Un Juez vincula a proceso a Lex Ashton "N" por homicidio y tentativa de homicidio

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 2:18 pm

Juez vincula a proceso a Lex Ashton

Tras una audiencia, un Juez de Control decidió vincular a proceso a Lex Ashton "N" por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, a raíz del ataque que llevó a cabo el pasado 22 de septiembre en el CCH Sur.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Lex Ashton "N", joven acusado por una agresión al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur que resultó en la muerte de un estudiante, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, puesto que en la agresión también resultó lesionada otra persona.

La vinculación contra el acusado se dio tras una audiencia celebrada hoy por la tarde, durante la cual su defensa alegó que el Juez de Control asignado no permitió la presentación de pruebas sobre el estado mental en el que se encontraba el atacante al momento de cometer la agresión.

"A pesar de todos los datos de prueba y medios no nos permitieron el desahogo de los medios de prueba, es decir, la intervención de mis peritos, pero se manifestó que efectivamente él se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de psicología de la UNAM y obviamente el juez fue omiso", señaló el abogado defensor de Lex Ashton "N".

El joven de 19 años fue aprehendido el pasado 10 de octubre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FHJ-CdMx) ejecutó la orden de captura que existía en su contra y no había podido concretarse debido a que el joven permanecía hospitalizado, a raíz de que saltó desde el segundo piso de un edificio del CCH Sur y resultó con lesiones en ambas piernas.

Al siguiente día, el 11 de octubre, un Juez de Control de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva oficiosa en contra del acusado, por lo que permanecerá preso en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla su proceso judicial .

Al término de la primera audiencia de Lex Ashton, que se celebró en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la CdMx, en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, su abogado declaró ante medios de comunicación que el acusado muestra señales de padecer daño psicológico, depresión y mala salud.

