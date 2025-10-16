Trump eliminará fondo federal para desastres. Comunidades deberán recuperarse solas

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 12:13 pm

Trump elimina fondo nacional de desastres.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump encamina una reforma al sistema de asilo que privilegiará sólo a los blancos

Trump confirma operaciones de la CIA en Venezuela; defiende ataques a embarcaciones

Trump demanda a NYT. Dice que lo difamó y le exige 15 mil millones de dólares

La Administración Trump busca transferir la responsabilidad de atender desastres naturales a los estados, eliminando el fondo federal de emergencias y dejando a las comunidades sin respaldo directo.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Donald Trump planea que la gestión de emergencias en Estados Unidos (EU) no sean más su preocupación. Se transferirá la responsabilidad de apoyar a las comunidades frente a los desastres naturales del Gobierno federal a los estados. La excepción será en casos de catástrofes más graves, dice hoy The New York Times.

El texto inicia narrando cómo la vida vuelve poco a poco a la normalidad en Cave City, siete meses después de que un tornado azotara esta zona del noreste de Arkansas. El único supermercado, dice el periodista, está a punto de reabrir. “Los equipos comienzan a excavar los cimientos para la reconstrucción de una funeraria. Pero la ciudad, como tantas otras que enfrentan recuperaciones difíciles tras un desastre reciente, tuvo que afrontarla sola”.

Quien habla es el Alcalde Jonas Anderson. La Administración Trump denhttps://www.usa.gov/es/agencias/agencia-federal-para-el-manejo-de-emergenciasegó las solicitudes de Cave City de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para ayudarla a recuperarse. FEMA es un fondo de emergencias del tipo FONDEN en México, desaparecido por corrupción durante la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Trump elimina fondo nacional de desastres.
La FEMA cambió las reglas bajo el mandato de Trump. Foto: X @fema

La gran diferencia es que Trump desaparecerá este fondo (de hecho, ya no apoya a muchas ciudades) para ahorrarse el dinero, mientras que el Gobierno de México asumió esa responsabilidad y recurre directamente, cuando aparecen las emergencias, a la Tesorería federal.

“Anderson se vio obligado a seguir adelante de todos modos, acumulando una factura de aproximadamente 300 mil dólares —según él— que podría acabar representando el 15 por ciento del presupuesto anual de la pequeña ciudad. Algunos de los casi dos mil residentes han recibido ayuda federal. FEMA acordó cubrir las reparaciones de las más de 50 viviendas dañadas o destruidas por vientos de 265 kilómetros por hora en marzo. El estado también prometió fondos de ayuda. Sin embargo, Anderson afirmó que Cave City está soportando una carga de recuperación mayor de la prevista”.

“Nos estamos recuperando muy bien, no por el gran reembolso de FEMA que recibimos, sino a pesar de no haberlo recibido. La gente aquí es muy resiliente”, dijo el Alcalde a The New York Times.

Trump elimina fondo nacional de desastres.
Trump ha aprobado menos declaraciones de desastre que sus antecesores, según NYT. Foto: X @fema

FEMA ha estado retrasando las declaraciones de desastre y los pagos de ayuda a las comunidades, agregando nuevos obstáculos para acceder a algunos fondos de subvención y cortando el flujo de dinero destinado a aumentar la resiliencia y evitar que futuros desastres causen tanto daño, explica el diario.

“Los administradores de emergencias y los funcionarios electos de todo el país se están adaptando a un sistema en el que ya no pueden contar con la ayuda para desastres que suelen esperar de FEMA, la agencia establecida en 1979 para coordinar y profesionalizar la respuesta ante desastres. Están buscando la manera de prepararse para futuros desastres sin las subvenciones clave de FEMA, recaudando fondos privados para reemplazar la ayuda federal y recurriendo a los gobiernos estatales para reforzar sus preparativos. En algunos lugares, han surgido brigadas voluntarias de recuperación ante desastres”, explica.

En un comunicado enviado por correo electrónico, el portavoz de FEMA, Daniel Llargues, le dijo al Times que la agencia ha retenido algunos fondos de ayuda por desastre, reservándolos para el futuro. Por ejemplo, un informe mensual sobre los gastos de la agencia este verano mostró que retuvo 11 mil millones de dólares para proyectos relacionados con la declaración de desastre por la pandemia de coronavirus, que los estados esperaban recibir antes del 30 de septiembre. Funcionarios de la agencia indicaron que esos pagos no se cancelan, sino que se aplazan hasta el nuevo año fiscal para garantizar la solvencia del fondo gubernamental utilizado para financiar la ayuda por desastre.

