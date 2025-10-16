Hay acuerdo: refrescos con azúcar pagarán impuesto de 3.80 pesos; los “light” de 1.50

El Gobierno de México y la industria refresquera trabajan en un acuerdo para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, el cual contempla un IEPS mayor sobre bebidas con azúcar a aquellas que usen edulcorantes o endulzantes no calóricos.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Con el objetivo de beneficiar la salud de las y los mexicanos, la industria refresquera, de la mano del Gobierno de México, llegaron a una serie de acuerdos para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, además promover el consumo de productos más saludables entre la población.

En conferencia de prensa, empresarios de la industria refresquera y funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) explicaron en qué consiste el acuerdo que, por la mañana, había sido revelado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Según lo dado a conocer por Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la SSa, el convenio mantiene el aumento de IEPS de 3.80 pesos por litro a las bebidas con azúcar, mientras que aquellos productos con endulzantes o edulcorantes no clóricos, también conocidos como "light", sólo tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro.

"Sí, va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber, por primera vez, un impuesto también a los edulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar", señaló el funcionario durante la conferencia.

Clark señaló que la medida tiene su origen en la grave problemática de salud que existe actualmente en México derivada del alto consumo de ultraprocesados, incluidos los refrescos. "Hoy, el nivel de enfermedades crónico no transmitibles asociadas al sobrepeso, a los malos hábitos alimenticios, que se traducen en diabetes e hipertensión, nos tienen en una franja crisis de salud pública", afirmó.

Ante ello, la industria refresquera, en constante comunicación con la SSa, reconocieron la gravedad del asunto y la importancia de implementar medidas que lleven a la venta de productos con menos azúcar.

Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas, listó cuatro medidas que tienen planeadas para tal propósito:

Seguir trabajando en la reformulación de productos y lanzar nuevas presentaciones y porciones. Ampliar la oferta de productos bajos o sin calorías. Impulsar el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar. Fortalecer autoregulación publicitaria.

Por su parte, Coca-Cola México se comprometió a reducir el 30 por ciento de calorías de sus productos, empezando por las presentaciones de mayor tamaño, además de apoyar contenidos comerciales que promuevan la migración a productos bajos en calorías y trabajar junto a la SSa para un proyecto piloto que promueva dicha migración.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló la existencia del acuerdo al que se llegó con empresarios de la industria refresquera con el fin de disminuir el nivel de azúcar utilizado en la elaboración de bebidas procesadas y beneficiar así la salud de las y los consumidores.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que fue la noche de ayer cuando se llegó al acuerdo en cuestión. Asimismo, indicó que refresqueros plantearán la propuesta ante la Cámara de Diputados durante una conferencia que se realizará hoy alrededor de las 11:00 horas.

"No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa, pues, es la salud", comentó la Presidenta.

Si bien no ahondó en detalles, indicó que en el acuerdo se mantiene "una buena parte" del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se había planteado en el Paquete Económico 2026 a las bebidas azucaradas con el objetivo de desincentivar su consumo entre la población.

"Lo que buscamos es que el contenido de azúcares en los refrescos baje", apuntó la titular del Ejecutivo federal y añadió que existe un reconocimiento por parte de los refresqueros sobre la importancia de implementar dicha medida para reducir el daño que esas bebidas producen en quienes las consumen.

Sheinbaum comentó, además, que el acuerdo fue trabajado en coordinación con la Secretaría de Salud (SSa) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a raíz de un planteamiento formulado desde la industria refresquera.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que sostuvo un encuentro con el Secretario de Salud, el doctor David Kershenobich, además de con Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

"Más tarde informaremos sobre el propósito de este encuentro, que impacta en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos 2026", señaló el Diputado en una publicación que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Me reuní esta mañana con el Secretario de Salud, Dr. David Kershenobich, y con el Subsecretario @EduardoClark. Más tarde informaremos sobre el propósito de este encuentro, que impacta en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos 2026. pic.twitter.com/mPuYrMY4pE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 16, 2025

México, líder mundial en obesidad y diabetes

La propuesta de aumentar el IEPS a bebidas azucaradas deriva de la grave problemática de salud que ha provocado el alto consumo de dichos productos en México donde, de acuerdo con estudios, se consumen en promedio 166 litros de refrescos al año.

México, de hecho, encabeza la lista entre los 30 países más poblados del mundo con el mayor número de casos nuevos de diabetes atribuibles al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas. En el país se estima que uno de cada tres de los casos nuevos de diabetes se debe al consumo de bebidas azucaradas, como revela una investigación publicada en la revista científica Nature Medicine.

Frente a ello, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado subir a 3 pesos por litro el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas. La Presidenta ha dicho que no se trata de una medida para recaudar más recursos, sino para desincentivar el consumo de este tipo de bebidas que están detrás de enfermedades como la diabetes y padecimientos cardiovasculares.

El Gobierno de Sheinbaum prevé que haya una caída del siete por ciento en el consumo de bebidas azucaradas en los próximos dos años, a partir del aumento del IEPS, que se aplica desde 2014, cuando comenzó como un impuesto de un peso por litro de cada bebida azucarada. Con esta medida tan sólo en el segundo año, se redujo el consumo en 9.7 por ciento. En 2023, el impuesto era de 1.5 pesos por litro y en 2025 es de 1.65 pesos por litro. Sin embargo, la nueva propuesta incluye para 2026 un IEPS a las bebidas azucaradas de 3.1 pesos por litro.