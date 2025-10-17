Senado ratifica a magistrados propuestos por Sheinbaum para la Sala Superior del TFJA

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 6:06 pm

Senado ratifica magistrados para la Sala Superior del TFJA

La oposición cuestionó la selección de los perfiles para integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) mientras que la mayoría morenista destacó que cumplen con los requisitos legales y de idoneidad.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El Senado de la República ratificó ayer a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quienes ejercerán el cargo por 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025.

La designación fue aprobada con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención. Tras la votación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó protesta a los nuevos integrantes del tribunal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que los designados cumplen con los requisitos legales, técnicos y de idoneidad, y afirmó que con estas ratificaciones el Ejecutivo Federal demuestra su compromiso de contar con los mejores perfiles. “México requiere de servidores públicos íntegros, técnicos, expertos y capaces”, subrayó.

En tribuna, senadoras y senadores expresaron posturas encontradas. Desde Morena, Araceli Saucedo Reyes defendió que los perfiles son de personas honestas y con experiencia sólida, lo que dijo que fortalecerá la justicia administrativa y la rendición de cuentas.

Por su parte, el panista Raymundo Bolaños Azocar criticó la falta de autonomía en las designaciones, al señalar que la Sala Superior quedará “predeciblemente parcial a favor del gobierno”. Aseguró que las propuestas “demuestran la aspiración totalitaria del régimen”.

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Waldo Fernández González afirmó que el Tribunal es una institución clave para el Estado mexicano y que su integración refleja confianza en las instituciones. En tanto, la priista Cristina Ruiz Sandoval cuestionó que los nombramientos respondan a vínculos políticos, lo cual, dijo, “mina la confianza ciudadana”.

Desde el Partido del Trabajo (PT), Ana Karen Hernández Aceves sostuvo que se trata de una decisión trascendente para la autonomía y dirección del tribunal, pues las magistraturas “definirán la última línea de defensa de los ciudadanos ante los abusos de las autoridades federales”.

En contra, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que la decisión responde a intereses del Ejecutivo, al tratarse, dijo, de un “premio a la lealtad y a la obediencia incondicional”.

¿Quiénes son las y los nuevos magistrados?

Los nuevos magistrados cuentan con trayectoria en distintas áreas del derecho y la administración pública:

  • Ariadna Camacho Contreras ha laborado en Pemex, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo Federal.
  • Selene Cruz Alcalá fue Magistrada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
  • Ludmila Valentina Albarrán Acuña se ha especializado en normatividad ambiental y desarrollo urbano, y presidió una sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
  • Eduardo Santillán Pérez ha sido Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Diputado local y funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).
  • José Ramón Amieva Gálvez, exjefe de Gobierno capitalino, actualmente es Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo.

Con su ratificación, el Senado completó la integración de la Sala Superior del TFJA, órgano que resuelve controversias entre particulares y autoridades fiscales o administrativas, y que, de acuerdo con Yunes Márquez, “contribuye a una justicia efectiva y cercana a las necesidades de los ciudadanos”.

Sheinbaum descarta reforma profunda al Tribunal Administrativo

El pasado viernes 10 de octubre, la Presidenta dijo en su conferencia mañanera que se revisarían los excesos que se han dado en este Tribunal de Justicia Administrativa, aunque descartó enviar una reforma profunda hasta que no se cierre todo lo que tiene que ver con las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial.

“Pero por lo pronto, enviar los perfiles de quienes consideramos que son personas honestas y que tienen experiencia para poder atender la Sala Superior principalmente, pero también muchas de las magistraturas que están vacantes”, sostuvo al ser cuestionada sobre de qué manera su Gobierno atenderá las malas prácticas en esta instancia como lo son gastos excesivos que paga el erario así como denuncias por abuso laboral.

El pasado 22 de septiembre, por ejemplo, la Unidad de Datos de SinEmbargo dio a conocer cómo la Magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, de la Sala Superior del TFJA, ha tenido el beneficio de que el presupuesto público le pague el servicio telefónico y hasta ahora 57 viajes oficiales, con viáticos incluidos; seis de ellos internacionales, a países como Argentina, Marruecos y Bolivia. Todo esto con un costo al erario de al menos 1.2 millones de pesos, de 2012 a la fecha.

En general, de 2022 a 2025 magistradas y magistrados de la Sala Superior del TFJA y de la Junta de Gobierno gastaron sólo por el concepto de gastos de representación y viáticos 804 mil pesos. Esto incluye desde café en Starbucks y estancias en hoteles Hilton, hasta cuentas de restaurante de casi 8 mil pesos, como la que registró la Magistrada Hortensia García en junio de 2024.

En ese sentido, la Presidenta habló de ocupar las vacantes en la Sala Superior y en las Salas regionales con perfiles honestos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