Trump elimina fondo nacional de desastres.
Los estados buscan alternativas para cubrir los fondos. Foto: X @fema

Sin embargo, agrega el diario citando críticos, la consecuencia de tales retrasos podría ser que las comunidades se encuentren menos preparadas cuando ocurra un desastre. “Las temporadas de huracanes e incendios forestales, más lentas de lo previsto, han supuesto pocas pruebas recientes para el sistema de respuesta a emergencias en constante evolución, lo que ha permitido a FEMA maximizar su fondo de ayuda para desastres. Se había pronosticado que el fondo se agotaría, pero a finales de septiembre se proyectaba que contuviera más de 2 mil millones de dólares, una reducción con respecto a la inyección habitual de 22.5 mil millones de dólares del Congreso en marzo”, explica.

“Desde enero, Trump ha aprobado 32 declaraciones federales de desastre, que ponen a disposición diversos programas de ayuda federal para comunidades e individuos. Esta cifra es mucho menor que el promedio de más de 60 declaraciones anuales entre los años fiscales 2015 y 2024, según el Servicio de Investigación del Congreso. Trump ha rechazado casi una docena de solicitudes estatales de ayuda de FEMA en lo que va de año, una cifra similar a la de su primera administración y la del Presidente Joe Biden”, agrega. “Este año ha persistido un atraso constante en las solicitudes de ayuda por desastre, que hasta el martes sumaban una docena. Bajo administraciones anteriores, rara vez ha habido más de un puñado de solicitudes pendientes a la vez”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

+ Sección

Galileo

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

2

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
3

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
5

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

Sheinbaum anuncia acuerdo con refresqueras para disminuir azúcar en bebidas
6

Sheinbaum revela acuerdo con refresqueros para reducir el nivel de azúcar en bebidas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) criticó al Partido Acción Nacional (PAN) y su cercanía a Movimiento Ciudadano (MC) tras su ruptura con el tricolor.
7

PAN se quiere lavar la cara con MC, pero representan intereses del viejo régimen: CSP

Diputada del PAN defiende al Fondo de Desastres
8

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

9

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación; busca reforzar herramientas del SAT.
10

Diputados avalan reformas al Código Fiscal para fortalecer al SAT y combatir evasión

Una izquierda sin autocrítica, sin pluralismo, sin democracia de dogma y de consigna, como la España rancia a la que se refería otro Machado, Antonio.
11

La izquierda de dogma y de consigna

Senado aprueba la Ley de Amparo.
12

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.
13

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Sheinbaum y Zaldívar señalaron de mentir a quienes dicen que la reforma a la Ley de Amparo mantiene la cuestionada "retroactividad".
14

"Mienten deliberadamente" sobre retroactividad en Ley de Amparo: Zaldívar y Sheinbaum

Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar
15

#GenteAsí ¬ Alcalde de Tulum declara playas libres, pero sólo para quien pueda pagar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump elimina fondo nacional de desastres.
1

Trump eliminará fondo federal para desastres. Comunidades deberán recuperarse solas

Trump anuncia nueva reunión con Putin en Hungría para abordar guerra entre Rusia y Ucrania
2

Trump y Putin volverán a verse cara a cara; será en Hungría para buscar fin de guerra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) criticó al Partido Acción Nacional (PAN) y su cercanía a Movimiento Ciudadano (MC) tras su ruptura con el tricolor.
3

PAN se quiere lavar la cara con MC, pero representan intereses del viejo régimen: CSP

Sheinbaum anuncia acuerdo con refresqueras para disminuir azúcar en bebidas
4

Sheinbaum revela acuerdo con refresqueros para reducir el nivel de azúcar en bebidas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación; busca reforzar herramientas del SAT.
5

Diputados avalan reformas al Código Fiscal para fortalecer al SAT y combatir evasión

Sheinbaum y Zaldívar señalaron de mentir a quienes dicen que la reforma a la Ley de Amparo mantiene la cuestionada "retroactividad".
6

"Mienten deliberadamente" sobre retroactividad en Ley de Amparo: Zaldívar y Sheinbaum

La atención a emergencia avanza: restablecen luz al 93% y censan 26 mil 311 viviendas
7

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 70; avanza atención a emergencia

La Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
8

La Cámara de Diputados aprueba reforma a Ley Federal de Derechos y la turna al Senado

El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.
9

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Línea 2 del Metrobús extenderá sus horarios los viernes y sábados.
10

La Línea 2 del Metrobús anuncia la ampliación de su horario los fines de semana

11

CLOSE UP ¬ Mezquino, ecocida, ambicioso y amante del lujo. Quién es Germán Larrea

María de los Ángeles Valenzuela, buscadora de Sinaloa, es secuestrada en Mazatlán.
12

Colectivo denuncia la desaparición de buscadora María de los Ángeles en Sinaloa