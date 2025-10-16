Sheinbaum revela acuerdo con refresqueros para reducir el nivel de azúcar en bebidas

El Gobierno de México y la industria refresquera trabajan en un acuerdo para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum. Refresqueros presentarán la propuesta ante la Cámara de Diputados.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con empresarios de la industria refresquera con el fin de disminuir el nivel de azúcar utilizado en la elaboración de bebidas procesadas, con el fin de beneficiar la salud de las y los consumidores.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que fue la noche de ayer cuando se llegó al acuerdo en cuestión. Asimismo, indicó que refresqueros plantearán la propuesta ante la Cámara de Diputados durante una conferencia que se realizará hoy alrededor de las 11:00 horas.

"No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa, pues, es la salud", comentó la Presidenta.

Si bien no ahondó en detalles, indicó que en el acuerdo se mantiene "una buena parte" del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se había planteado en el Paquete Económico 2026 a las bebidas azucaradas con el objetivo de desincentivar su consumo entre la población.