia que se realizaría hoy alrededor de las 11:00 horas.

"No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa, pues, es la salud", comentó la Presidenta.

Si bien no ahondó en detalles, precisó que en el acuerdo se mantenía "una buena parte" del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se había planteado en el Paquete Económico 2026 a las bebidas azucaradas con el objetivo de desincentivar su consumo entre la población.

"Lo que buscamos es que el contenido de azúcares en los refrescos baje", aseveró la titular del Poder Ejecutivo y añadió que existe un reconocimiento por parte de los refresqueros sobre la importancia de implementar dicha medida para reducir el daño que esas bebidas producen en quienes las consumen.

Sheinbaum comentó, además, que el acuerdo fue trabajado en coordinación con la SSa, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a raíz de un planteamiento formulado desde la industria refresquera.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que sostuvo un encuentro con el Secretario de Salud, el doctor David Kershenobich, y con el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

"Más tarde informaremos sobre el propósito de este encuentro, que impacta en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y en la Ley de Ingresos 2026", anunció el Diputado en una publicación que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

México, líder mundial en obesidad y diabetes

La propuesta de aumentar el IEPS a bebidas azucaradas deriva de la grave problemática de salud que ha provocado el alto consumo de dichos productos en México, donde, de acuerdo con estudios, se consumen en promedio 166 litros de refrescos al año.

México, de hecho, encabeza la lista entre los 30 países más poblados del mundo con el mayor número de casos nuevos de diabetes atribuibles al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas. En el país se estima que uno de cada tres de los casos nuevos de diabetes se debe al consumo de bebidas azucaradas, como revela una investigación publicada en la revista científica Nature Medicine.

Frente a ello, el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado subir a tres pesos por litro el IEPS a bebidas azucaradas. La Presidenta ha dicho que no se trata de una medida para recaudar más recursos, sino para desincentivar el consumo de este tipo de bebidas que están detrás de enfermedades como la diabetes y padecimientos cardiovasculares.

El Gobierno de Sheinbaum prevé que haya una caída del siete por ciento en el consumo de bebidas azucaradas en los próximos dos años, a partir del aumento del IEPS, que se aplica desde 2014, cuando comenzó como un impuesto de un peso por litro de cada bebida azucarada. Con esta medida tan sólo en el segundo año, se redujo el consumo en 9.7 por ciento. En 2023, el impuesto era de 1.5 pesos por litro y en 2025 es de 1.65 pesos por litro. Sin embargo, la nueva propuesta incluye para 2026 un IEPS a las bebidas azucaradas de 3.08 pesos por litro.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

+ Sección

Galileo

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
1

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

2

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

3

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

Prácticamente todos los medios abandonaron el Pentágono ante las nuevas medidas restrictivas para periodistas, consideradas una violación a varios derechos.
4

VIDEO: Periodistas de EU (hasta de Fox) abandonan el Pentágono; acusan censura

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de extorsión: la "llamada cruzada".
5

¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Tras una audiencia, un Juez de control decidió vincular a proceso a Lex Ashton "N" por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
6

Un Juez vincula a proceso a Lex Ashton "N" por homicidio y tentativa de homicidio

Médico agrede a familiares de paciente
7

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
8

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

9

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El Presidente Donald Trump planea dejar la gestión de emergencias en manos de los estados, salvo en casos de catástrofes graves, según The New York Times.
10

Trump eliminará fondo federal para desastres. Comunidades deberán recuperarse solas

Diputada del PAN defiende al Fondo de Desastres
11

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

La industria de los refrescos y el Gobierno federal llegaron a una serie de acuerdos para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas.
12

Hay acuerdo: refrescos con azúcar pagarán impuesto de 3.08 pesos; los “light” de 1.50

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.
13

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Trump amenazó con "ir y matar" a miembros de Hamás por enfrentamientos con milicias rivales en Gaza.
14

Si Hamás sigue matando gente en Gaza, no habrá más remedio que ir y matarlos: Trump

Una izquierda sin autocrítica, sin pluralismo, sin democracia de dogma y de consigna, como la España rancia a la que se refería otro Machado, Antonio.
15

La izquierda de dogma y de consigna

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Médico agrede a familiares de paciente
1

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.
2

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de extorsión: la "llamada cruzada".
3

¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Prácticamente todos los medios abandonaron el Pentágono ante las nuevas medidas restrictivas para periodistas, consideradas una violación a varios derechos.
4

VIDEO: Periodistas de EU (hasta de Fox) abandonan el Pentágono; acusan censura

Tras una audiencia, un Juez de control decidió vincular a proceso a Lex Ashton "N" por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
5

Un Juez vincula a proceso a Lex Ashton "N" por homicidio y tentativa de homicidio

La industria de los refrescos y el Gobierno federal llegaron a una serie de acuerdos para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas.
6

Hay acuerdo: refrescos con azúcar pagarán impuesto de 3.08 pesos; los “light” de 1.50

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
7

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Trump amenazó con "ir y matar" a miembros de Hamás por enfrentamientos con milicias rivales en Gaza.
8

Si Hamás sigue matando gente en Gaza, no habrá más remedio que ir y matarlos: Trump

El Presidente Donald Trump planea dejar la gestión de emergencias en manos de los estados, salvo en casos de catástrofes graves, según The New York Times.
9

Trump eliminará fondo federal para desastres. Comunidades deberán recuperarse solas

Trump anuncia nueva reunión con Putin en Hungría para abordar guerra entre Rusia y Ucrania
10

Trump y Putin volverán a verse cara a cara; será en Hungría para buscar fin de guerra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) criticó al Partido Acción Nacional (PAN) y su cercanía a Movimiento Ciudadano (MC) tras su ruptura con el tricolor.
11

PAN se quiere lavar la cara con MC, pero representan intereses del viejo régimen: CSP

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación; busca reforzar herramientas del SAT.
12

Diputados avalan reformas al Código Fiscal para fortalecer al SAT y combatir evasión