Sheinbaum revela acuerdo con refresqueros para reducir el nivel de azúcar en bebidas

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 10:06 am

Sheinbaum anuncia acuerdo con refresqueras para disminuir azúcar en bebidas

El Gobierno de México y la industria refresquera trabajan en un acuerdo para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum. Refresqueros presentarán la propuesta ante la Cámara de Diputados.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con empresarios de la industria refresquera con el fin de disminuir el nivel de azúcar utilizado en la elaboración de bebidas procesadas, con el fin de beneficiar la salud de las y los consumidores.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que fue la noche de ayer cuando se llegó al acuerdo en cuestión. Asimismo, indicó que refresqueros plantearán la propuesta ante la Cámara de Diputados durante una conferencia que se realizará hoy alrededor de las 11:00 horas.

"No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa, pues, es la salud", comentó la Presidenta.

Si bien no ahondó en detalles, indicó que en el acuerdo se mantiene "una buena parte" del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se había planteado en el Paquete Económico 2026 a las bebidas azucaradas con el objetivo de desincentivar su consumo entre la población.

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

1

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
2

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: "Me golpearon, me filmaron desnuda..."

3

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
4

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

5

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
6

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

Diputada del PAN defiende al Fondo de Desastres
7

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.
8

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Senado aprueba la Ley de Amparo.
9

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

10

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

Sheinbaum y Zaldívar señalaron de mentir a quienes dicen que la reforma a la Ley de Amparo mantiene la cuestionada "retroactividad".
11

"Mienten deliberadamente" sobre retroactividad en Ley de Amparo: Zaldívar y Sheinbaum

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación; busca reforzar herramientas del SAT.
12

Diputados avalan reformas al Código Fiscal para fortalecer al SAT y combatir evasión

Una izquierda sin autocrítica, sin pluralismo, sin democracia de dogma y de consigna, como la España rancia a la que se refería otro Machado, Antonio.
13

La izquierda de dogma y de consigna

Sheinbaum anuncia acuerdo con refresqueras para disminuir azúcar en bebidas
14

Sheinbaum revela acuerdo con refresqueros para reducir el nivel de azúcar en bebidas

Desbordamiento de río Cazones en Poza Rica, Veracruz
15

CRÓNICA ¬ "No sé qué pasó. De repente subió el agua. No nos dio tiempo de nada..."

Sheinbaum desestima relanzamiento del PAN.
1

PAN se quiere lavar la cara con MC, pero representan intereses del viejo régimen: CSP

Sheinbaum anuncia acuerdo con refresqueras para disminuir azúcar en bebidas
2

Sheinbaum revela acuerdo con refresqueros para reducir el nivel de azúcar en bebidas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación; busca reforzar herramientas del SAT.
3

Diputados avalan reformas al Código Fiscal para fortalecer al SAT y combatir evasión

Sheinbaum y Zaldívar señalaron de mentir a quienes dicen que la reforma a la Ley de Amparo mantiene la cuestionada "retroactividad".
4

"Mienten deliberadamente" sobre retroactividad en Ley de Amparo: Zaldívar y Sheinbaum

La atención a emergencia avanza: restablecen luz al 93% y censan 26 mil 311 viviendas
5

La atención a emergencia avanza: restablecen luz al 93% y censan 26 mil 311 viviendas

La Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
6

La Cámara de Diputados aprueba reforma a Ley Federal de Derechos y la turna al Senado

El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.
7

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Línea 2 del Metrobús extenderá sus horarios los viernes y sábados.
8

La Línea 2 del Metrobús anuncia la ampliación de su horario los fines de semana

9

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

María de los Ángeles Valenzuela, buscadora de Sinaloa, es secuestrada en Mazatlán.
10

Colectivo denuncia la desaparición de buscadora María de los Ángeles en Sinaloa

Marcelo Ebrard confía en el que T-MEC se mantendrá.
11

Marcelo Ebrard confía en que el T-MEC seguirá vigente en México y Estados Unidos

La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.
12

ENTREVISTA ¬ Estamos con puentes aéreos y metiendo maquinaria sin escatimar: SICT